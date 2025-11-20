Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 16:25

Кубанские трассы готовят к цифровой эпохе: придорожные зоны обяжут работать по современным нормам

На Кубани согласовали новые требования к объектам вдоль трасс

Температура дорожной сети на Кубани меняется быстрее, чем погода: так считают в пресс-службе Законодательного собрания Краснодарского края, где рассказали о свежих поправках к региональному закону об автомобильных дорогах. Новый документ уточняет правила работы с придорожной инфраструктурой, подстраивая их под обновлённые федеральные требования.

Корректировка правил

Поправки затрагивают один из самых конфликтных участков дорожного хозяйства — порядок размещения и модернизации объектов связи вдоль трасс. Речь идёт не только о привычной прокладке линий, но и о строительстве и реконструкции сооружений, необходимых для устойчивой мобильной связи и доступа к интернету на всех видах дорог.

Отмечается, что эти работы смогут проводиться в рамках законодательства о градостроительной деятельности, но с учётом особенностей, которые устанавливают нормы об автодорогах и дорожной деятельности.

Депутаты подчёркивают: новая редакция закона должна закрыть пробелы, из-за которых операторы связи и дорожные службы часто сталкивались с разночтениями норм. Это особенно важно в условиях активного развития цифровых сервисов для водителей и пассажиров, включая навигацию, экстренную связь и онлайн-сервисы.

Безопасность как итог

Председатель регионального парламента Юрий Бурлачко заявил, что корректировка норм напрямую влияет на качество придорожной инфраструктуры.

"Изменения, вносимые в региональный закон об автомобильных дорогах, призваны уточнить ряд положений, определяющих особенности проведения работ, связанных со строительством, реконструкцией и капремонтом придорожной инфраструктуры", — отметил он.

Он выразил уверенность, что приведение краевых правил в соответствие с федеральными позволит повысить эффективность дорожного хозяйства. Поддержание трасс в нормативном состоянии, по его словам, неизбежно улучшит безопасность движения и сократит количество ситуаций, связанных с ограничением пропускной способности дорог.

Трассы нового поколения

Обновлённые требования охватывают все категории автомобильных дорог, включая федеральные маршруты, региональные направления и подъезды к населённым пунктам. Для Краснодарского края, где высокая нагрузка на трассы летом и во время курортных пиков стала нормой, уточнение правил особенно важно. Благодаря поправкам станет проще координировать работы между дорожниками, застройщиками и операторами связи, а любые изменения в полосах отвода получат чёткий регламент.

Регион намерен развивать придорожную инфраструктуру ускоренными темпами, используя обновлённую правовую базу. На ближайшие годы запланировано расширение сети цифровых сервисов, усиление контроля за качеством ремонта и модернизация инженерных объектов вдоль основных транспортных направлений.

