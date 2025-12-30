Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Сердце и кардиограмма
Сердце и кардиограмма
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 5:27

Операция на сердце прошла успешно, но оно начало стареть: причину нашли там, где не искали

Разработан биоразлагаемый имплант для восстановления нерва сердца — STM

Сердце стареет не только из-за болезней и образа жизни — иногда на его "биологический возраст" влияет то, как к нему подведены нервы. Итальянские биологи выяснили, что один конкретный нервный путь способен заметно поддерживать выносливость сердечной мышцы. Речь о правом блуждающем нерве, который помогает клеткам сердца работать устойчиво даже при изменении ритма. Об этом сообщает журнал Science Translational Medicine (STM).

Почему блуждающий нерв важен для сердца

Блуждающий нерв — главный "кабель связи" парасимпатической нервной системы, отвечающей за восстановление и экономный режим работы органов. В случае сердца он помогает снижать перегрузку, удерживать адекватную частоту сокращений и защищать ткани от раннего износа. Именно поэтому нарушения вагусной иннервации нередко рассматривают как фактор, ускоряющий ухудшение сердечной функции.

Особая проблема возникает в ситуациях, когда правый блуждающий нерв повреждается — например, во время сложных операций или при трансплантации сердца. Тогда вегетативный контроль ослабевает, а сердечная ткань становится более уязвимой к стрессу, воспалению и постепенной потере эластичности. В итоге повышается риск того, что сердечная мышца начнёт "стареть" быстрее, чем должна.

Эксперимент на минипигах и биорастворимый имплант

Чтобы проверить, насколько критично быстро восстановить этот нервный канал, учёные провели серию экспериментов на минипигах. Такие модели используют часто, потому что строение и работа сердца у них близки к человеческим. В ходе работы исследователи применили биоразлагаемый имплант — нервный проводник в виде манжеты, созданной из хитозана и полимера ε-капролактона.

Этот проводник выполнял роль направляющей: он не "заменял" нерв, а помогал волокнам расти в нужном направлении и запускал естественную регенерацию. Подобные решения в регенеративной медицине ценятся тем, что не требуют постоянного присутствия устройства в организме: материал постепенно разрушается и не оставляет жёстких инородных элементов, которые могли бы вызвать осложнения.

Что изменилось после восстановления иннервации

У животных, которым удалось вернуть вагусную иннервацию, исследователи отметили более сильную сократительную способность сердечной мышцы. Параллельно снижались признаки окислительного стресса — состояния, при котором клетки быстрее изнашиваются из-за агрессивных молекул кислорода. Кроме того, показатели клеточного старения оказались меньше, чем у тех, кому восстановить нервный контроль не удалось.

На финальном этапе эксперимента гистологическое исследование тканей подтвердило: блуждающий нерв восстановился частично, а развитие фиброза удалось затормозить. Это особенно важно, потому что фиброз делает сердце жёстче и ухудшает его способность эффективно перекачивать кровь, что со временем может привести к сердечной недостаточности.

Заключение авторов звучит осторожно, но оптимистично: сохранение двусторонней вагусной иннервации действительно может замедлять процессы сердечного старения. Теперь учёные рассчитывают, что разработанный нервный проводник станет практическим инструментом профилактики осложнений — прежде всего в случаях, когда риск повреждения нервов особенно высок. Если подход подтвердит эффективность в дальнейших исследованиях, у кардиохирургов может появиться дополнительный способ защитить сердце ещё на этапе лечения и ускорить восстановление сердца после инфаркта.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологи нашли бронзовые и железные артефакты в коммуне Сон Ким 2 — музей Хатиня сегодня в 1:15
Здесь жили, уходили и возвращались: горная долина стала ловушкой времени

Под рисовыми террасами во Вьетнаме обнаружили артефакты разных эпох. Находки указывают на тысячелетнюю историю поселений в горном районе Хатиня.

Читать полностью » Земля охлаждается зимой из-за наклона оси — NASA вчера в 20:24
Земля подошла к Солнцу ближе всего, но планета мёрзнет сильнее обычного — опасный парадокс зимы

Зимой Земля находится ближе всего к Солнцу, но это не делает её теплее. Почему расстояние до светила не влияет на сезоны и что действительно управляет климатом.

Читать полностью » Тепло оказалось древнейшей стратегией опыления растений — Science вчера в 16:13
Задолго до роз и тюльпанов: на Земле бушевала настоящая тепловая любовь между растениями и жуками

Учёные выяснили, что саговники привлекают опылителей не цветом и запахом, а теплом — возможно, это одна из древнейших стратегий размножения растений.

Читать полностью » Мышь после полета в космос родила здоровое потомство — Китайская академия наук вчера в 15:47
Её отправили за пределы Земли — а она вернулась и стала матерью девяти детёнышей

Мышь, побывавшая на китайской орбитальной станции, после возвращения родила здоровое потомство. Эксперимент дал важные данные о влиянии космоса.

Читать полностью » Старые утечки данных подпитывают телефонное мошенничество — эксперт Курочкин вчера в 13:19
Данные утекли давно, проблемы — сейчас: почему аферы не теряют эффективности

Мошенники используют старые утечки данных, чтобы обманывать россиян. Эксперт объяснил, откуда у преступников адреса и паспорта и как распознать обман.

Читать полностью » У берегов Египта обнаружили затонувшую древнюю гавань рядом с Тапосирис Магна — National Geographic вчера в 12:14
Берег молчал веками — ответ нашли в море: поиски усыпальницы Клеопатры меняют направление

Подводная гавань у берегов Египта может изменить поиски гробницы Клеопатры. Археологи считают находку важным ключом к одной из главных тайн Древнего мира.

Читать полностью » На Солнце за ночь зафиксировали три вспышки класса М — ИКИ РАН вчера в 9:10
На Солнце началось что-то серьезное: серия вспышек достигла опасного уровня M4.2

Ночью на Солнце зафиксировали три вспышки класса M, самая сильная достигла уровня M4.2. Ученые также отметили три вспышки класса C.

Читать полностью » Дрожжи доставляют вакцину через желудок в организм — Бак вчера в 8:41
Иммунитет из бутылки: почему следующей вакциной можно будет просто запить обед

В США вирусолог тестирует "пивную вакцину" против полиомавирусов: дрожжи синтезируют вирусоподобные частицы и запускают иммунный ответ.

Читать полностью »

Новости
Еда
Шеф Роджерс усилил вкус рибая масляным поливом — шеф Нитре Роджерс
Авто и мото
Отказ указателей поворота чаще всего связан с лампами, реле или проводкой — автоспециалисты
Садоводство
Компостная куча теряет пользу из-за мяса и жира в отходах — БЕЛНОВОСТИ
Красота и здоровье
Короткий дневной сон снизил уровень стресса — врачи
Авто и мото
Спидометры завышают скорость по нормативам производителей — автоэксперт
Дом
Микроволновка в режиме ожидания тратит до 7 ватт в час — Daily Meal
Еда
Мутный холодец получается из-за плохо вымоченных костей — шеф-повар Перевоз
Туризм
Азорские острова предлагают пляжный отдых, вулканы и наблюдение за китами — соцсети
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet