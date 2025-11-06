Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сковорода Tefal на плите
Сковорода Tefal на плите
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 6:27

Врачи предупредили: я избавился от этих продуктов и посуды, чтобы снизить риск заболевания

Доктор Канг объяснил, какую посуду и еду нужно исключить, чтобы снизить риски рака

В последние годы стало очевидным, что для предотвращения серьезных заболеваний важно учитывать не только питание, но и то, какие предметы окружают нас в повседневной жизни. Даже обычная посуда или продукты, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, могут представлять скрытую угрозу для здоровья. Как говорят специалисты, среди факторов, влияющих на развитие заболеваний, стоит особое внимание уделить тем, что кажутся безопасными на первый взгляд. Врач-онколог из Мэриленда, Уилл Канг, и его супруга, практикующий хирург-ортопед, поделились своими рекомендациями по минимизации рисков возникновения рака, включая изменения в питании и выборе кухонной утвари.

Опасные продукты: что исключить из рациона

Семья Кангов тщательно следит за тем, чтобы их рацион не содержал продуктов, способных негативно влиять на здоровье. Одним из первых "виновников" их списка стали яркие конфеты, особенно те, что часто встречаются на кассах супермаркетов. Эти сладости привлекают покупателей яркими, насыщенными цветами, но, по словам экспертов, они могут содержать синтетические красители, которые иногда включают в себя бензол — канцероген, способный вызвать рак. Вместо таких конфет врачи рекомендуют выбирать натуральные десерты или свежие фрукты, которые обеспечат не только вкус, но и пользу для организма.

Не менее опасным для здоровья может быть и переработанное мясо. Сосиски, колбасы, хот-доги и другие мясные изделия, проходящие обработку, зачастую содержат нитраты и другие консерванты, которые, по мнению врачей, могут способствовать развитию рака. Врач Канг советует отказаться от этих продуктов и отдавать предпочтение свежему мясу, рыбе или птице, приготовленным на пару, гриле или в духовке. А для полноценного рациона рекомендуется включать больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов.

Как посуда может стать причиной заболеваний

Не менее важным аспектом в профилактике заболеваний является выбор кухонной утвари. Сковородки с антипригарным покрытием и посуда из пластика, особенно черного цвета, не случайно попали в список опасных предметов. При нагревании такая посуда может выделять вредные вещества, которые не только нарушают гормональный баланс, но и способствуют развитию рака. Эти вещества оказывают скрытое воздействие на организм, создавая угрозу для здоровья в долгосрочной перспективе.

Семья Кангов отказалась от использования пластиковой посуды и антипригарных сковородок, предпочтя более безопасные варианты. В их доме можно найти только сковороды и кастрюли из нержавеющей стали или чугуна, а для хранения продуктов они используют стеклянные контейнеры. Такие материалы, по словам врачей, гораздо безопаснее, так как они не выделяют вредных веществ при длительном контакте с пищей.

Регулярные осмотры и активный образ жизни

Однако ограничение в питании и замена посуды — не единственные шаги, которые важно предпринять для профилактики онкологических заболеваний. Канг подчеркивает важность регулярных медицинских осмотров, активного образа жизни и поддержания нормального веса. Все эти факторы играют ключевую роль в предотвращении множества заболеваний, включая рак.

Кроме того, поддержание физической активности и здорового питания помогает не только снизить риск заболеваний, но и улучшить общее самочувствие, повысить уровень энергии и улучшить качество жизни. Важно помнить, что профилактика всегда дешевле и безопаснее лечения.

Основные советы по профилактике рака:

  1. Исключите из рациона переработанное мясо и сладости с искусственными красителями.
  2. Замените пластиковую посуду и сковородки с антипригарным покрытием на более безопасные материалы, такие как нержавеющая сталь, чугун и стекло.
  3. Регулярно проходите медицинские осмотры.
  4. Ведите активный образ жизни и следите за своим весом.
  5. Включайте в рацион больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов.

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать безопасную посуду для готовки?
Отдавайте предпочтение посуде из нержавеющей стали, чугуна или стеклянным контейнерам. Избегайте посуды с антипригарным покрытием и пластиковых изделий.

Что опасно в переработанном мясе?
Переработанное мясо может содержать нитраты и другие консерванты, которые могут увеличивать риск развития рака.

Какие продукты могут снизить риск развития рака?
Включите в рацион больше свежих фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и нежирных источников белка, таких как рыба и птица.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Глицерин снижает оседание пыли на 60 % и предотвращает появление разводов на окнах вчера в 21:39
Раньше мыла окна каждые выходные, теперь — раз в месяц: делюсь секретом

Добавьте в воду всего ложку аптечного глицерина — и окна будут сиять неделями, отталкивая пыль, капли и грязь.

Читать полностью » Пищевая сода разрушает жир за 5–10 минут без запаха и вреда для металла вчера в 20:29
Раньше тратила час на чистку вытяжки: теперь просто делаю одну пасту — и готово

Вытяжка теряет блеск и пахнет жиром? Один простой способ с содой поможет очистить её за 10 минут и вернуть сияние без усилий.

Читать полностью » Росс Сапир: успешный переезд зависит от планирования и упаковки вещей вчера в 19:32
Коробки, нервы и хаос: как пережить переезд и не возненавидеть свой новый дом

Как избежать хаоса при переезде: 8 советов от профессионалов, которые помогут сэкономить время, силы и сохранить нервы.

Читать полностью » Кастомные полки задействуют каждый сантиметр ниши — опыт мебельщиков вчера в 18:28
Шкаф устал — порядок вернётся: 10 шагов, которые превращают хаос в систему хранения

Как из уставшего шкафа сделать функциональный и красивый гардероб: 10 способов обновления, которые подойдут для любого бюджета.

Читать полностью » Цвет и структура хранения влияют на удобство использования шкафа в прихожей вчера в 17:19
Французский секрет идеальной прихожей: как навести порядок с шиком и без ремонта

Как превратить беспорядочный шкаф в прихожей в аккуратную и стильную систему хранения без ремонта и больших затрат.

Читать полностью » DIY-доска для заметок: простой способ организовать рабочее место дома вчера в 16:14
Стекло, бумага и фантазия: лайфхак, который спас нервы всех, кто работает из дома

Как простая рамка и кусок обоев помогли превратить рабочий стол в уютный уголок, где приятно и работать, и отдыхать.

Читать полностью » Дизайнер Кэтрин Картер считает, что организация кухни — это способ сделать жизнь комфортнее вчера в 15:41
С женой копили на перепланировку кухни, но эти советы позволили нам сэкономить и поехать в отпуск

Узнайте, как превратить кухню в функциональное и стильное пространство, где каждая вещь на своём месте, а порядок приносит удовольствие.

Читать полностью » Советы по правильному хранению документов: от сортировки до цифровых копий вчера в 14:05
Как упорядочить документы так, чтобы они всегда были под рукой и не потерялись

Как организовать хранение документов, чтобы всегда быть в курсе и не терять важные бумаги? Разбираемся, как систематизировать бумаги и поддерживать порядок в домашнем архиве.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Том Холланд рекомендовал чередовать ходьбу и лёгкий бег для развития выносливости
Туризм
Таганай: новые туристические маршруты и уникальная природа Челябинской области
Еда
Картофель, запечённый в молоке с чесноком и кориандром, получается сочным и ароматным гарниром
Красота и здоровье
Сладости и выпечка повышают риск развития варикоза у взрослых — флеболог Армен Авакян
Спорт и фитнес
Положение пассе помогает снизить объём бёдер и ягодиц — мнение физиологов
УрФО
Цены на бензин в Тюменской области выросли на 8% к началу ноября 2025 года
Садоводство
Совместные посадки улучшают урожай и защищают огород от вредителей естественным способом
Авто и мото
Реальные выбросы CO2 гибридных автомобилей в Европе выше заявленных — Transport&Environment
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet