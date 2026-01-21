Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Пиран, Город в Словении
© commons.wikimedia.org by Ajznponar is licensed under CC0
Опубликована сегодня в 15:29

Берег у Пирана меняется на глазах — вода приходит всё регулярнее: один прогноз звучит пугающе

Подтопления в Пиране учащаются из за подъёма уровня моря — министр Йоже Новак

Словенский курортный Пиран привык жить рядом с морем, но теперь вода всё чаще напоминает о себе не открытками, а рисками. На побережье одновременно усиливаются несколько процессов: море теплеет, уровень поднимается, а кислорода в воде становится меньше. Для небольших прибрежных городов это означает прямую угрозу инфраструктуре, туризму и привычному укладу жизни. Об этом на заседании правительства в Копере заявил министр природных ресурсов и пространственного планирования Словении Йоже Новак.

Почему словенское море реагирует быстрее

Словенская часть Адриатики считается очень "тонкой" системой: средняя глубина здесь около 16 метров, поэтому изменения проявляются быстрее, чем в более глубоких акваториях. Рост температуры воды ускоряет закисление и ухудшает условия для морских организмов, а снижение кислорода бьёт по биоразнообразию и рыболовству. В результате страдают не только отдельные виды, но и вся цепочка — от донных экосистем до прибрежной экономики.

Параллельно меняется и береговая линия: штормы и приливы на фоне общего подъёма воды дают более частые подтопления низких участков. Для исторических центров с узкими улицами, подвалами и старой инженерией это особенно болезненно: даже кратковременная вода оставляет после себя ремонт, плесень и ограничения для бизнеса.

Под угрозой не один Пиран

Министр отдельно упомянул, что риски касаются не только Пирана, но и ближайших городов — Изолы и Копера. В регионе много активностей, которые усиливают нагрузку на море: судоходство, рыболовство, сезонный турпоток. Дополнительный фактор — загрязнение, в том числе пластиком: он ухудшает состояние прибрежной зоны и усложняет восстановление экосистем.

Прогнозы, озвученные на заседании, сводятся к неприятной перспективе: за столетие уровень моря может прибавить около 80 сантиметров, а в периоды приливов приближаться к отметке в один метр. При сохранении тенденций низкие районы могут сталкиваться с затоплениями всё регулярнее, а часть территории — уйти под воду.

От разговоров к решениям

Новак подчеркнул, что время "обсуждать в теории" заканчивается, и ближайшие годы должны стать периодом конкретных мер. Обычно в таких ситуациях города комбинируют разные подходы: укрепляют набережные и уязвимые участки, модернизируют ливнёвки и насосные системы, пересматривают правила застройки, а также применяют природные решения — восстановление склонов, зелёные зоны-буферы, элементы, которые помогают воде уходить без ущерба для улиц.

Для Пирана задача ещё сложнее из-за культурного наследия: адаптация должна защищать историческую среду, не превращая её в "крепость". Поэтому любые технические проекты придётся подбирать так, чтобы они работали и для безопасности, и для сохранения облика города.

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.
