За июнь текущего года было реализовано 130 тысяч транспортных средств, что является значительным увеличением по сравнению с тем же периодом прошлого года — рост составил 150%. Такая динамика опережает первоначальные оценки аналитиков.
Объем продаж новых легковых и легкогрузовых авто в России за первую половину 2024 года достиг 703 765 единиц без учета альтернативных путей поставок и приближается к 754 627 единицам с учетом параллельного импорта. Эту информацию представил Комитет автопроизводителей при Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
За первые шесть месяцев 2024 года рынок автомобилей в России показал рост на 74,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Также отмечается, что в июне текущего года количество проданных новых машин достигло 130 715 штук, что на 49,6% больше, чем было зафиксировано в июне 2023 года.
Представители АЕБ утверждают, что основной движущей силой роста авторынка является импорт новых машин. Алексей Калицев, председатель Комитета автопроизводителей, добавил, что с пуском новых производств в будущем ожидается снижение доли импортируемых авто, что уже наблюдалось ранее в период усиления локализации производства иностранными брендами. Он также отмечает, что объем машин, ввозимых через нестандартные каналы, практически не увеличивается, и их доля в общем объеме поставок сократилась до 18% за первое полугодие.
Эксперты констатируют, что главной характеристикой первой половины года стало стремительное развитие рынка новых автомобилей, превзошедшее ожидания, выдвинутые в начале года. В январе АЕБ прогнозировала, что за весь 2024 год будет продано около 1,3 миллиона авто.
С учетом всех аспектов, Комитет автопроизводителей предвидит, что общий объем рынка новых автомобилей в 2024 году достигнет отметки в 1,45 миллиона единиц.
Фото: From Wikimedia Commons/ Jaguar MENA (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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