Операция на сердце прошла успешно, но оно начало стареть: причину нашли там, где не искали

Сердце стареет не только из-за болезней и образа жизни — иногда на его "биологический возраст" влияет то, как к нему подведены нервы. Итальянские биологи выяснили, что один конкретный нервный путь способен заметно поддерживать выносливость сердечной мышцы. Речь о правом блуждающем нерве, который помогает клеткам сердца работать устойчиво даже при изменении ритма. Об этом сообщает журнал Science Translational Medicine (STM).

Почему блуждающий нерв важен для сердца

Блуждающий нерв — главный "кабель связи" парасимпатической нервной системы, отвечающей за восстановление и экономный режим работы органов. В случае сердца он помогает снижать перегрузку, удерживать адекватную частоту сокращений и защищать ткани от раннего износа. Именно поэтому нарушения вагусной иннервации нередко рассматривают как фактор, ускоряющий ухудшение сердечной функции.

Особая проблема возникает в ситуациях, когда правый блуждающий нерв повреждается — например, во время сложных операций или при трансплантации сердца. Тогда вегетативный контроль ослабевает, а сердечная ткань становится более уязвимой к стрессу, воспалению и постепенной потере эластичности. В итоге повышается риск того, что сердечная мышца начнёт "стареть" быстрее, чем должна.

Эксперимент на минипигах и биорастворимый имплант

Чтобы проверить, насколько критично быстро восстановить этот нервный канал, учёные провели серию экспериментов на минипигах. Такие модели используют часто, потому что строение и работа сердца у них близки к человеческим. В ходе работы исследователи применили биоразлагаемый имплант — нервный проводник в виде манжеты, созданной из хитозана и полимера ε-капролактона.

Этот проводник выполнял роль направляющей: он не "заменял" нерв, а помогал волокнам расти в нужном направлении и запускал естественную регенерацию. Подобные решения в регенеративной медицине ценятся тем, что не требуют постоянного присутствия устройства в организме: материал постепенно разрушается и не оставляет жёстких инородных элементов, которые могли бы вызвать осложнения.

Что изменилось после восстановления иннервации

У животных, которым удалось вернуть вагусную иннервацию, исследователи отметили более сильную сократительную способность сердечной мышцы. Параллельно снижались признаки окислительного стресса — состояния, при котором клетки быстрее изнашиваются из-за агрессивных молекул кислорода. Кроме того, показатели клеточного старения оказались меньше, чем у тех, кому восстановить нервный контроль не удалось.

На финальном этапе эксперимента гистологическое исследование тканей подтвердило: блуждающий нерв восстановился частично, а развитие фиброза удалось затормозить. Это особенно важно, потому что фиброз делает сердце жёстче и ухудшает его способность эффективно перекачивать кровь, что со временем может привести к сердечной недостаточности.

Заключение авторов звучит осторожно, но оптимистично: сохранение двусторонней вагусной иннервации действительно может замедлять процессы сердечного старения. Теперь учёные рассчитывают, что разработанный нервный проводник станет практическим инструментом профилактики осложнений — прежде всего в случаях, когда риск повреждения нервов особенно высок. Если подход подтвердит эффективность в дальнейших исследованиях, у кардиохирургов может появиться дополнительный способ защитить сердце ещё на этапе лечения и ускорить восстановление сердца после инфаркта.