© pixabay.com by Evgeny is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 1:36

Обь станет ближе: масштабные инвестиции меняют карту Югры и жизнь её жителей

Правительство выделило ХМАО 500 миллионов рублей на инфраструктуру моста через Обь

Готовится масштабное обновление дорожной сети: правительство России выделяет Ханты-Мансийскому автономному округу 500 миллионов рублей для развития инфраструктуры, связанной с важнейшим транспортным объектом — мостом через Обь в Сургуте.

На что пойдут средства?

Финансирование направлено прежде всего на обустройство подъездных путей и сопутствующих объектов, которые обеспечат удобство и безопасность движения по новому мосту. По данным пресс-службы кабинета министров и ТАСС, деньги поступят по поручению президента и в рамках распоряжения председателя правительства Михаила Мишустина.

Инфраструктурные инвестиции для трёх регионов

Помимо Югры, федеральную поддержку получат Калининградская и Кировская области. Общая сумма, направленная на развитие автодорожной сети этих трёх регионов, составит почти 1,4 миллиарда рублей. Это позволит модернизировать ключевые транспортные маршруты и улучшить качество жизни местных жителей.

Значение проекта для Сургута

Строительство и обустройство инфраструктуры вокруг моста через Обь — стратегический проект для всего ХМАО. Это улучшит связь между районами, облегчит транспортировку грузов и сделает передвижение по региону более комфортным и быстрым.

Потепление может задержать строительство зимников и ледовых переправ в ХМАО — Депдорхоз Югры 14.11.2025 в 1:43
Тепло не по сезону: как изменение климата угрожает срокам строительства зимников в Югре

Строительство зимников и ледовых переправ в ХМАО может задержаться из-за потепления. Работы должны быть завершены до конца января 2026 года, но риски существуют.

В Омске на межрегиональном форуме обсудят возрождение судоходства по Иртышу 13.11.2025 в 13:35
Иртыш может вновь стать судоходным: Россия и Казахстан вернут реке торговое значение

На межрегиональном форуме в Омске в 2026 году обсудят возрождение судоходства по Иртышу. Губернатор Виталий Хоценко предложил включить этот вопрос в повестку российско-казахстанской межправкомиссии.

В Ханты-Мансийске пропали лыжи Устюгова на тренировке, полиция начала проверку — УМВД по ХМАО 13.11.2025 в 9:36
Зачем воровать лыжи у олимпийского чемпиона? Полиция Ханты-Мансийска резонансную кражу

В Ханты-Мансийске началась проверка по факту кражи лыж у олимпийского чемпиона Сергея Устюгова. Инвентарь оценили от 30 до 80 тысяч рублей.

Матвиенко похвалила Югру за высокий коэффициент рождаемости и успехи в демографии — Совет Федерации 13.11.2025 в 8:36
Югра в топе России по рождаемости: как регион побеждает демографический кризис

Валентина Матвиенко похвалила власти ХМАО за высокий коэффициент рождаемости и положительные демографические тенденции. Югра стабильно входит в десятку лучших по демографии.

В Югре самые высокие зарплаты у технологов, инженеров и специалистов по охране труда — 13.11.2025 в 7:36
Сижу в офисе, а зарплата выше нефтяника: куда стоит идти работать в ХМАО ради зарплаты от 170 тыс. руб

В Югре в 2025 году самыми высокооплачиваемыми офисными профессиями стали технологи, инженеры и специалисты по охране труда. Узнайте, какие еще профессии в топе.

Совет Федерации поддержал финансирование мегапроектов ХМАО, включая дороги и аэропорты — Совфед 13.11.2025 в 6:46
Финансирование на миллиард: Совфед готов поддержать мегапроекты Югры

Власти ХМАО заручились поддержкой Совета Федерации для финансирования ключевых мегапроектов региона, включая строительство дорог и реконструкцию аэропортов.

В ХМАО команда югорчан почти обыграла сенаторов Совета Федерации в спорте — Совфед 13.11.2025 в 5:56
Шахматы, футбол и волейбол: как югорчане заставили сенаторов понервничать

В ХМАО почти одержали победу в спортивных состязаниях с сенаторами, но главной наградой стал проект по финансированию мегапроектов региона из федерального бюджета.

В Сургуте нарушителям запрета на выход на лед грозит штраф до 3000 рублей — Администрация города 13.11.2025 в 4:46
Лед под запретом: Сургут и Нефтеюганск жестко накажут тех, кто погуляет по замерзшим водоемам

В Сургуте и Нефтеюганском районе действует запрет на выход на лед до декабря 2025 года. Нарушителей ждут штрафы до 3000 рублей.

Читать полностью »

Врач Нахид Наджафов: рентген с визиографом безопасен для детей
Обогащение рациона помогает кошкам быть активными и здоровыми — специалисты
L-карнитин повышает выносливость у тренирующихся — эксперты
Утренняя практика йоги повышает бодрость и тонус — по данным фитнес-экспертов
Неправильное прогревание АКПП увеличивает риск поломок — автомеханик
Агрономы выявили пользу ежемесячного проливания грунта Фитоспорином для растений — агроном
Салат Мимоза с рисом и сыром держит слои аккуратно в сервировочном кольце — повар
Правильное охлаждение ёлки снижает стресс от заноса в дом
