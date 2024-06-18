До конца текущего года на российском рынке должны появиться 13 организаций иностранных государств. Сообщается, что львиная доля этих компаний из Китая, информирует консалтинговая компании IBC Real Estate.

Лидирующая компания на рынке профессиональных услуг в сфере недвижимости IBC Real Estate сообщила, что до конца текущего года на российском рынке должно появиться 13, а возможно, и больше организаций иностранных государств. Известно, что почти половина из них прибудет из Китайской Народной Республики. Помимо этого, в список входят и компании из Южной Кореи, Объединённых Арабских Эмиратов. Будет также организация, принадлежащая государству в Южной Европе, в центре Средиземноморья, — Италии.

Более 60% всех организаций, которые появятся на рынке ритейла, базируются на производстве и реализации предметов одежды, обуви, аксессуаров. Более 20% развиваются в технологической индустрии и сфере электроники. Средства для ухода за кожей лица и в целом декоративная косметика, так же как и бытовые товары, тоже составят определённую часть иностранной продукции.

Известно, что в начале этого года девять иностранных компаний уже начали свою деятельность на российском рынке. Было открыто более 15 торговых точек. Они располагались в столице России, Санкт-Петербурге, Пскове и многих других местах.

Львиная доля недавно открывшихся магазинов и новых брендов пришлась на Китай.

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