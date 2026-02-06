Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
такси, ночная поездка
такси, ночная поездка
© Wikimedia Commons by blu-news.org is licensed under Attribution-Share Alike 2.0
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 15:30

Один руль — четыре сценария катастрофы: эти таксисты ломают ощущение безопасности за минуты

Поездка на такси часто кажется простой формальностью, но поведение водителя может заранее подсказать, насколько безопасным будет маршрут. Психологи обращают внимание, что эмоциональное состояние человека за рулём напрямую отражается на стиле вождения и реакции в критических ситуациях. Некоторые тревожные сигналы пассажир способен заметить уже в первые минуты пути. Об этом сообщает издание "За рулем".

Когда тревога управляет рулём

Одним из наиболее распространённых типажей специалисты называют так называемого "вечного новичка". Такой водитель чрезмерно напряжён, крепко сжимает руль и старается держаться заметно медленнее потока. Он часто притормаживает без явной причины, опасается перестроений и старается избегать любых сложных манёвров. В речи у него нередко звучат рассуждения о том, что лучше "ехать потише" и "перестраховаться".
Основная проблема здесь не в уровне навыков, а в постоянном внутреннем стрессе. Когда всё внимание уходит на борьбу с паникой, водитель хуже отслеживает дорожную обстановку, а риск ошибок возрастает, особенно в плотном трафике, где важны дистанция и прогнозирование действий других участников движения.

Агрессия как способ самоутверждения

Противоположный по манере, но не менее опасный тип — "мститель". Такой таксист воспринимает дорогу как место для выяснения отношений и пытается "учить" окружающих. Он может резко подрезать, активно сигналить и сопровождать манёвры колкими репликами. Подобное поведение часто сочетается с пренебрежением базовыми принципами безопасности, в том числе теми, из-за которых, как отмечают эксперты, чаще всего происходят аварии — например, с нарушением дистанции, о чём подробно говорится в материале про большинство ДТП.
Психологи объясняют, что за агрессией нередко скрывается желание компенсировать чувство неуверенности и нехватку контроля в обычной жизни. Для пассажира такая поездка превращается в стресс, а любой конфликт на дороге может закончиться резким и опасным манёвром.

Скорость ради ощущения

Ещё один тревожный сигнал — водитель-"адреналинщик", для которого скорость становится самоцелью. Он легко перестраивается между рядами, сокращает дистанцию и демонстрирует уверенность в собственном мастерстве. Подобный стиль часто сопровождается фразами о том, что "сейчас проскочим" или "я здесь каждый день езжу".
Исследования показывают, что такая манера почти не экономит время в пути, но значительно увеличивает вероятность ДТП. Самоуверенность притупляет осторожность, а реакция на внезапные препятствия запаздывает.

Когда поведение выходит из-под контроля

Самым опасным специалисты считают тип водителя с явными признаками потери самоконтроля. Его выдают хаотичные манёвры, резкие перепады скорости, нецензурная брань и угрозы в адрес других участников движения. Такое поведение может быть связано с серьёзными психологическими проблемами или состоянием опьянения. В подобных ситуациях дополнительным ориентиром для пассажира может стать базовая проверка сервиса и водителя, например через легальность такси, чтобы снизить риски ещё до посадки в автомобиль.

Если пассажир замечает тревожные признаки — агрессию, панику или неадекватные реакции, — эксперты советуют не вступать в споры и не пытаться урезонить водителя. Гораздо безопаснее спокойно попросить остановиться и завершить поездку, сохранив дистанцию и поставив собственную безопасность на первое место.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Geely Coolray ломает тренд: вместо турбо и робота — связка, которую трудно убить вчера в 15:23

Geely готовит для ЕАЭС новую версию Coolray с атмосферным мотором и классическим автоматом — ставка сделана на ресурс, простоту и спокойную эксплуатацию.

Читать полностью » Натуральное возмещение по ОСАГО хотят убрать — новая схема может ударить по кошельку сильнее вчера в 12:36

Эксперт Ладушкин объясняет: отмена натурального возмещения не исправит ОСАГО и может снизить доверие к полису, увеличив траты на ремонт.

Читать полностью » Регистратор-предатель: видеозапись, которая лишит вас прав и денег вместо защиты 04.02.2026 в 18:23

Эксперты предупреждают: в 2026 году видеорегистратор на лобовом стекле всё чаще становится "прокурором", а не "адвокатом". Рассказываем, как одна флешка может стать поводом для регресса от страховой и лишения прав

Читать полностью » Миллионный пробег у китайских авто рассыпается в реальности — всё упирается в одну деталь конструкции 04.02.2026 в 16:06

Субботин: ресурс китайских машин часто ограничен 150–200 тыс. км — форсированные моторы и конструктивные ограничения ведут к большим вложениям и падению цены.

Читать полностью » Покупатели сделали неожиданный выбор: Mazda снова стала тихой гаванью для российского рынка 04.02.2026 в 16:03

Mazda неожиданно вошла в топ-10 продаж в России. Эксперт объяснил, как льготный утильсбор, трейд-ин и импорт из Китая изменили спрос.

Читать полностью » Депутаты меняют схему выплат после ДТП — один пункт может перевернуть привычные суды 04.02.2026 в 15:52

Депутаты предлагают обязать страховщиков взыскивать выплаты с виновников ДТП — идея снимает нагрузку с потерпевших, но таит новые юридические и практические риски.

Читать полностью » Автомобильный USB оказался порталом в комфорт: скрытые возможности, о которых забывают водители 04.02.2026 в 15:45

USB-порт в автомобиле может больше, чем зарядка телефона. Рассказываем о полезных гаджетах, которые делают поездки комфортнее и удобнее.

Читать полностью » Honda выпустила самый доступный кроссовер WR-V — но главный козырь спрятан не в цене 04.02.2026 в 10:55

Honda WR‑V стал базовым SUV марки в Бразилии: просторный салон, умеренный расход топлива и 6 лет гарантии — ставка на удобство и предсказуемость владения.

Читать полностью »

Новости
Наука
Крошечные кости взорвали науку: Испания нашла динозавра, который закрывает 70 миллионов лет пустоты
Туризм
Любовь требует моря и гор: направления, которые взорвали бронирования на День святого Валентина
Туризм
Бангкок стал доступнее Египта: один февральский день обрушил рынок туров в Таиланд
Наука
ИИ-персоны имитировали поведение людей для влияния на мнения — Science
Питомцы
20 тысяч видов против одного мифа: пчёлы оказались не смертниками, правда ломает привычную картину
Спорт и фитнес
Жир не горит, а силы тают: утренние тренировки натощак запускают в организме опасный обман
Спорт и фитнес
Пять подходов изменили всё: простая силовая программа для тех, кто устал от сложных планов
Туризм
Чёрная земля и действующий вулкан: почему Кунашир называют самым кинематографичным островом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet