Обь станет ближе: масштабные инвестиции меняют карту Югры и жизнь её жителей

Готовится масштабное обновление дорожной сети: правительство России выделяет Ханты-Мансийскому автономному округу 500 миллионов рублей для развития инфраструктуры, связанной с важнейшим транспортным объектом — мостом через Обь в Сургуте.

На что пойдут средства?

Финансирование направлено прежде всего на обустройство подъездных путей и сопутствующих объектов, которые обеспечат удобство и безопасность движения по новому мосту. По данным пресс-службы кабинета министров и ТАСС, деньги поступят по поручению президента и в рамках распоряжения председателя правительства Михаила Мишустина.

Инфраструктурные инвестиции для трёх регионов

Помимо Югры, федеральную поддержку получат Калининградская и Кировская области. Общая сумма, направленная на развитие автодорожной сети этих трёх регионов, составит почти 1,4 миллиарда рублей. Это позволит модернизировать ключевые транспортные маршруты и улучшить качество жизни местных жителей.

Значение проекта для Сургута

Строительство и обустройство инфраструктуры вокруг моста через Обь — стратегический проект для всего ХМАО. Это улучшит связь между районами, облегчит транспортировку грузов и сделает передвижение по региону более комфортным и быстрым.