Артём Лагутов Опубликована сегодня в 22:53

Голливуд взрывает свой дом изнутри: зачем режиссёр "Дома у дороги" пошёл войной против Amazon

Даг Лайман намерен снять продолжение "Дома у дороги" без Amazon MGM

Режиссер Даг Лайман, известный по боевику "Дом у дороги" с Джейком Джилленхолом, намерен самостоятельно запустить продолжение картины. Такое решение он принял после конфликта со студией Amazon MGM, которая отказалась от кинотеатрального релиза ремейка 2024 года, выпустив его только на стриминге Prime Video.

"Вопреки своим заявлениям, Amazon не заинтересован в поддержке кинотеатров. Они используют "Дом у дороги", чтобы продавать сантехнику", — заявил режиссер Даг Лайман.

Почему режиссер пошел против Amazon

По данным Deadline, Лайман недоволен тем, что Amazon MGM проигнорировала прокатные амбиции картины, ограничившись цифровым релизом. Для постановщика, известного своей приверженностью к классическому кинопоказу, это стало принципиальным вопросом. Он убежден, что фильмы подобного масштаба должны видеть зрители на большом экране, а не только в потоковом формате.

Режиссер "тихо" выкупил права на проект под названием Road House: Dylan — сиквел оригинального фильма 1989 года, автором сценария которого является Р. Лэнс Хилл. Если суд поддержит сценариста в споре с Amazon о правах на франшизу, Лайман сможет приступить к реализации своей версии продолжения.

Что известно о новом проекте

Сюжет Road House: Dylan пока не раскрывается, однако, по данным инсайдеров, он будет напрямую связан с оригинальной историей 1989 года, где Патрик Суэйзи сыграл вышибалу Далтона. В новой интерпретации внимание сосредоточено на его преемнике Дилане, который должен справиться с наследием своего наставника.

В отличие от ремейка 2024 года с Джейком Джилленхолом, проект Лаймана будет ориентирован на "живое" кино — с минимальной графикой и максимальным эффектом присутствия. Постановщик намерен вернуть дух оригинала: грубоватую харизму, драки без трюков и атмосферу американской глубинки.

Конфликт, который может изменить правила игры

Противостояние режиссера и стриминговой платформы стало отражением более широкой тенденции в Голливуде. После пандемии многие студии перешли на онлайн-релизы, но часть режиссеров, включая Кристофера Нолана и Дэни Вильнёва, выступают за возвращение фильмов в кинотеатры. Лайман присоединился к их числу.

По словам источников, Amazon MGM продолжает работу над своим проектом Дом у дороги-2, однако он уже лишился режиссера Гая Ричи из-за творческих разногласий. Это еще раз подчеркивает, насколько неоднозначно развивается история франшизы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: отказ студий от кинотеатрального релиза ради экономии.

  • Последствие: режиссеры теряют контроль над восприятием фильма, зрители — опыт большого экрана.

  • Альтернатива: комбинированная модель — премьера в кино, а затем релиз на стриминге, как делает, например, Warner Bros. с проектами DC.

А что если…

А что, если Лайман действительно получит права на сиквел и выпустит его вне системы Amazon? В этом случае Голливуд может увидеть прецедент: независимый постановщик против медиагиганта. Успех картины докажет, что зрители готовы поддерживать фильмы, рожденные вне корпораций.

Если же проект столкнется с юридическими барьерами, это станет уроком для других создателей — как важно заранее закреплять права на свои идеи.

FAQ

— Почему Amazon не выпустил ремейк в кино?
Amazon MGM сделала ставку на Prime Video, чтобы укрепить стриминг и привлечь новых подписчиков.

— Кто может сыграть в новом сиквеле?
Пока имена актеров не называются.

— Есть ли шанс увидеть "Дом у дороги-2" в кино?
Если Даг Лайман выиграет права и найдет финансирование, его версия может выйти на большом экране.

Мифы и правда

  • Миф: стриминги полностью заменят кинотеатры.
    Правда: посещаемость кинотеатров в США и Европе снова растет после 2023 года.

  • Миф: фильмы для онлайн-платформ снимаются быстрее и проще.
    Правда: бюджеты и сроки нередко сопоставимы с традиционными продакшенами.

  • Миф: зрителям все равно, где смотреть кино.
    Правда: исследования показывают, что 67% зрителей считают большой экран важной частью впечатления.

Исторический контекст

Первая версия Road House вышла в 1989 году и быстро стала культовой благодаря харизме Патрика Суэйзи. Ремейк 2024 года, несмотря на современную постановку и участие Джейка Джилленхола, вызвал споры о смысле обновления классики. Новый виток истории показывает, что даже спустя десятилетия "Дом у дороги" способен будоражить умы и вызывать дискуссии — не только о кино, но и о правах творцов.

