Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.07.2024 : 88,1348
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.07.2024 : 95,57
Психолог Лукьянова: во время отдыха на море и речке не следует употреблять алкоголь
  1. Главная
  2. Общество

Психолог Лукьянова: во время отдыха на море и речке не следует употреблять алкоголь

Психолог Инна Лукьянова дала рекомендации по безопасности во время отдыха на море и речке. Важно воздержаться от употребления алкоголя и купания сразу после еды (необходимо подождать минимум 30 минут). При входе в воду следует делать это медленно, чтобы тело адаптировалось к температуре воды, сообщает News.Ru.

Также важно не заплывать далеко, если не уверены в своих силах, и не заходить в воду выше пояса, если не умеете плавать. Для детей рекомендуется использование плавательных жилетов или нарукавников и постоянное нахождение на расстоянии вытянутой руки от родителей для обеспечения безопасности.

Фото: commons.wikimedia.org/Roman Eisele (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

В турецком Измире начался лесной пожар

В турецком Измире начался лесной пожар

В провинции Измир, Турция, в уезде Одемиш, зафиксировано начало лесного пожара в районе, удаленном от побережья и курортных зон. Пожар начался на сельхозугодьях и распространился на лесополосу.

Читать полностью
Компания Samsung объявила, что ИИ-функции Galaxy AI будут платными с 2026 года

Компания Samsung объявила, что ИИ-функции Galaxy AI будут платными с 2026 года

В Samsung рассказали, что начиная с 2026 года ИИ-функции Galaxy AI станут платными. До этого момента, до конца 2025 года, пользователи смогут пользоваться этими функциями бесплатно.

Читать полностью

Общество

PsyRep: гипертония и жесткие артерии ухудшают когнитивные функции у подростков

PsyRep: гипертония и жесткие артерии ухудшают когнитивные функции у подростков

Ученые из Финляндии и Великобритании обнаружили, что высокое кровяное давление у подростков связано с ухудшением когнитивных функций, таких как внимание и обучение.

Читать полностью
В США выяснили, что виртуальная реальность помогает бороться с депрессией

В США выяснили, что виртуальная реальность помогает бороться с депрессией

Исследование ученых из Стэнфордского университета, опубликованное в журнале JMIR Mental Health, показало, что технологии виртуальной реальности (XR) могут эффективно использоваться для лечения депрессии.

Читать полностью

Новости