Иван Рогов Опубликована сегодня в 14:59

Однажды застрял в снегу и стоял часами — теперь всегда вожу с собой одну вещь, которая вытаскивает мгновенно

Сниженное давление в шинах ухудшает устойчивость автомобиля на зимней дороге — автоэксперты

Зима каждый год напоминает водителям, насколько быстро обычная дорога превращается в сложный и непредсказуемый маршрут. Скользкое покрытие, перемёты, холодный воздух и внезапные осадки требуют не только аккуратности, но и особого подхода к машине и манере вождения. Именно поэтому грамотная подготовка и осознанный стиль движения становятся главным инструментом безопасности.

Как выбрать подходящие зимние шины

Главный зимний атрибут — сезонная резина. Но и здесь важно понимать разницу между видами шин и условиями, для которых они изначально созданы.

Шипованные модели хорошо проявляют себя там, где дороги очищают нерегулярно: заснеженные трассы, плотный лёд на поворотах, колея на просёлках. Шипы цепляются за твёрдую поверхность, стабилизируют машину и помогают сохранять контроль даже при сложной траектории.

Фрикционные модели, которые многие называют "липучками", лучше подходят для города. Они мягче, тише, аккуратнее взаимодействуют с асфальтом и работают за счёт состава резины и протектора. В условиях, когда дороги посыпают реагентами и регулярно чистят, это более логичный выбор: ресурс "липучек" расходуется медленнее, а сцепление с холодным асфальтом остаётся уверенным.

Сравнение шин

Тип резины Где проявляет себя лучше Особенности Минусы
Шипованные Загород, просёлочные дороги, лёд Максимальное сцепление на льду Шумят, быстрее изнашиваются в городе
Фрикционные Город, очищенные дороги Тихие, комфортные, мягкие Средняя эффективность на плотном льду

Контроль давления: мелочь, которая решает многое

На морозе давление падает, и это влияет на устойчивость автомобиля. Недостаточно накачанные шины теряют площадь контакта и ухудшают реакцию машины на повороты и торможение. Слишком жёсткие — наоборот, уменьшают сцепление и делают машину "нервной".

Оптимально проверять давление хотя бы раз в неделю, а при скачках температуры — ещё чаще. Зимой допускается слегка поднять показатель примерно на 0,2 атмосферы. Важно, чтобы показатели на всех колёсах были одинаковыми.

Зачем ежедневно очищать машину от снега

Снег на крыше, льдина на зеркалах или грязь на фарах — частые виновники аварий зимой. Лишний слой ухудшает обзор и может сорваться на стекло в движении, резко закрыв водителю обзор. Ледяные корки в арках способны ограничить ход колеса и изменить поведение машины на дороге.

Чтобы избежать риска, достаточно пяти минут утром: убрать снег щёткой, очистить стёкла скребком, протереть фары и проверить зеркала. Для борьбы с запотеванием подойдут антиконденсатные средства.

Омывающая жидкость для морозов

Обычный состав замерзает уже при лёгком минусе. Поэтому стоит выбирать зимние варианты с заявленной температурой до -20 °C или ниже. Хорошая жидкость быстро снимает грязь, не оставляет разводов и способствует безопасной езде даже в пургу.

Автолюбителю полезно возить запасной литр жидкости в багажнике — так проще избежать неприятных сюрпризов на трассе.

Почему важно держать дистанцию

Зимний тормозной путь сильно отличается от летнего — иногда в два-три раза. Поэтому безопасная дистанция тоже смещается: вместо привычных 2-3 секунд лучше оставить 5-6. Это даёт возможность спокойно реагировать на действия других водителей и избегать резких манёвров.

Равномерная скорость и плавное движение помогают не только сохранить контроль, но и сделать ваши действия предсказуемыми для соседей по дороге.

Подготовка автомобиля к зиме

Зима нередко выявляет слабые места машины. Поэтому важно заранее проверить:

• аккумулятор — особенно если он служит больше трёх лет.
• уровень и качество антифриза;
• работу печки и обогрева стёкол;
• состояние щёток стеклоочистителей;
• исправность фар, особенно противотуманных.

Электромобилям стоит уделить внимание запасу хода: на морозе батареи тратят энергию быстрее.

Основы управления на льду

Главное правило — никаких резких движений. Если машину начинает сносить, резкое торможение только усугубит ситуацию. Важно отпустить газ, выровнять руль и дать колёсам зацеп.

Если установлена ABS, она поможет избежать блокировки колёс. Если её нет — выручит "ступенчатое" торможение: короткие нажатия на педаль сохраняют управляемость.

Почему нужно осторожничать с ручным тормозом

Холод, влага и лёд могут привести к замерзанию механизма стояночного тормоза. Кроме того, на скользкой дороге ручник легко блокирует задние колёса и провоцирует занос.

Для механики безопаснее ставить машину на передачу, для автомата — использовать режим "P".

Что должно быть в зимнем аварийном комплекте

• фонарик;
• буксировочный трос;
• кабели для прикуривания;
• тёплые вещи;
• лопата;
• минимальный набор инструментов;
• снежные цепи (актуально для регионов с обильными осадками).

Этот набор может выручить как в городе, так и при поездке по трассе.

Прогноз погоды — ваш помощник

Перед дальними поездками стоит проверять прогноз и предупреждения о метелях, налипании мокрого снега и перепадах температур. Иногда лучший вариант — просто переждать ухудшение погоды и выехать позже.

Советы шаг за шагом

  1. Проверяйте давление — помогает экономить расход и улучшает сцепление.

  2. Держите машину в чистоте — особенно фары и стекла.

  3. Переходите на зимнюю стеклоомывайку.

  4. Увеличивайте дистанцию и снижайте скорость.

  5. Проверяйте электронику и аккумулятор.

  6. Держите запасной комплект омывающей жидкости.

  7. Избегайте резких манёвров.

  8. Следите за прогнозом погоды с утра.

  9. Не полагайтесь на ручник при парковке.

  10. Соберите зимний аварийный набор.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Недостаточное давление → ухудшается управляемость → использование автомобильного компрессора.

  2. Летняя омывайка → замерзание бачка → покупка зимнего состава.

  3. Неочищенная крыша → падение снега на стекло → щётка с мягким ворсом.

  4. Неисправные фары → снижение видимости → установка светодиодных ламп, разрешённых ГОСТ.

  5. Использование ручника → замерзание механизма → парковка на передаче или в режиме "P".

А что если…

• Автомобиль застрял? Помогут цепи противоскольжения или коврики под колёса.
• Аккумулятор разрядился? Понадобятся "крокодилы" и помощь второго авто.
• Снегопад накрыл в пути? Ищите ближайшую заправку или стоянку, где можно переждать непогоду.

FAQ

Как выбрать зимние шины?
Ориентируйтесь на условия — для города подходят фрикционные модели, для просёлков и трасс — шипы.

Сколько стоит комплект хорошей зимней резины?
Диапазон широкий: от бюджетных вариантов до премиальных брендов. В среднем — от среднего ценового сегмента и выше, в зависимости от размера и типа авто.

Что лучше — цепи или автолопата?
Лучше иметь оба предмета: цепи помогают выбраться на льду, лопата — расчистить колею или пробить путь через снег.

Мифы и правда

• Миф: шипы всегда лучше.
Правда: на чистом асфальте они менее эффективны и быстрее изнашиваются.

• Миф: зимняя омывайка портит стекло.
Правда: современные составы безопасны и защищают поверхность.

• Миф: ABS сокращает тормозной путь.
Правда: она спасает управляемость, но не уменьшает дистанцию.

