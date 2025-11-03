Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сергей Герасимов Опубликована сегодня в 3:16

Дороги под контролем: Госавтоинспекция проведет рейды по всей России в ноябре

ГИБДД: рейды по выявлению нетрезвых водителей стартуют в ноябре в разных регионах

В ноябре 2025 года Госавтоинспекция России проведёт серию профилактических рейдов, направленных на повышение безопасности дорожного движения и борьбу с нарушениями ПДД. Инспекторы будут следить за выполнением различных правил по всей стране, акцентируя внимание как на поведении водителей, так и на безопасности пешеходов и детей.

Основные направления рейдов

Госавтоинспекция в ноябре планирует несколько тематических рейдов, которые будут проходить по всей стране. Главные направления, на которых сосредоточат своё внимание сотрудники ГИБДД, включают:

  1. Проверки на соблюдение правил перевозки детей.

  2. Контроль за пропуском пешеходов на переходах.

  3. Традиционные рейды по выявлению нетрезвых водителей.

  4. Профилактика нарушений на встречной полосе.

Рейды на тему "Осенние каникулы" и безопасность детей

Одним из важных акцентов ноября 2025 года станут рейды, направленные на повышение безопасности детей на дороге. В этом году каникулы у школьников совпали с ноябрьскими праздниками, и Госавтоинспекция планирует усиленную работу вблизи образовательных учреждений. В частности, в Саратовской области будут проводиться проверки до 23 ноября, а в других регионах — в первые недели месяца.

Инспекторы напоминают родителям о важности обеспечения безопасности детей: использование светоотражающих элементов на одежде в темное время суток и соблюдение всех норм безопасности при перевозке в автомобилях с помощью детских кресел.

"Госавтоинспекция обращается к родителям с просьбой ежедневно напоминать детям о ПДД и обеспечить наличие на одежде ребёнка световозвращающих элементов", — отметил Олег Иванов, начальник отдела ГИБДД Саратовской области.

В других регионах России, например, в Алтайском крае и Коломне, будут проводиться точечные рейды по проверке использования автокресел, в том числе в ноябре на 6 и 3 числа соответственно.

Перекрёстки и пешеходные переходы

Параллельно с проверками на безопасность детей Госавтоинспекция уделит внимание вопросам соблюдения ПДД на перекрёстках и пешеходных переходах. В Московской области с 3 по 9 ноября пройдет рейд "Перекрёсток — светофор", в ходе которого инспекторы будут следить за соблюдением водителями правил при поворотах и переходах пешеходов.

Кроме того, в регионах также будут проверяться нарушения, связанные с непредоставлением преимущества пешеходам на переходах. В Коломне и Можайске будет организована работа по контролю за соблюдением правил в этих местах, а в Алтайском крае и Пензенской области инспекторы проведут дополнительные проверки 6 и 12 ноября соответственно.

Рейды по "встречке" и нарушение обгона

Выезд на встречную полосу и опасный обгон остаются одними из самых частых причин аварий на дорогах. В этом месяце инспекторы по всей стране усилят проверки в местах, где часто происходят такие нарушения. Алтайский край и Пензенская область, а также Ростовская и Мурманская области уже анонсировали рейды, которые затронут как региональные дороги, так и федеральные трассы.

"Основной причиной многих тяжёлых аварий остаётся опасный обгон. Мы настоятельно рекомендуем водителям проявлять осторожность и соблюдать правила при обгонах", — пояснил Владимир Смирнов, сотрудник ГИБДД Мурманской области.

Проверки на трезвость

Одним из самых популярных и массовых видов рейдов остаются мероприятия, направленные на выявление водителей в нетрезвом виде. Рейды "Нетрезвый водитель" будут проводиться в разных регионах России, в том числе в Пензенской области (1 и 14 ноября), а также в Алтайском крае (1, 7 и 8 ноября).

Нарушители, управляющие автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, рискуют не только получить штраф, но и лишиться прав на длительный срок.

"Управление автомобилем в нетрезвом виде влечёт за собой штраф в 45 000 рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет", — отметил Игорь Васильев, начальник ГИБДД Алтайского края.

Рейды по нарушениям документов

Алтайский край также объявил о рейде по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами без прав или с подложными номерами. Эти мероприятия будут проведены 3 и 5 ноября, и инспекторы будут строго следить за соблюдением правил регистрации транспортных средств.

В этом месяце также будут проводиться рейды по проверке технического состояния автомобилей. В том числе, владельцев транспортных средств, не прошедших техосмотр, ждут штрафы и серьёзные последствия для владельцев.

"Рекомендуем проходить техосмотр только на официальных пунктах. При выявлении нарушений диагностическая карта аннулируется, а водителю предстоит серьёзная ответственность", — уточнил Дмитрий Беляков, сотрудник ГИБДД Коломны.

Меры наказания за нарушения

Для того чтобы водители лучше понимали последствия своих действий, Госавтоинспекция публикует информацию о возможных штрафах, которые могут быть наложены в ходе рейдов в ноябре.

  1. Выезд на встречную полосу - штраф 7500 рублей или лишение прав на 4-6 месяцев.

  2. Нарушение правил перевозки детей - штраф 3000 рублей.

  3. Вождение в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования - штраф 45 000 рублей и лишение прав на 1,5-2 года.

  4. Управление автомобилем без прав или с подложными номерами - штраф от 5000 до 30 000 рублей.

Чего избежать в ноябрьские рейды?

  1. Прежде чем сесть за руль, обязательно проверяйте своё техническое состояние автомобиля, чтобы не попасть на штраф за отсутствие техосмотра.

  2. Внимательно следите за правилами на пешеходных переходах и перекрёстках, соблюдайте дистанцию и не совершайте опасных манёвров.

  3. Не забывайте о безопасности детей — всегда используйте автокресла и следите за наличием светоотражающих элементов на одежде.

FAQ

Как узнать, когда в моём регионе будут проходить рейды?

Чтобы не пропустить рейды и быть в курсе всех проверок в вашем регионе, следите за официальными аккаунтами ГИБДД в социальных сетях и на сайтах местных инспекций.

Сколько стоит штраф за нарушение ПДД на встречной полосе?

Штраф за выезд на встречную полосу составляет 7500 рублей или может быть наложено лишение прав на 4-6 месяцев.

Что делать, если я оказался под проверкой на трезвость?

Если вас остановили на рейде по проверке трезвости, будьте готовы пройти медосвидетельствование. В случае отказа от прохождения обследования вам грозит штраф и лишение прав.

Мифы и правда о дорожных рейдах

Миф: Рейды проводятся исключительно в крупных городах.

Правда: Проверки проводятся во всех регионах страны, как в городах, так и в сельской местности.

Миф: Если я заплатил штраф сразу, то не будет последствий.

Правда: В некоторых случаях, например, при выезде на встречную полосу или вождении в нетрезвом виде, возможны дополнительные санкции, такие как лишение прав.

Миф: Все рейды по нетрезвым водителям проходят только ночью.

Правда: Рейды на трезвость проводятся в любое время суток, особенно в вечернее и ночное время, но могут быть и днём.

Исторический контекст

Профилактические рейды ГИБДД — это не новость. В России такие мероприятия проводятся с начала 2000-х годов, и с каждым годом они становятся всё более специализированными. Все усилия направлены на снижение числа ДТП, особенно с участием детей и водителей, находящихся в нетрезвом состоянии.

Интересные факты

  1. В 2025 году зафиксировано снижение числа аварий на 10% по сравнению с предыдущим годом благодаря активным рейдам и контролю.

  2. Водители, регулярно проходящие техосмотр, на 30% реже становятся участниками ДТП.

  3. Согласно статистике, около 60% нарушений правил перевозки детей происходят в тёмное время суток.

