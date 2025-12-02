Снег, штрафы и сюрпризы: чем обернётся декабрь для российских водителей

С началом зимы автомобилистов ждут новые проверки на дорогах. Госавтоинспекция объявила о переходе на усиленный режим контроля — от сезонной смены шин до безопасности перевозок и рейдов против пьяных водителей. Инспекторы будут патрулировать не только трассы, но и городские парковки, детские площадки и места массовых зимних развлечений. Об этом сообщает Auto. ru.

Подготовка регионов к зимним рейдам

Во многих субъектах страны стартовала ежегодная акция "Снежный патруль", которая продлится до весны. Например, в Кузбассе инспекторы начали проверять снежные и ледяные горки, особенно те, что выходят прямо на проезжую часть. Основная цель — предотвратить несчастные случаи с детьми и снизить количество дорожно-транспортных происшествий в холодный сезон.

В Крыму инспекторы акцентируют внимание на технической исправности автобусов и грузового транспорта. В рамках акции "Перевозчик — зима-2025" сотрудники ГИБДД контролируют состояние тормозных систем, зимнюю резину и наличие обязательного оборудования. Особое внимание уделяется автобусам, перевозящим детей и туристов.

В Пермском крае автоинспекторы уже несут службу в усиленном режиме.

"Ухудшение погодных условий может стать причиной аварий и дорожных заторов. Важно сохранять внимательность и соблюдать дистанцию при движении, особенно возле пешеходных переходов", — отмечает Госавтоинспекция региона.

Алтайские власти также требуют усилить совместные действия полиции и городских служб. Цель — минимизировать аварийность и контролировать перевозки пассажиров в период новогодних праздников, когда транспортная нагрузка традиционно возрастает.

Рейды и контроль на парковках

С декабря в разных регионах страны начались рейды на парковках. Инспекторы следят, чтобы автомобили не занимали места, предназначенные для инвалидов. Так, в Магнитогорске нарушения фиксируются ежедневно. За незаконную стоянку на специальных местах предусмотрен штраф 5000 рублей по ч. 2 ст. 12.19 КоАП.

Подобные проверки проходят и в Калуге. Экипажи ДПС и эвакуаторы контролируют парковки возле поликлиник и школ. Горожан просят сообщать о нарушителях по телефону 112 или в дежурную часть — такие обращения также становятся основанием для выезда патруля.

Проверка перевозки детей

Декабрь традиционно считается временем усиленного внимания к безопасности юных пассажиров. В Московской области, включая Павлово-Посадский и Серпуховский округа, проводится профилактическая кампания "Ребёнок в автомобиле". Инспекторы проверяют наличие детских кресел и бустеров, проводят разъяснительные беседы с родителями и выписывают штрафы в размере 3000 рублей по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Рейды запланированы на каждое воскресенье декабря. В Серпухове проверки пройдут 3, 10, 17, 24 и 31 декабря.

"Перевозка детей без удерживающих устройств — это не просто нарушение, а прямая угроза жизни ребёнка", — подчёркивает пресс-служба Госавтоинспекции Подмосковья.

По правилам, малыши до 7 лет должны находиться только в специальных автокреслах, подобранных по росту и весу. Для детей от 7 до 11 лет допускается использование ремней безопасности, если они сидят на заднем сиденье. На переднем месте кресло обязательно до 12 лет.

Контроль выезда на встречную полосу

В декабре традиционно усиливаются рейды "Встречная полоса". Они пройдут в Московской области, Красноярском крае и других регионах. Экипажи ДПС работают как в обычном, так и в скрытом патрулировании. За выезд на встречную предусмотрен штраф 7500 рублей или лишение прав на 4-6 месяцев. Повторное нарушение грозит лишением водительского удостоверения на год.

В Зарайске и Калуге проверки продлятся до первой недели декабря. Основное внимание уделяется федеральным трассам, где риск аварий особенно велик.

Перекрёстки и борьба с нетрезвыми водителями

В Подмосковье начались рейды "Перекрёсток — светофор". Они направлены на выявление нарушителей как среди пешеходов, так и среди водителей, не уступающих дорогу.

Параллельно по всей стране проходят регулярные проверки на алкогольное опьянение. В декабре они запланированы каждую пятницу и выходные дни. География охватывает Москву, Брянскую, Тамбовскую, Тульскую, Смоленскую и Ленинградскую области. Управление автомобилем в состоянии опьянения или отказ от освидетельствования наказывается штрафом 45 000 рублей и лишением прав на 1,5-2 года. При повторном нарушении водителю может грозить до 2 лет лишения свободы и конфискация автомобиля.

Основные штрафы декабря

Выезд на встречную полосу - ст. 12.5 КоАП, штраф 7500 рублей или лишение прав на 4-6 месяцев. Перевозка детей без кресла - ст. 12.23 КоАП, штраф 3000 рублей. Нетрезвое вождение - ст. 12.8 КоАП, штраф 45 000 рублей и лишение прав. Несезонная резина - ст. 12.5 КоАП, предупреждение или 500 рублей. Непропуск пешехода - ст. 12.18 КоАП, штраф 1500-2000 рублей. Переход дороги в неположенном месте - ст. 12.29 КоАП, штраф 500 рублей. Отсутствие техосмотра - ст. 12.15 КоАП, штраф 2000 рублей. Непристёгнутый ремень - ст. 12.6 КоАП, штраф 1500 рублей. Нарушение правил парковки - ст. 12.19 КоАП, штраф от 500 до 5000 рублей.

Сравнение: зимние и летние проверки ГИБДД

Зимой внимание инспекторов сосредоточено на техническом состоянии автомобилей — шинах, обогревателях, исправности световых приборов. Летом акцент смещается на состояние дорог и перегрев транспорта. В холодное время года также чаще проверяют автобусы и перевозку детей, в то время как летом основной контроль связан с потоком туристов и нарушениями скоростного режима.

Таким образом, зимние рейды направлены прежде всего на профилактику аварий из-за скользких дорог и низкой видимости, а летние — на дисциплину водителей и снижение числа ДТП в отпускной сезон.

Плюсы и минусы усиленного контроля

Многие водители относятся к зимним проверкам настороженно, однако у усиленного контроля есть очевидные преимущества:

повышение безопасности на дорогах;

снижение аварийности;

предотвращение нарушений перевозки детей;

улучшение дисциплины среди водителей.

Среди недостатков — временные заторы на дорогах из-за массовых проверок и возможные очереди на пунктах техосмотра. Тем не менее, регулярные рейды доказали эффективность: в регионах, где проводится акция "Снежный патруль", число ДТП с участием детей ежегодно сокращается.

Советы водителям в зимний сезон

Проверьте шины. Убедитесь, что установлены зимние, с достаточной глубиной протектора. Следите за светом. Рабочие фары и противотуманные огни критически важны при коротком световом дне. Контролируйте тормозную систему. Ледяное покрытие увеличивает тормозной путь в несколько раз. Проверяйте аккумулятор. На морозе снижается его ёмкость, что часто становится причиной поломки. Запаситесь временем. В пути лучше не спешить, чем попасть в ДТП.

Популярные вопросы о зимних рейдах ГИБДД

1. Когда начинаются проверки зимней резины?

Официально — с 1 декабря, однако в регионах с ранней зимой инспекторы могут начать контроль раньше.

2. Что делать, если на парковке эвакуировали автомобиль?

Необходимо позвонить в ГИБДД и уточнить адрес штрафстоянки. Вернуть авто можно после оплаты штрафа и услуг эвакуации.

3. Как избежать штрафа за перевозку ребёнка?

Всегда используйте автокресло, соответствующее возрасту и весу ребёнка. Проверяйте фиксацию перед каждой поездкой.