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Свежий европейский окунь на ржавой металлической решетке
Свежий европейский окунь на ржавой металлической решетке
© Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены
Главная / Еда
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 13:29

После карася вы её не узнаете: какую речную рыбу проще есть и разделывать

Любители речной рыбы часто сталкиваются с вопросом, какую выбрать для приготовления и как избежать хлопот с костями. Каждый знает о том, что рыба бывает разной, и среди её обилия встречаются как идеально бескостные, так и настоящие "костлявые кошмары". Однако для подавляющего большинства это знание остаётся на уровне ощущений, пока дело не доходит до разделки на кухне.

Разные виды речной рыбы имеют совершенно различные анатомические особенности. Это подтверждают не только бытовые наблюдения, но и исследования, проведённые Смитсоновским институтом, отмечающие, что у некоторых рыб костей достаточно много, тогда как у других они практически отсутствуют.

"Рыба без костей — это больше миф, чем реальность. Даже если в мясе нет мелких косточек, остаётся позвоночник и рёбра. Всегда стоит учитывать, как будет производиться разделка после готовки", — разъяснила эксперт по питанию Ирина Андреевна Корнилова

шеф-повар, технолог и консультант по пищевым технологиям и качеству питания Ирина Андреевна Корнилова

Сом

Сом — идеальный выбор, когда желание насладиться рыбой преобладает над готовкой с множеством мелких костей. У сома отсутствуют анатомические формы, характерные для многих других видов рыб. После удаления позвоночника и рёбер остаются крупные куски мяса, что заметно упрощает процесс готовки.

К тому же, у сома нет чешуи, что делает его уход менее хлопотным. Тушку нужно будет тщательно очистить от слизи, а при желании можно снять и кожу. Жирность мяса в разных частях может варьироваться, что я учитываю, выбирая, какие части жарить, а какие использовать для котлет.

Судак

У судака позвоночник и рёбра отделяются вместе с каркасом, а мелких костей в мясе практически нет. При первом знакомстве с этой рыбой скорее всего вам бросится в глаза плотная чешуя и острые плавники. Я обычно сначала убираю плавники с помощью ножниц, а затем очищаю рыбину. Если готовлю филе, то отделяю кожу вместе с чешуей, что помогает сохранить форму мяса во время жарки.

Налим

У налима мелкие чешуйки, которые плотно сидят в коже, поэтому их не стоит снимать по одной. Я начинаю с натирания туши солью, чтобы удалить слизь и помочь удержать её в руках. При нарезке филе делаю надрез в районе головы и стягиваю кожу щипцами. Налим хорошо подходит для ухи или тушения, так как его слоистая структура выводит вкус на новый уровень.

Стерлядь

Стерлядь обладает особой анатомией: вместо чешуи у неё пять рядов костных щитков, которые легче удалить после ошпаривающего вмешательства. У осетровых отсутствуют обычные костные структуры, и когда вы их разделываете, основное внимание следует уделять именно хрящевым элементам, которые составляют тело рыбы.

Сиг

Сиг может показаться страшноватым с точки зрения разделки, но по сути у него тоже немного мелких костей. Позвоночник и рёбра легко отделяются от мяса. Я запекаю небольшую рыбу целиком, а крупную разделяю на филе, отслеживая косточки, которые можно легко убрать пинцетом.

Радужная форель

Популярность радужной форели объясняется не только её вкусом, но и относительным удобством разделки. После отделения хребта остаются тонкие косточки, которые можно аккуратно извлечь. Небольшую рыбу я запекаю целиком, а вот крупные экземпляры часто идут на филе, так как это облегчает процесс готовки и подачи.

Речной окунь

Окунь — ещё один вид, вечеря в котором приносит меньше рыночных проблем с костями. Несмотря на довольно плотную чешую, с крупной рыбой я обычно справляюсь, аккуратно убирая плавники и кожу. При разделке на филе также следует проверить переднюю часть каждого кусочка на возможные кости.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Как выбрать рыбу с минимальным количеством костей? Ищите виды, такие как сом или судак, обладающие более мясистой текстурой и меньше костей.
  • Что делать с неприятной слизью у рыбы? Регулярное натирание солью перед чисткой уменьшает слизкость рыбы и облегчает разделку.
  • Как запекать рыбу целиком? Убедитесь, что внутренности и жабры удалены, а чешуя тщательно очищена — это сохранит вкус и структуру мяса.
  • Какие факторы влияют на выбор рыбы для котлет? Оценивайте содержание жира и текстуру мяса; более мягкие куски лучше подходят для переработки в фарш.

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Автор Павел Лебедев
Павел Лебедев — шеф-повар и технолог (РТУ МИРЭА). Эксперт в ресторанном консалтинге и качестве продуктов. 15+ лет опыта в индустрии HoReCa.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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