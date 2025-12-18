Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Запеченный свиной окорок
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 20:07

Новогодний стол 2026: просто положите лук в форму — и мясо будет как в лучшем ресторане

Запечённая свиная шея целиком сохраняет сочность — повар

Запечённая свиная шея целым куском считается одним из самых удачных вариантов горячего блюда для праздничного стола. Мясо получается сочным, ароматным и эффектно выглядит при подаче, не требуя сложного гарнира. Такой способ приготовления подчёркивает вкус свинины и делает её особенно нежной. Об этом сообщает сайт 1000. menu.

Почему для запекания выбирают свиную шею

Свиная шея ценится за равномерное распределение жировых прожилок, которые сохраняют мясо мягким даже при длительном приготовлении. При правильном выборе кусок имеет розовый цвет, тонкие белые вкрапления жира и нейтральный запах. Именно эта часть туши лучше всего подходит для запекания целиком, так как не пересыхает и хорошо впитывает маринад.

Для получения лучшего результата предпочтение отдают свежему мясу. Если используется замороженная шея, её размораживают постепенно в холодильнике, чтобы сохранить структуру волокон. Перед приготовлением мясо обязательно промывают и тщательно обсушивают бумажными полотенцами.

Маринад и ароматная подготовка

Одним из ключевых этапов считается шпигование чесноком. Нарезанные брусочки аккуратно вводят вдоль волокон, чтобы при нарезке готового блюда чеснок равномерно распределялся в каждом ломтике. После этого кусок перевязывают хлопковой нитью, придавая ему плотную форму и предотвращая распад во время запекания.

Маринад готовят на основе растительного масла, соли и смеси специй. Используются паприка, чёрный и красный перец, майоран, тимьян, душистый перец и лавровый лист. Такая композиция придаёт мясу насыщенный, но не резкий аромат. Шею тщательно натирают маринадом и обкладывают полукольцами лука, который предварительно слегка разминают для выделения сока.

Запекание и финальные штрихи

Маринование длится несколько часов при комнатной температуре или дольше в холодильнике. За это время мясо рекомендуется несколько раз перевернуть, чтобы специи распределились равномерно. Перед запеканием шею освобождают от лука и быстро обжаривают на сильном огне до румяной корочки. Этот приём позволяет "запечатать" сок внутри куска.

Лук, в котором мариновалось мясо, слегка подрумянивают на той же сковороде. Затем шею укладывают в глубокую форму, покрывают луком, добавляют лавровый лист и немного тёплой воды. Форма накрывается крышкой или фольгой и отправляется в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на полтора часа.

После приготовления мясо оставляют отдыхать, не сливая сок, чтобы волокна стабилизировались. Перед подачей нить удаляют, а шею нарезают аккуратными ломтиками. Такое блюдо хорошо подходит как для горячей подачи, так и для холодной мясной нарезки, оставаясь сочным и ароматным даже после остывания.

