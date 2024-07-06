Психолог Инна Лукьянова дала рекомендации по безопасности во время отдыха на море и речке. Важно воздержаться от употребления алкоголя и купания сразу после еды (необходимо подождать минимум 30 минут). При входе в воду следует делать это медленно, чтобы тело адаптировалось к температуре воды, сообщает News.Ru.

Также важно не заплывать далеко, если не уверены в своих силах, и не заходить в воду выше пояса, если не умеете плавать. Для детей рекомендуется использование плавательных жилетов или нарукавников и постоянное нахождение на расстоянии вытянутой руки от родителей для обеспечения безопасности.

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