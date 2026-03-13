Деньги на руках — а жить негде: коварная ловушка недвижимости поджидает участников обмена

Приобретение жилья по схеме "цепочки сделок" таит серьезную угрозу: можно потерять крышу над головой, даже получив деньги за проданную квартиру. По словам Григория Полторака, почетного члена Российской гильдии риэлторов и президента компании "Бест-Новострой", такие операции часто приводят к неожиданным провалам из-за взаимозависимости. Об этом сообщает MoneyTimes.

"Цепочка сделок" не является юридическим термином — каждая транзакция регистрируется отдельно, но на практике они переплетаются, подобно цепной реакции в физике. Продавец одной квартиры тут же становится покупателем другой, а его контрагент — участником следующего звена. Зависимость создает уязвимость: сбой в одном месте обрушивает всю систему.

"На практике возникают ситуации, когда, к примеру, вы хотите поменять квартиру, хотите свою продать, другую купить. А когда вы подобрали другую квартиру, вдруг оказывается, что тот, кто ее продает, тоже хочет свою продать, а другую купить", — отметил Григорий Полторак.

Как отметил эксперт, цепочка рушится, если продавец передумает в последний момент или вскроются аресты и запреты: ваша продажа зарегистрирована, средства на счете, но новая квартира упущена. Риелторы порой неформально координируют проверки с регистраторами, однако официального механизма для минимизации рисков пока нет. Антропология рынка подчеркивает: в погоне за скоростью сделки люди игнорируют системные слабости.