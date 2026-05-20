Дорожники забудут про вечные латки: лаборатории готовят вечное покрытие к летнему сезону

Когда проезжаешь мимо дорожных работ, часто замечаешь привычный гул спецтехники и характерную пыль, взлетающую над обочиной. На днях дорожники на очередном объекте начали с того, что "сбрили" верхний слой покрытия, пустив фрезу на глубину чуть более сантиметра. Для обывателя это выглядит как простой демонтаж старого полотна, но инженеры знают: здесь идет ювелирная настройка геометрии под строгие нормативы. Метод позволяет эффективно избавиться от стертой разметки и создать базу с микрорельефом, который обеспечит идеальную адгезию для дальнейших слоев.

"Любая манипуляция с верхним слоем полотна — это прежде всего работа с усталостью материала. Очистка от старой разметки и выравнивание "горбов" фрезой помогают исключить скапливание воды в колейности, что критически важно в нашем климате. Правильно подготовленная шероховатая поверхность буквально "коренится" с новым защитным слоем, предотвращая отслоения, которые мы видим на дилетантских ремонтах". Инженер-эксперт по эксплуатации автомобилей Николай Тихонов

Зачем фрезеровать дорогу

Снятие слоя в 10-15 миллиметров носит сугубо прагматичный характер. Дорожникам необходимо добиться соответствия покрытия текущим требованиям технических нормативных правовых актов, где даже минимальные отклонения от плоскости критичны для водоотвода. Старая разметка, въевшаяся в асфальт, поддается фрезе окончательно, не мешая визуальному восприятию будущей дорожной разметки.

Техническая шероховатость, которую оставляет фреза, выполняет роль фундамента. Если укладывать новый защитный слой на гладкий, блестящий от износа асфальт, сцепление будет минимальным — потеря сцепных свойств становится вопросом времени и первой же серьезной нагрузки.

Холодные составы вместо классики

Проект дорожников интересен еще и выбором материала. Вместо традиционной горячей асфальтобетонной смеси планируется использование холодной литой композиции. Такая технология превращает покрытие в надежный экран, который не пропускает влагу внутрь структуры и сопротивляется преждевременному износу под колесами тяжелой техники.

Специалисты БелдорНИИ сопровождают процесс не для галочки. Они проводят полевые испытания самих смесей в процессе укладки. Это дает понимание того, как материал реагирует на перепады температур и реальную интенсивность движения, а не те теоретические данные, что были заложены в лабораторных отчетах. Подобный подход помогает избежать ситуаций, когда непроверенные технологии подводят водителей уже в первый год эксплуатации.

Подготовка к новым ГОСТам

Сейчас институт сфокусирован на доводке рецептур под обновленный стандарт СТБ 2036. Это не формальность, а задел на будущее: новая редакция вступает в силу с начала июля 2026 года. Отрасли нужно заранее отработать составы, которые пройдут проверку без каких-либо претензий со стороны надзорных органов.

Технический аудит процесса включает в себя тщательную проверку каждого узла и каждой смеси. Когда стандарты ужесточаются, именно такие превентивные испытания помогают уйти от брака. В итоге автовладельцы получают полотно, которое не потребует внепланового ремонта спустя несколько сезонов, сохраняя предсказуемый уровень безопасности передвижения.

"Для инженерной отрасли важно видеть, как ведет себя химия холодных литых смесей при реальном уплотнении. Стандарты 2026 года нацелены на исключение деградации полотна из-за воздействия агрессивной среды. Работа с рецептурами заранее позволит дорожникам быть готовыми к жесткому контролю качества, что в долгосрочной перспективе снижает аварийность на скоростных участках". Аналитик надёжности транспорта Дмитрий Сафронов

FAQ

Зачем снимать слой асфальта, если он кажется ровным?

Для удаления деформированного материала, выравнивания геометрии согласно ТНПА и обеспечения качественной адгезии нового защитного слоя.



Почему выбрали холодную смесь вместо горячей?

Холодный литой асфальтобетон работает как влагозащитный экран, что продлевает срок службы дороги в сложных погодных условиях.



Кто контролирует качество смесей?

Специалисты БелдорНИИ, которые проводят полевые испытания материалов в процессе ремонта, проверяя их поведение под реальными нагрузками.



Когда начнут действовать новые требования к смесям?

Обновленная редакция стандарта СТБ 2036 вступает в силу 1 июля 2026 года.

Проверено экспертом: инженер-эксперт по эксплуатации и техническому аудиту автомобилей Николай Тихонов

