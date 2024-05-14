В Москве произвели арест супружеской пары, своровавшей из сейфа компании 91 миллион рублей

В Москве арестовали супружескую пару, которая похитила около 91 миллиона рублей. Деньги хранилиcь в сейфе компании "Ихан авто".

Пресненский районный суд выбрал наказание для двух людей, осужденных за хищение чужого имущества в особо крупном размере. Грабителями оказались два лица: Алина Коркина и Ахмеда Котба Хосама. Из сейфа вынесли сумму около 91 миллиона рублей.

Женщина работала в "Ихан авто", у нее так же имелся ключ от сейфа, который она передала своему мужу, самолично ограбившему организацию. Потом пара думала поделить деньги, но обоих вовремя задержали. На данный момент им грозит реальный срок до десяти лет лишения свободы.

Фото: commons.wikimedia.org/Petar Milošević (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)