Дрифт на городской дороге
Сергей Герасимов Опубликована сегодня в 16:10

Дрифт на дороге превращает шоу в уголовное дело: эффектный манёвр может обернуться лишением свободы

Лихой занос на городской улице может обернуться куда более серьёзными последствиями, чем кажется на первый взгляд. Эффектный манёвр, который многие воспринимают как безобидное развлечение, в реальности способен привести к уголовному делу. Цена ошибки в таком случае измеряется не только деньгами, но и свободой. Об этом сообщает "За рулем".

Когда занос становится преступлением

Дрифт на дорогах общего пользования выходит за рамки обычного нарушения правил дорожного движения. Если в результате таких действий создаётся угроза для других участников движения или кто-то получает травмы, ситуация может перейти в плоскость уголовного права. Речь идёт не о формальном проступке, а о деянии, за которое предусмотрена серьёзная ответственность, сопоставимая с последствиями, о которых напоминают эксперты, разбирая большинство ДТП.

"Водителю грозит до 2 лет лишения свободы или штраф 300 тысяч рублей, если во время дрифта на дороге по его вине оказались в опасности или пострадали другие водители, а также пешеходы", — говорит юрист Екатерина Нечаева.

По её словам, ключевым фактором становится наличие угрозы жизни и здоровью окружающих. Даже если водитель рассчитывал на собственный опыт и контроль над машиной, на общественной дороге всегда остаётся риск непредсказуемых ситуаций: внезапный пешеход, резкое торможение впереди идущего автомобиля или скользкое покрытие.

Административные санкции никто не отменял

Помимо возможной уголовной ответственности, сохраняются и административные меры. Сам по себе факт создания помех движению других транспортных средств уже может повлечь штраф до 10 тысяч рублей. Это касается ситуаций, когда из-за заноса другим водителям приходится резко тормозить или менять траекторию.

Отдельное нарушение — выезд на встречную полосу. В процессе дрифта автомобиль нередко пересекает разметку, что квалифицируется как серьёзное отступление от правил. За такое действие предусмотрено либо лишение водительских прав, либо денежное взыскание. Подобные меры дополняют уже действующие штрафы за превышение скорости, которые также ужесточаются при опасном стиле вождения.

Особое внимание — пешеходным переходам

Юрист отдельно подчеркнула, что выполнение заносов вблизи "зебры" трактуется как непредоставление преимущества пешеходам. Даже если на переходе в момент манёвра никто не пострадал, сам факт создания потенциальной угрозы уже считается нарушением. В этом случае водителю грозит штраф, который может достигать 2,5 тысячи рублей.

Такие нормы направлены на защиту самых уязвимых участников дорожного движения. Пешеход не может предугадать поведение автомобиля, который внезапно начинает скользить по проезжей части, и не всегда успевает среагировать. В плотном городском трафике подобные эксперименты за рулём особенно опасны.

В итоге увлечение экстремальным вождением вне специализированных площадок способно привести к серьёзным правовым последствиям. Эффектный занос на камеру или ради острых ощущений может закончиться штрафами, лишением прав и даже уголовным преследованием. Безопасные условия для дрифта существуют на закрытых трассах и автодромах, тогда как обычные дороги предназначены прежде всего для спокойного и предсказуемого движения.

Автор Сергей Герасимов
Сергей Герасимов — автоюрист (КФУ) с 20-летним стажем. Эксперт по ДТП, защите прав потребителей и спорам со страховыми компаниями. Судебный защитник.

