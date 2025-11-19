Дорога мечты до сердца Байкала: реконструкция трассы обещает изменить весь туризм региона

В Иркутской области готовятся к масштабному обновлению основной автодороги на остров Ольхон: работы на участке между паромной переправой и поселком Хужир должны начаться в 2026 году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Подготовка к реализации проекта

Проектная документация на реконструкцию 29,6 километра дороги прошла государственную экспертизу, что позволило региону выйти на этап согласования финансирования. Губернатор Игорь Кобзев на встрече с министром транспорта Андреем Никитином сообщил, что совокупная стоимость работ оценивается в 8,6 млрд рублей. Он подчеркнул, что для реализации проекта необходимо увеличить объем федеральной поддержки, поскольку дорога обеспечивает основное сообщение с крупнейшим поселком острова и ежегодно используется сотнями тысяч туристов.

Министр отметил работу региона по выполнению поручений президента о приведении ольхонских дорог в нормативное состояние. Этот аспект особенно важен с учётом статуса территории: Ольхон является частью Прибайкальского национального парка и крупнейшим населённым островом Байкала, где проживает около двух тысяч человек.

Текущий объем работ и значение дороги

В этом году подрядчики завершают ремонт трёх участков автомобильной дороги общей протяжённостью около 12 километров. Один из них — соединяющий Хужир с поселком Харанцы — уже введен в эксплуатацию. На двух других, расположенных на въезде в Хужир и в самом поселке, работы находятся на финальной стадии. По данным Главгосэкспертизы, положительное заключение по проекту реконструкции трассы Баяндай — Еланцы — Хужир было выдано осенью 2023 года, что подтвердило готовность к дальнейшему планированию.

Автомобильная дорога на Ольхон играет ключевую роль для социальной и туристической инфраструктуры региона: летом остров связан с материком паромами, а зимой — ледовой трассой. При этом значительный турпоток требует надежной и безопасной транспортной схемы, что делает предстоящую реконструкцию стратегически важной для Иркутской области.