дорога
дорога
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 9:23

Развязка года: Барнаул запускает ключевой объект, который едва не утянул под воду подрядчик

В Барнауле внедрили первую демпферную систему на дорожной развязке

В Барнауле открыли временное движение на новой транспортной развязке, соединяющей Змеиногорский и Южный тракты. Объект значительно меняет схему выезда из города и одновременно становится частью длительной судебной истории, о которой сообщает правительство Алтайского края. Развязка уже принимает транспорт, хотя работы здесь продолжаются.

Новый уровень транспортной инфраструктуры

Трёхуровневая схема движения позволяет развести транспортные потоки и убрать один из самых сложных узлов при выезде к Рубцовску. Проект стал первым в регионе, где применена демпферная фронтальная система, смягчающая последствия столкновений с ограждением. Вместе с ней установлены шумозащитные экраны протяженностью почти два километра, защищающие жилые дома от потока машин.

Пропускная способность объекта — до 70 тысяч автомобилей в сутки, что существенно снижает нагрузку на южные выезды Барнаула. Толщина дорожной одежды рассчитана под нагрузку большегрузов, а общая протяженность сооружения с четырьмя съездами составляет почти четыре километра. Для круглосуточной видимости оборудовано более семидесяти светодиодных светильников, а для пешеходов созданы новые тротуары, остановочные пункты и регулируемые переходы.

Почему пришлось менять подрядчика

Строительство развязки сопровождалось чередой судебных разбирательств. В 2023 году контракт на сумму 2,9 млрд рублей получила московская Региональная строительная компания, однако к установленному сроку она не смогла выполнить значительную часть обязательств. К декабрю 2024 года "Алтайавтодор" расторг контракт: на тот момент, по материалам суда, объём невыполненных работ превысил 963 млн рублей.

Результатом стали три судебных иска. Первый завершился взысканием 31,5 млн рублей за отсутствие гарантийного обеспечения, второй — штрафом за несвоевременную передачу документов. По третьему иску, который рассматривался осенью, компания и её СРО обязаны выплатить 177,8 млн рублей.

Параллельно в Москве рассматривается дело о банкротстве РСК: общая задолженность превышает 57 млрд рублей, а её бывший директор находится в розыске по обвинению в мошенничестве и невыплате зарплаты. Аналогичные нарушения были выявлены и на объекте в Барнауле.

Достройка и планы по вводу объекта

После расторжения контракта работы передали АО "Центральное ДСУ Алтайского края". Новый подрядчик получил контракт на сумму 825 млн рублей и за несколько месяцев выполнил все ключевые этапы. Сейчас развязка функционирует в проектной схеме, ожидая итогового заключения Госстройнадзора.

Окончательный ввод объекта без временных ограничений ожидается до конца года.

