Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Подводный разлом
Подводный разлом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 13:59

Рифт, который заснул 5 миллионов лет назад, подаёт признаки жизни: что это означает для региона

Новые данные подтвердили медленную активность Суэцкого разлома — геолог-структурник Илья Громов

Суэцкий залив давно считался регионом, где тектоническая активность практически прекратилась. На протяжении десятилетий геологи исходили из предположения, что разлом, сформировавшийся миллионы лет назад, давно "успокоился" и перестал играть существенную роль в движении литосферных плит. Однако новые данные опровергают это представление: исследования показывают, что рифт продолжает медленно расширяться и подниматься. Геолог-структурник Илья Громов отмечает, что такие результаты заставляют пересмотреть взгляды на долгосрочную эволюцию слабых тектонических зон.

Что показало новое исследование

Исследователи изучили почти 300 километров Суэцкого разлома, используя топографические профили, данные о формах рельефа и анализ древних коралловых террас. Эти структуры не могли возникнуть только под действием эрозии, что и стало первым аргументом в пользу продолжающейся активности рифта. Результаты работы опубликованы в Geophysical Research Letters.

Особенно важной оказалась информация о коралловых рифах: когда они формировались, их поверхность совпадала с уровнем моря. Сегодня же эти структуры подняты на 18,5 метра. Такой подъём можно объяснить лишь длительными вертикальными движениями земной коры вдоль разлома.

Учёные установили, что различные участки рифта продолжают подниматься со скоростью до 0,13 мм в год и расширяться — до 0,55 мм в год. Эти значения очень малы по сравнению с активными зонами разломов, но вполне сопоставимы с другими слабоактивными тектоническими регионами планеты. Таким образом, разлом не является "неудавшимся" — он просто развивается медленнее.

Сравнение: активные и слабые рифтовые зоны

Регион Скорость расширения Характеристика Уровень сейсмической опасности
Восточно-Африканский рифт 2-6 мм/год Активный процесс раскола Высокий
Исландия (Срединно-Атлантический хребет) 20-30 мм/год Быстрое расхождение плит Средний-высокий
Суэцкий разлом 0,26-0,55 мм/год Слабоактивный рифт Низкий-умеренный
Мёртвое море ~0,1-0,2 мм/год Затухающая тектоника Низкий

Результаты исследования показывают: Суэцкий рифт хоть и развивается медленно, но остаётся активным.

Почему учёные решили пересмотреть старую теорию

Долгое время считалось, что Суэцкий разлом перестал формироваться около 5 миллионов лет назад. Такие выводы основывались на отсутствии очевидных признаков активности — землетрясения в этой зоне редки, а деформации рельефа казались минимальными. Однако современные методы цифровой обработки и высокоточные измерения позволили увидеть то, что раньше было недоступно.

Исследование 300 топографических профилей выявило ступенчатые смещения в молодых породах — характерные следы продолжающихся вертикальных движений. Эти данные совпали с информацией о коралловых террасах, что подтвердило: тектонический процесс не остановлен.

По мнению специалиста, такие результаты помогают оценить не только историю региона, но и его возможные геологические риски.

Советы шаг за шагом: как геологи оценивают активность древних рифтов

  1. Сбор морфологических данных - изучение рельефа береговой линии, речных долин и уступов.

  2. Анализ геологических структур - поиск смещений и разрывов в породах разного возраста.

  3. Изучение коралловых террас - оценка высоты относительно уровня моря и скорости подъёма суши.

  4. Построение топографических профилей - сравнение данных в разных частях разлома.

  5. Цифровое моделирование - создание 3D-реконструкций движения плит.

  6. Сравнение с глобальными тектоническими процессами - определение уровня активности региона.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: считать рифт полностью "мертвым".
    Последствие: недооценка потенциальной сейсмической опасности и неверные прогнозы деформаций.
    Альтернатива: регулярный мониторинг даже слабых зон.

  2. Ошибка: объяснять форму рельефа только эрозией.
    Последствие: искажение данных об истории региона.
    Альтернатива: учитывать комплекс процессов — тектонику, осадки, морские уровни.

  3. Ошибка: опираться только на поверхностные наблюдения.
    Последствие: пропуск медленных, но важных изменений.
    Альтернатива: использовать цифровые инструменты, спутниковые данные и морские исследования.

А что если…

Что если темпы расширения рифта изменятся? В случае ускорения региона может ждать переход к более активной тектонической фазе.
Что если подъём береговой линии окажется неравномерным? Это поможет понять распределение напряжений в земной коре.
Что если похожие "затухающие" рифты по всему миру также продолжают развиваться? Тогда геологам придётся переработать классификацию таких зон.

Плюсы и минусы слабой тектонической активности

Аспект Плюсы Минусы
Сейсмическая обстановка Низкая вероятность крупных землетрясений Возможны локальные подвижки
Геологические процессы Позволяют изучать "медленную тектонику" Сложно фиксировать без точных приборов
Туристический потенциал Формирование интересного рельефа Риск постепенно изменяющихся береговых линий

FAQ

Может ли Суэцкий разлом привести к формированию океана?

Теоретически да, но процесс идёт настолько медленно, что потребуется десятки миллионов лет.

Почему коралловые террасы так важны?

Они фиксируют уровень моря прошлого и позволяют оценивать скорость подъёма коры.

Опасен ли рифт для людей?

Сейсмическая активность низкая, но медленное движение плит требует наблюдения.

Мифы и правда

  1. Миф: если рифт развивается медленно, он "неактивен".
    Правда: медленное движение — тоже движение, и оно продолжается.

  2. Миф: такие зоны не представляют рисков.
    Правда: локальные землетрясения возможны даже в слабоактивных рифтах.

  3. Миф: кораллы всегда поднимаются из-за изменения уровня моря.
    Правда: нередко причиной является движение земной коры.

Сон и психология

Чтение о тектонических процессах помогает осознать долговременность природных циклов: их медленный ритм напоминает о важности спокойствия и постепенности. Это снижает тревожность и позволяет иначе взглянуть на масштаб человеческих проблем по сравнению с геологическими временными рамками.

Исторический контекст

Суэцкий рифт начал формироваться 28 миллионов лет назад, когда Аравийская плита начала отделяться от Африканской. По классическому сценарию такие разломы со временем приводят к появлению новых океанов. Однако долгие годы считалось, что Суэцкий рифт стал исключением — "неудавшимся" образованием, остановившимся после изменения направления тектонических сил. Новые данные опровергают эту теорию и показывают, что разделение плит хотя и замедлилось, но не завершилось.

Три интересных факта

  1. Древние коралловые террасы в регионе поднимаются уже сотни тысяч лет, сохраняя следы уровня моря прошлого.

  2. Скорость расширения 0,55 мм в год примерно равна скорости роста человеческого ногтя за два дня.

  3. Медленные рифты помогают понять процессы, которые происходят в начале формирования океанов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные зафиксировали минимальный след контактов дзёмон с денисовцами — Ацуки Синбори сегодня в 5:55
Генетический парадокс дзёмон: денисовцы постучали в Евразию, но до Японии, видимо, не дотянулись

Новое исследование показывает, что древние японцы Дзёмон обладали самым низким уровнем денисовской ДНК в Восточной Азии, раскрывая изолированную линию Homo sapiens.

Читать полностью » Квантовые вычисления помогают моделировать экзотические материалы — физики сегодня в 4:14
Квантовые алгоритмы преодолевают невозможное: новые горизонты для физиков

Ученые рассказали, как квантовые вычисления меняют подход к моделированию материи в экстремальных условиях и открывают новые возможности для науки.

Читать полностью » Учёные выявили молекулярный механизм истощения Т-клеток раковыми клетками — Медицинский центр Вейл Корнелл сегодня в 3:22
Опухоли находят новые способы ослабить иммунитет: ученые открыли новые секреты борьбы с раком

Исследования показывают, как опухоли истощают Т-клетки, и как их восстановление может улучшить эффективность иммунотерапии. Узнайте, как это изменит лечение рака.

Читать полностью » Прямое извлечение углекислого газа из воды дорогое, но точное — Европейский морской совет сегодня в 2:35
Прямое извлечение CO2 из воды: технология, которая меняет климатическую игру

Океаны могут помочь снизить глобальное потепление, но технологии их использования для удаления углекислого газа пока требуют доработки. Какие из них имеют наибольший потенциал?

Читать полностью » Ультразвук ускоряет процесс получения воды из воздуха в 45 раз — эксперт Борискина сегодня в 1:14
Легче, чем вы думали: ультразвуковая технология решает проблему воды в пустыне

Эксперты рассказали, как ультразвуковая технология меняет подход к добыче воды из воздуха и может помочь в решении проблемы водоснабжения в самых засушливых регионах.

Читать полностью » Загрязнение от добычи ископаемого топлива угрожает миллионам людей — Бостонский университет сегодня в 0:14
Скрытая угроза: почему электростанции опасны для 21 миллиона американцев

Как расположение объектов энергетической инфраструктуры влияет на здоровье людей и какие шаги могут помочь минимизировать риски.

Читать полностью » Расширенные периваскулярные пространства указывают на риск Альцгеймера — учёные НТУ вчера в 23:10
Мозг засоряется и это не метафора: учёные нашли ранний признак Альцгеймера, который все пропускали

Учёные выяснили, что расширенные периваскулярные пространства мозга могут служить ранним маркером болезни Альцгеймера, превосходя по информативности привычные методы диагностики.

Читать полностью » Найден жилой комплекс римской эпохи в Перре — Йелкен вчера в 22:05
Забудьте про Помпеи: эта находка показывает реальную жизнь Древнего Рима, а не парадную версию

В Перре найден уникальный жилой комплекс позднего Рима — редкая возможность увидеть, как жили люди на оживлённом перекрёстке торговых и военных путей 1500 лет назад.

Читать полностью »

Новости
Наука
Археологи обнаружили геральдический камень XV века — сообщил Александр Смирнов
Еда
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром получаются нежными — повар
Питомцы
Сон с собакой снижает стресс у человека — кинологи
Красота и здоровье
Отсутствие пищи запускает распад мышц и стресс-реакции — врач Дарья Русакова
Садоводство
Зимний снег в теплице снижает промерзание почвы в 3–4 раза — агрономы
Садоводство
Закаливание повышает устойчивость рассады астр — агроном Елена Соколова
Дом
Как улучшить сон без затрат: 6 советов от психолога для крепкого отдыха
Еда
Советские блюда держались на строгих пропорциях и ГОСТах — гастрономы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet