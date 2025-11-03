Дороги под контролем: Госавтоинспекция проведет рейды по всей России в ноябре

В ноябре 2025 года Госавтоинспекция России проведёт серию профилактических рейдов, направленных на повышение безопасности дорожного движения и борьбу с нарушениями ПДД. Инспекторы будут следить за выполнением различных правил по всей стране, акцентируя внимание как на поведении водителей, так и на безопасности пешеходов и детей.

Основные направления рейдов

Госавтоинспекция в ноябре планирует несколько тематических рейдов, которые будут проходить по всей стране. Главные направления, на которых сосредоточат своё внимание сотрудники ГИБДД, включают:

Проверки на соблюдение правил перевозки детей. Контроль за пропуском пешеходов на переходах. Традиционные рейды по выявлению нетрезвых водителей. Профилактика нарушений на встречной полосе.

Рейды на тему "Осенние каникулы" и безопасность детей

Одним из важных акцентов ноября 2025 года станут рейды, направленные на повышение безопасности детей на дороге. В этом году каникулы у школьников совпали с ноябрьскими праздниками, и Госавтоинспекция планирует усиленную работу вблизи образовательных учреждений. В частности, в Саратовской области будут проводиться проверки до 23 ноября, а в других регионах — в первые недели месяца.

Инспекторы напоминают родителям о важности обеспечения безопасности детей: использование светоотражающих элементов на одежде в темное время суток и соблюдение всех норм безопасности при перевозке в автомобилях с помощью детских кресел.

"Госавтоинспекция обращается к родителям с просьбой ежедневно напоминать детям о ПДД и обеспечить наличие на одежде ребёнка световозвращающих элементов", — отметил Олег Иванов, начальник отдела ГИБДД Саратовской области.

В других регионах России, например, в Алтайском крае и Коломне, будут проводиться точечные рейды по проверке использования автокресел, в том числе в ноябре на 6 и 3 числа соответственно.

Перекрёстки и пешеходные переходы

Параллельно с проверками на безопасность детей Госавтоинспекция уделит внимание вопросам соблюдения ПДД на перекрёстках и пешеходных переходах. В Московской области с 3 по 9 ноября пройдет рейд "Перекрёсток — светофор", в ходе которого инспекторы будут следить за соблюдением водителями правил при поворотах и переходах пешеходов.

Кроме того, в регионах также будут проверяться нарушения, связанные с непредоставлением преимущества пешеходам на переходах. В Коломне и Можайске будет организована работа по контролю за соблюдением правил в этих местах, а в Алтайском крае и Пензенской области инспекторы проведут дополнительные проверки 6 и 12 ноября соответственно.

Рейды по "встречке" и нарушение обгона

Выезд на встречную полосу и опасный обгон остаются одними из самых частых причин аварий на дорогах. В этом месяце инспекторы по всей стране усилят проверки в местах, где часто происходят такие нарушения. Алтайский край и Пензенская область, а также Ростовская и Мурманская области уже анонсировали рейды, которые затронут как региональные дороги, так и федеральные трассы.

"Основной причиной многих тяжёлых аварий остаётся опасный обгон. Мы настоятельно рекомендуем водителям проявлять осторожность и соблюдать правила при обгонах", — пояснил Владимир Смирнов, сотрудник ГИБДД Мурманской области.

Проверки на трезвость

Одним из самых популярных и массовых видов рейдов остаются мероприятия, направленные на выявление водителей в нетрезвом виде. Рейды "Нетрезвый водитель" будут проводиться в разных регионах России, в том числе в Пензенской области (1 и 14 ноября), а также в Алтайском крае (1, 7 и 8 ноября).

Нарушители, управляющие автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, рискуют не только получить штраф, но и лишиться прав на длительный срок.

"Управление автомобилем в нетрезвом виде влечёт за собой штраф в 45 000 рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет", — отметил Игорь Васильев, начальник ГИБДД Алтайского края.

Рейды по нарушениям документов

Алтайский край также объявил о рейде по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами без прав или с подложными номерами. Эти мероприятия будут проведены 3 и 5 ноября, и инспекторы будут строго следить за соблюдением правил регистрации транспортных средств.

В этом месяце также будут проводиться рейды по проверке технического состояния автомобилей. В том числе, владельцев транспортных средств, не прошедших техосмотр, ждут штрафы и серьёзные последствия для владельцев.

"Рекомендуем проходить техосмотр только на официальных пунктах. При выявлении нарушений диагностическая карта аннулируется, а водителю предстоит серьёзная ответственность", — уточнил Дмитрий Беляков, сотрудник ГИБДД Коломны.

Меры наказания за нарушения

Для того чтобы водители лучше понимали последствия своих действий, Госавтоинспекция публикует информацию о возможных штрафах, которые могут быть наложены в ходе рейдов в ноябре.

Выезд на встречную полосу - штраф 7500 рублей или лишение прав на 4-6 месяцев. Нарушение правил перевозки детей - штраф 3000 рублей. Вождение в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования - штраф 45 000 рублей и лишение прав на 1,5-2 года. Управление автомобилем без прав или с подложными номерами - штраф от 5000 до 30 000 рублей.

Чего избежать в ноябрьские рейды?

Прежде чем сесть за руль, обязательно проверяйте своё техническое состояние автомобиля, чтобы не попасть на штраф за отсутствие техосмотра. Внимательно следите за правилами на пешеходных переходах и перекрёстках, соблюдайте дистанцию и не совершайте опасных манёвров. Не забывайте о безопасности детей — всегда используйте автокресла и следите за наличием светоотражающих элементов на одежде.

FAQ

Как узнать, когда в моём регионе будут проходить рейды?

Чтобы не пропустить рейды и быть в курсе всех проверок в вашем регионе, следите за официальными аккаунтами ГИБДД в социальных сетях и на сайтах местных инспекций.

Сколько стоит штраф за нарушение ПДД на встречной полосе?

Штраф за выезд на встречную полосу составляет 7500 рублей или может быть наложено лишение прав на 4-6 месяцев.

Что делать, если я оказался под проверкой на трезвость?

Если вас остановили на рейде по проверке трезвости, будьте готовы пройти медосвидетельствование. В случае отказа от прохождения обследования вам грозит штраф и лишение прав.

Мифы и правда о дорожных рейдах

Миф: Рейды проводятся исключительно в крупных городах.

Правда: Проверки проводятся во всех регионах страны, как в городах, так и в сельской местности.

Миф: Если я заплатил штраф сразу, то не будет последствий.

Правда: В некоторых случаях, например, при выезде на встречную полосу или вождении в нетрезвом виде, возможны дополнительные санкции, такие как лишение прав.

Миф: Все рейды по нетрезвым водителям проходят только ночью.

Правда: Рейды на трезвость проводятся в любое время суток, особенно в вечернее и ночное время, но могут быть и днём.

Исторический контекст

Профилактические рейды ГИБДД — это не новость. В России такие мероприятия проводятся с начала 2000-х годов, и с каждым годом они становятся всё более специализированными. Все усилия направлены на снижение числа ДТП, особенно с участием детей и водителей, находящихся в нетрезвом состоянии.

Интересные факты