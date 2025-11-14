Сим-карту заблокировали после поездки: вот что я сделал, чтобы вернуть связь

После того как россияне вернулись из-за рубежа, многие столкнулись с неприятной ситуацией: их сим-карты оказались заблокированы, а для восстановления связи возникали проблемы. Ситуация с ограничениями связи начала происходить с 10 ноября, когда вступили в силу временные блокировки для сим-карт, находящихся вне России. Это явление получило название "период охлаждения", и оно повлияло на работу мобильных операторов.

Проблемы с разблокировкой

Одним из самых распространённых неудобств для туристов стало отсутствие своевременной активации сим-карт. Многие пользователи жалуются, что не могут получить СМС-сообщения с ссылками для разблокировки. В некоторых случаях активация происходила с большими задержками. Например, один из пользователей, вернувшись из Пекина, сообщил, что не получил нужного сообщения, а ссылку для активации он нашёл только в приложении "Билайн". Другой случай — с клиентом Ростелекома: ему в чате сообщили, что нужно просто подождать сутки. Ситуация разрешилась через 22 часа.

Некоторые туристы также жалуются на проблемы с верификацией. Например, "Билайн" не смог пройти процесс верификации, и потребовалось целых сутки ожидания. В другом случае, прилетев в Пулково, пассажир МТС получил сообщение, что он находится в Румынии, и связь была сразу же отключена.

Проблемы при возврате и отсутствие интернета

В ряде ситуаций, когда туристы возвращались в Россию, они сталкивались с проблемами, которые ставили их в затруднительное положение. Например, им не удавалось получить доступ в интернет или даже позвонить своим встречающим. В некоторых случаях они не могли зайти даже на те сайты, которые должны были работать без ограничений, как, например, указано в рекомендациях Минцифры.

"Аэропорт — не самое подходящее место, чтобы разбираться с телефоном. Толчея, суета, процесс прохождения паспортного и таможенного контроля, а тут еще и это", — пожаловались путешественники.

Неудобства возникали не только из-за того, что мобильная связь была отключена, но и из-за проблем с телефонами. Например, капча у оператора "МегаФон" стала настоящей проблемой после ночного перелёта, так как собрать её в условиях усталости было сложно.

Различия в алгоритмах активации у разных операторов

Алгоритмы действий для разблокировки у мобильных операторов оказались разными. Например, МТС советует своим клиентам для активации отключать Wi-Fi и VPN. Напротив, оператор Т2 рекомендует сначала подключиться к Wi-Fi, чтобы пройти по ссылке для активации. Однако это не всегда срабатывает. Некоторые пользователи отмечают, что страница не открывается без подключения к Wi-Fi, но и подключение к сети тоже не всегда помогает.

Другие операторы, такие как "Йота", позволяли верификацию без подключения к Wi-Fi. Однако с Т2 возникали трудности, и только с третьего раза удалось пройти процесс активации.

Региональные ограничения при активации сим-карт

Некоторые туристы столкнулись с проблемой, что разблокировать сим-карту можно было только в том регионе, где она была оформлена. Так, один из путешественников сообщил, что ссылка не сработала в Москве, и только по возвращении в родной Санкт-Петербург через несколько часов ему удалось восстановить связь.

В тестовом режиме: блокировка не для всех

Стоит отметить, что система блокировки пока работает в тестовом режиме, поэтому не все пользователи столкнулись с этим явлением. Например, один из пользователей сообщил, что его сим-карта вообще не была заблокирована, а СМС-сообщение от МТС он так и не получил. Более того, владельцы eSIM, как, например, от Т-Мобайл, вообще не испытывают подобных проблем, и связь для них остается стабильной.

Заключение

Не все мобильные операторы одинаково справляются с разблокировкой сим-карт. Система временных блокировок пока не совершенна, и из-за этого пользователи сталкиваются с разными сложностями при возвращении в Россию. Проблемы с активацией и восстановлением связи могут серьезно усложнить жизнь туристам, особенно в аэропортах или других местах, где важна оперативность. Мобильным операторам предстоит ещё много работать над улучшением этого процесса, чтобы избежать дальнейших неудобств для своих клиентов.

