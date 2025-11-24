Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Сестрорецкий разлив. Сброс воды с илом с карты намыва
Сестрорецкий разлив. Сброс воды с илом с карты намыва
© commons.wikimedia.org by Пётр Иванов is licensed under CC0
Главная / Уральский федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 13:27

Радужные пятна тревожат город: в Челябинске выявлен очередной слив в реку

В Челябинске выявили новый сброс нефтепродуктов в Миасс

В акватории Миасса вновь появились радужные пятна нефтяной плёнки — очередной слив сточных вод зафиксировали в Челябинске в воскресенье, 23 ноября. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе региона. Инцидент стал первым за несколько месяцев после относительного затишья, когда спасатели не находили новых следов загрязнения.

Как обнаружили разлив и первые действия спасателей

Маслянистые пятна заметили в черте города, после чего сотрудники мобильного отряда ПСС совместно с оперативными службами выехали на место.

"Спасатели мобильного отряда совместно с оперативными службами выехали на поиски возможного источника разлива и проверили участок реки Игуменки на предмет вброса вредных веществ, — пояснили в ведомстве. — На месте были установлены заградительные боны и применен сорбент для сбора нефтепродуктов".

Такие меры позволяют локализовать загрязнение и предотвратить дальнейшее распространение нефтепродуктов по течению. Район обследуют на предмет скрытых источников слива, поскольку повторяющиеся эпизоды указывают на возможное присутствие нескольких нелегальных каналов.

История повторяющихся инцидентов

Проблема загрязнения Миасса впервые обострилась 13 августа, когда возле Ленинградского моста обнаружили первые радужные разводы на поверхности воды. Тогда источником оказался гаражно-строительный кооператив, который незаконно подключился к ливневой канализации. После устранения нарушения спасатели продолжали мониторинг и 1 сентября вновь выявили слив вредных веществ.

Дальнейшие обследования в течение осени не выявляли новых загрязнений, что позволило природоохранным ведомствам надеяться на стабилизацию ситуации. Появление очередного пятна вновь возвращает специалистов к поиску нарушителей, поскольку характер разливов говорит о регулярном сбросе нефтепродуктов в городскую водную систему.

Контроль акватории и дальнейшие меры

Спасатели продолжают патрулировать береговую линию и ключевые участки реки. Сейчас природоохранные службы анализируют состав собранных нефтепродуктов, чтобы определить источник загрязнения. Эксперты рассматривают несколько вариантов: новые незаконные подключения к дождевой канализации, аварийные сбросы или нарушения со стороны промышленных объектов.

ПСС подчёркивает, что состояние реки находится под постоянным контролем. В ближайшее время будут проведены дополнительные обследования, а природоохранные ведомства приступят к поиску виновников. Повторные разливы усиливают риск для экосистемы Миасса, поэтому расследование планируется провести в максимально сжатые сроки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Оборот розничной торговли в Екатеринбурге вырос до 106,4% — мэрия 22.11.2025 в 21:29
Город строится, как в лучшие годы: 18 проектов меняют карту Екатеринбурга прямо на глазах

Екатеринбург демонстрирует стабильный рост ключевых экономических и демографических показателей, а мэрия обозначает направления, которые определят развитие города в ближайшие годы.

Читать полностью » Жители крупных городов всё чаще обращаются к психологам — URA.RU 22.11.2025 в 20:26
Когда молчать становится опасно: психологическая помощь превращается в базовую потребность уральцев

В Екатеринбурге растёт спрос на психологическую помощь: разбираемся, сколько стоит консультация, с какими проблемами приходят к специалистам и где помощь можно получить бесплатно.

Читать полностью » В роддомах Первоуральска готовят залы в стиле дворца — URA.RU 22.11.2025 в 19:53
Роддома Урала превращаются в дворцы и морские пещеры: рожать станут там, где исчезает тревога

В Свердловской области готовят масштабное обновление роддомов: женщины рассказали, какие детали действительно влияют на спокойствие и ощущение контроля во время родов.

Читать полностью » В Югре начнется строительство трассы Урай — Тюменская и Свердловская области 22.11.2025 в 2:26
Югра сделает шаг к Арктике: новая трасса свяжет три региона и откроет путь на север

Югра разрабатывает проект строительства трасс, которые соединят регион с Тюменской и Свердловской областями, в рамках расширения Северного широтного коридора.

Читать полностью » В Тюмени инженер угрожал изнасиловать следователя 22.11.2025 в 1:17
"Ты не останешься живой": тюменский инженер лишился свободы после разговора со следователем

В Тюмени инженер, угрожавший следователям насилием, осужден на штраф и признан виновным в хранении наркотиков. Вышел приговор по делу.

Читать полностью » В Тюмени усилили безопасность на водоемах из-за неокрепшего льда — URA.RU 22.11.2025 в 0:26
Рыбаки теперь — в зоне риска: в Тюмени объявили охоту на нарушителей на льду

В Тюмени усилили контроль за водоемами из-за угрозы выхода на тонкий лед. Спасатели проводят профилактическую акцию «Безопасный лед».

Читать полностью » ПНИПУ возглавил рейтинг по цитируемости в научно-популярных СМИ 21.11.2025 в 23:26
Наука из Перми выходит на новый уровень: в чём местный политех превзошел столичный МГУ

Пермский Политех вновь занял первое место в России по цитируемости в научно-популярных СМИ, опередив ведущие столичные вузы.

Читать полностью » Жители Перми потратят в среднем 13 000 рублей на новогодние подарки — Авито 21.11.2025 в 22:16
Средний чек на подарки в Перми — 13 000 рублей: что популярно среди жителей города в этом году

Опрос показал, что жители Перми планируют потратить на новогодние подарки в среднем 13 000 рублей, с предпочтением к деньгам и ювелирным украшениям.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Исчезновение кошек приведет к всплеску числа грызунов — учёные
Наука
Археологи нашли уникальные орудия и кости мамонтов на Афонтовой горе — Евгений Артемьев
Еда
Домашняя морковь по-корейски требует выдержки в холодильнике — повар
Садоводство
Разрыхление почвы улучшает рост растений и плодородие грунта — агроном Лариса Головина
Еда
Свиной антрекот жарится на раскаленной сковороде с рафинированным маслом — повар
Садоводство
Зайцы зимой повреждают кору молодых яблонь из-за нехватки корма — агрономы
Дом
Запрет смывать жир, химикаты и мусор в канализацию объяснили сантехники
Туризм
Туристические эксперты выделили дворец Худаяр-хана как главную точку Коканда
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet