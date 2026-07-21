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Лось на обочине дороги в лесу
Лось на обочине дороги в лесу
© Pravda.Ru by Арина Горшкова is licensed under Все права защищены
Главная / Авто и мото
Сергей Герасимов Опубликована сегодня в 20:30

Наезд на животное приравнивается к ДТП: правила оформления инцидента на дороге

Ситуация на дороге может обернуться несчастьем: едет водитель по трассе, и внезапно на путь выбегает зверь. Удар, резкое торможение, стресс — в такие моменты важно знать, как поступить, если сбили животное. Вопросов на самом деле множество: что делать дальше, будет ли штраф и кто будет отвечать за причиненный ущерб? Распутываем эти неясности.

"Наезд на животное считается ДТП, поэтому необходимо действовать в соответствии с законом", — разъяснил юрист Сергей Герасимов.

Автоюрист Сергей Герасимов

ДТП и животные

Согласно правилам дорожного движения, животные не являются участниками дорожного движения. Однако, наезд на них классифицируется как ДТП. Это значит, что водитель не может покинуть место происшествия, нужно вызвать ГИБДД и сделать фотозапись инцидента.

Если водитель уедет с места аварии, инспектор может квалифицировать это как оставление места ДТП, что по статьe 12.27 КоАП РФ может привести к лишению прав на срок до 1,5 лет.

Штрафы за сбитых животных

Отдельного штрафа за сбитое животное не предусмотрено, но компенсировать ущерб природе придется. Минприроды установило определенные таксы на возмещение вреда охотничьим ресурсам.

Эти суммы являются не наказанием, а обязательным возмещением, которое может варьироваться от चोटов до серьезных последствий, если речь идет о редких видах.

Сбитые домашние питомцы

При сбитом домашнем животном начинает действовать статья 1064 Гражданского кодекса РФ. Владельцу животного полагается возмещение ущерба. Однако, если собака выбежала на проезжую часть без присмотра, виновным может оказаться владелец, которому придется компенсировать ущерб автомобиля.

Алгоритм действий

При столкновении с животным стоит немедленно включить аварийные сигналы и выставить знак аварийной остановки. Нужно вызвать ГИБДД по номеру 112, и, при необходимости, скорую помощь. Сделать фото и видео — это важно для последующей документации о происшествии.

Избегайте скоропалительных действий, особенно если животное ранено — оно может быть агрессивным. Лучше дождаться приезда инспектора. Если берете на себя риск помочь, используйте перчатки и запрашивайте помощь ветеринара.

Доказываем невиновность

Если животное выскочило неожиданно и избежать столкновения не было возможности, доказать свою невиновность вполне реально. В этом помогут записи с видеорегистратора, свидетельские показания и заключение автотехнической экспертизы.

Страховые выплаты

Страховая программа ОСАГО не покроет ущерб, причиненный животным, так как дикие животные не считаются третьими лицами. Если в полисе КАСКО закреплены условия наездов на животных, ремонт будет оплачен. Проверяйте детали своего полиса заранее.

Ответы на популярные вопросы

1. Какой штраф за сбитое животное?
Формально отдельного штрафа нет, но придется возместить ущерб природе.
2. Кто ответит за ущерб, если сбил собаку?
Владелец животного может требовать возмещения, если питомец выбежал на дорогу без присмотра.
3. Как действовать после наезда на животное?
Включите аварийку, выставьте знак, вызовите ГИБДД и задокументируйте происшествие.
4. Покроет ли страховая убытки от наезда на животное?
ОСАГО не покрывает такие случаи, только КАСКО может возместить убытки при наличии соответствующей записи.

Проверено экспертом: автоюрист Сергей Герасимов

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Автор Сергей Герасимов
Сергей Герасимов — автоюрист (КФУ) с 20-летним стажем. Эксперт по ДТП, защите прав потребителей и спорам со страховыми компаниями. Судебный защитник.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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