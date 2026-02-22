Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Сон
Сон
© freepik.com by gpointstudio is licensed under public domain
Марина Егорова Опубликована сегодня в 23:06

Встал с кровати слишком быстро — голова закружилась не просто так: причина удивит

Соцсети регулярно пугают: якобы резкий подъём с кровати способен спровоцировать инфаркт или инсульт. Утверждения сопровождаются "правилами выживания" — от обязательной паузы в 90 секунд до строгой последовательности движений после пробуждения. На фоне высокой распространённости сердечно-сосудистых заболеваний такие сообщения быстро становятся вирусными. Но подтверждают ли их научные данные?

Есть ли связь между резким подъёмом и инфарктом

Сердечно-сосудистые заболевания действительно остаются одной из ведущих причин смертности в мире. Профилактика во многом зависит от образа жизни: контроля давления, питания, физической активности, отказа от курения. Однако убедительных данных о том, что внезапный подъём с постели вызывает инсульт, инфаркт миокарда или внезапную сердечную смерть, нет.

Эксперты подчёркивают: причинно-следственная связь между быстрым вставанием и жизнеугрожающими событиями не доказана. Организм способен адаптироваться к смене положения тела, и у здоровых людей этот процесс обычно проходит без критических последствий.

Почему может возникать головокружение

Тем не менее резкий подъём действительно может вызывать неприятные ощущения. Когда человек быстро переходит из положения лёжа в вертикальное, кровь под действием гравитации перераспределяется. Если сосудистая система не успевает мгновенно отреагировать, артериальное давление кратковременно снижается.

Такое состояние известно как ортостатическая гипотензия. Оно может сопровождаться головокружением, потемнением в глазах, учащённым сердцебиением и ощущением неустойчивости. Чаще это встречается у пожилых людей или у тех, кто склонен к пониженному давлению. Неприятно — да, но это не равно инфаркту или инсульту.

Дополнительный фактор — мышечное напряжение после ночного покоя. За часы неподвижности мышцы и связки становятся менее эластичными, поэтому резкое движение способно вызвать дискомфорт в шее или пояснице. Кровообращению также требуется несколько секунд, чтобы перейти в "дневной режим".

В чём реальный риск

Опасность заключается не в сердечном приступе, а в возможности падения. Головокружение способно привести к травме, особенно если человек встаёт в темноте или торопится. Кроме того, резкий старт дня может усиливать ощущение стресса и тревожности.

Более плавный переход помогает нервной системе адаптироваться. Несколько секунд в положении сидя, лёгкая растяжка и спокойное дыхание позволяют стабилизировать давление и снизить вероятность дискомфорта. Это простая привычка, которая поддерживает общее самочувствие, но не является "спасением" от сердечно-сосудистых катастроф.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

