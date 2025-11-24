Радужные пятна тревожат город: в Челябинске выявлен очередной слив в реку

В акватории Миасса вновь появились радужные пятна нефтяной плёнки — очередной слив сточных вод зафиксировали в Челябинске в воскресенье, 23 ноября. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе региона. Инцидент стал первым за несколько месяцев после относительного затишья, когда спасатели не находили новых следов загрязнения.

Как обнаружили разлив и первые действия спасателей

Маслянистые пятна заметили в черте города, после чего сотрудники мобильного отряда ПСС совместно с оперативными службами выехали на место.

"Спасатели мобильного отряда совместно с оперативными службами выехали на поиски возможного источника разлива и проверили участок реки Игуменки на предмет вброса вредных веществ, — пояснили в ведомстве. — На месте были установлены заградительные боны и применен сорбент для сбора нефтепродуктов".

Такие меры позволяют локализовать загрязнение и предотвратить дальнейшее распространение нефтепродуктов по течению. Район обследуют на предмет скрытых источников слива, поскольку повторяющиеся эпизоды указывают на возможное присутствие нескольких нелегальных каналов.

История повторяющихся инцидентов

Проблема загрязнения Миасса впервые обострилась 13 августа, когда возле Ленинградского моста обнаружили первые радужные разводы на поверхности воды. Тогда источником оказался гаражно-строительный кооператив, который незаконно подключился к ливневой канализации. После устранения нарушения спасатели продолжали мониторинг и 1 сентября вновь выявили слив вредных веществ.

Дальнейшие обследования в течение осени не выявляли новых загрязнений, что позволило природоохранным ведомствам надеяться на стабилизацию ситуации. Появление очередного пятна вновь возвращает специалистов к поиску нарушителей, поскольку характер разливов говорит о регулярном сбросе нефтепродуктов в городскую водную систему.

Контроль акватории и дальнейшие меры

Спасатели продолжают патрулировать береговую линию и ключевые участки реки. Сейчас природоохранные службы анализируют состав собранных нефтепродуктов, чтобы определить источник загрязнения. Эксперты рассматривают несколько вариантов: новые незаконные подключения к дождевой канализации, аварийные сбросы или нарушения со стороны промышленных объектов.

ПСС подчёркивает, что состояние реки находится под постоянным контролем. В ближайшее время будут проведены дополнительные обследования, а природоохранные ведомства приступят к поиску виновников. Повторные разливы усиливают риск для экосистемы Миасса, поэтому расследование планируется провести в максимально сжатые сроки.