Иван Рогов Опубликована сегодня в 16:25

Эта привычка за рулём кажется неважной, но именно из-за неё случаются цепочки жутких аварий

Планирование маршрута повышает безопасность на дороге — автоэксперт

Тяжёлые аварии редко случаются из-за одного фактора — чаще это цепочка мелких ошибок, которые складываются в критический момент. При этом водители с большим стажем нередко попадают в ДТП реже не из-за везения, а благодаря выработанным привычкам. Опытный дальнобойщик рассказал, какие принципы действительно помогают снизить риск серьёзных аварий даже на сложных дорогах. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Спокойствие и контроль эмоций

Первое, на чём делают акцент профессиональные водители, — эмоциональное состояние за рулём. Потеря самообладания часто становится отправной точкой для опасных манёвров. Раздражение, злость или желание "проучить" другого участника движения толкают на рискованные действия. Не менее опасна и чрезмерная самоуверенность, когда водитель переоценивает свои навыки и забывает, что ситуация на дороге может измениться мгновенно.

Опыт показывает: спокойный водитель быстрее принимает верные решения. Он оставляет себе запас времени на реакцию и не действует импульсивно, даже если кто-то нарушает правила или ведёт себя агрессивно.

Максимальная концентрация на дороге

Полное внимание к обстановке — ещё один ключевой фактор безопасности. Любые отвлекающие действия за рулём повышают риск ДТП. Разговоры по телефону, активное общение с пассажирами, настройка навигатора или просмотр видео должны происходить только во время остановок. В движении водитель обязан контролировать не только дорогу впереди, но и боковые зоны, а также ситуацию сзади.

Такая концентрация позволяет заранее заметить резкое торможение, перестроение или опасный манёвр другого автомобиля и успеть среагировать без экстренных действий.

Подготовка маршрута заранее

Если предстоит поездка в незнакомый район или другой город, маршрут стоит продумать до выезда. Важно заранее понимать, где можно заправиться, сделать остановку или свернуть в случае необходимости. Внезапные решения на трассе — резкая остановка, экстренный разворот или перестроение — часто становятся причиной аварийных ситуаций.

Особенно это актуально там, где связь работает нестабильно. Потеря навигации на ходу нередко приводит к ошибкам, которых можно было избежать при предварительном планировании.

Баланс между правилами и потоком

Соблюдение ПДД остаётся основой безопасности, но опытные водители подчёркивают важность разумного баланса. Превышение скорости и игнорирование дистанции — одни из главных причин тяжёлых ДТП, особенно на трассах. Однако и движение заметно медленнее потока может быть опасным, так как провоцирует резкие обгоны и манёвры других участников движения.

Безопасная езда — это умение вписываться в общий ритм дороги, соблюдая правила, но не создавая помех окружающим.

Техническое состояние автомобиля

Отдельного внимания заслуживает исправность машины. Сезонная резина, рабочие тормоза, рулевое управление и подвеска напрямую влияют на способность избежать аварии. Возможность вовремя затормозить или ускориться часто решает исход опасной ситуации.

По словам дальнобойщика, именно пренебрежение техническим состоянием автомобиля остаётся одной из самых частых причин серьёзных ДТП, особенно в межсезонье, когда погодные условия резко меняются.

В итоге защита от тяжёлых аварий складывается не из одного приёма, а из системы привычек. Спокойствие, внимание, подготовка и исправный автомобиль дают водителю главное — время и возможность принять правильное решение в самый критический момент.

