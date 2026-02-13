Антарктида увидит "огненное кольцо": Луна почти полностью закроет Солнце

17 февраля над Антарктидой развернётся редкое астрономическое событие — кольцевое солнечное затмение. Луна закроет почти весь солнечный диск, оставив вокруг себя яркое "огненное кольцо". Наблюдать явление смогут в основном сотрудники антарктических станций, включая Конкордию. Об этом сообщает Space. com.

Как начинается затмение

Кольцевое затмение происходит в фазе новолуния, когда Луна проходит между Землёй и Солнцем, находясь на удалённом участке своей орбиты. Из-за этого её видимый диаметр оказывается чуть меньше солнечного, и полностью закрыть звезду она не может.

Первый контакт ожидается в 4:56 утра по восточному времени (09:56 по Гринвичу, 12:56 мск). В этот момент лунный диск начнёт "надкусывать" Солнце слева направо. Так стартует частичная фаза затмения.

В последующие часы силуэт Луны будет всё глубже перекрывать солнечный диск. Светило превратится в яркий серп, постепенно сужающийся по мере приближения к кульминации.

Момент "огненного кольца"

Начало кольцевой фазы — так называемый второй контакт — наступит в 6:42 утра по восточному времени (11:42 по Гринвичу, 14:42 мск). Луна полностью окажется внутри солнечного диска, не перекрывая его край.

Именно тогда появится эффект ring of fire — тонкий золотистый ободок по периметру Луны. На станции Конкордия эта фаза продлится почти два часа, что делает её одной из ключевых точек наблюдения.

Максимум затмения ожидается в 7:12 утра по восточному времени (12:12 по Гринвичу, 15:12 мск). В этот момент Луна окажется максимально центрирована относительно Солнца, а светящийся ореол станет наиболее симметричным.

Специалисты напоминают, что смотреть на Солнце без защиты опасно. Для наблюдений необходимы специальные очки с сертифицированными фильтрами, солнечные бинокли или телескопы с соответствующей защитой.

Завершение и последующие события

Кольцевая фаза закончится в момент третьего контакта, когда Луна вновь коснётся внешнего края солнечного диска. "Огненное кольцо" разорвётся, и затмение перейдёт в частичную стадию.

В течение следующего часа Луна постепенно покинет диск Солнца. Четвёртый контакт ознаменует окончание явления, когда последний фрагмент лунного силуэта исчезнет.

Затмения традиционно происходят парами. Уже 3 марта за солнечным событием последует полное лунное затмение, известное как "Кровавая Луна". Его смогут наблюдать жители Северной Америки, Восточной Азии, Новой Зеландии и Австралии.

Кольцевое затмение 17 февраля станет редким зрелищем для одного из самых удалённых регионов планеты. Даже если увидеть его удастся немногим, событие вновь напомнит о точной геометрии небесной механики и красоте космических явлений.