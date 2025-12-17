Попал в аварию из-за снега и льда? Этот скрытый нюанс может переложить вину на дорожные службы

Зимние аварии нередко становятся испытанием не только для водителей, но и для всей системы дорожного хозяйства. Когда снег и лед оказываются сильнее коммунальных служб, последствиями становятся пробки, поврежденные автомобили и ДТП. При этом далеко не все знают, что в ряде случаев ущерб можно компенсировать за счет тех, кто отвечает за содержание дорог. Об этом сообщает Авто Mail.

Какие требования действуют к уборке дорог зимой

Содержание улиц и трасс в холодный сезон строго регламентировано. Основным документом, который определяет порядок и сроки уборки, является ГОСТ Р 50597-2017. В нем прописано, в каком состоянии должны находиться дороги, чтобы движение по ним оставалось безопасным.

Общее правило простое: проезжая часть должна быть очищена от снега полностью. Исключение предусмотрено только для дорог с низкой интенсивностью движения — не более 1500 автомобилей в сутки. На таких участках допускается уплотненный снежный покров, но при этом скорость движения ограничивается 60 км/ч. Для всех остальных дорог снег и лед обязаны удалять до асфальта.

Сроки уборки зависят от категории дороги. После окончания снегопада проезжую часть должны очистить в течение 3-6 часов. Самые жесткие требования действуют для магистралей и скоростных трасс, где поток транспорта наиболее плотный и быстрый.

Лед, колея и тротуары: что и когда обязаны убрать

Отдельное внимание уделяется так называемой зимней скользкости — льду и снежному накату, которые резко ухудшают сцепление шин с дорогой. На автомагистралях и скоростных дорогах такие образования должны быть устранены максимум за 4 часа. Для местных и однополосных дорог допускается срок до 12 часов.

Тротуары и пешеходные дорожки тоже входят в зону ответственности коммунальных служб. Их обязаны привести в порядок не позднее чем через сутки после окончания снегопада. Если речь идет о гололеде, точкой отсчета считается момент его обнаружения.

Пока снег продолжается, уборка должна вестись с такой интенсивностью, чтобы толщина слоя не превышала 2 сантиметра на загородных дорогах и 5 сантиметров в населенных пунктах. Обочины также подлежат очистке: на дорогах высших категорий полностью, на менее значимых — минимум наполовину ширины.

Сугробы и вывоз снега: допустимые сроки

Снег, убранный с проезжей части, временно складируют в валы у края дороги, на обочинах или разделительных полосах. Их высота не должна превышать одного метра. На вывоз такого снега стандарт отводит до 9 дней.

При этом существуют ограничения. На дорогах с четырьмя и более полосами движения, на узких разделительных полосах и на тротуарах формирование снежных валов запрещено. В ГОСТе также подробно описаны требования к содержанию остановок, заездных карманов, парковок, мостов и других элементов улично-дорожной сети.

Что делать, если дороги убирают плохо

На практике нормативы соблюдаются не всегда. В результате пешеходы получают травмы на скользких тротуарах, а водители попадают в аварии на нечищенных улицах. Ответственность за уборку дорог, тротуаров и остановок несут эксплуатирующие организации, которые подчиняются владельцам дорог.

Разобраться, кто именно отвечает за конкретный участок, бывает сложно. Поэтому наиболее эффективный способ воздействия — обращение в Госавтоинспекцию. Инспекторы обладают полномочиями, чтобы установить ответственную организацию, зафиксировать нарушения и выдать предписание на их устранение. Дополнительную роль в таких ситуациях играет фиксация обстоятельств ДТП, которая помогает подтвердить состояние дороги и ход событий.

Как добиться компенсации после ДТП

Если дорожно-транспортное происшествие произошло из-за плохого состояния дороги, часть или даже вся ответственность может быть возложена на эксплуатирующую организацию. Ключевое условие — обстоятельства аварии должны быть зафиксированы сотрудниками Госавтоинспекции при оформлении ДТП.

Дополнительно может быть составлен отдельный акт, в котором указываются выявленные недостатки содержания дороги. На его основании дорожникам выносится предписание, а сроки исполнения контролируются. Организацию могут привлечь к ответственности как за сами нарушения, так и за игнорирование требований ГИБДД.

Для водителя, признанного виновным в аварии, это дает возможность требовать солидарной ответственности дорожных служб. В ряде случаев на итог разбирательства влияет и наличие страховки, поскольку даже отсутствие полиса у одной из сторон не всегда лишает пострадавшего права на компенсацию. Как правило, без суда такие споры не решаются, но при значительном ущербе или риске серьезных последствий борьба за возмещение может быть оправданной.