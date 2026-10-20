Ключи ещё не в руках, а деньги уже под угрозой: какие вопросы риелтору нельзя откладывать

Риелтор может вести вашу сделку от первого звонка до передачи ключей, но отвечать за деньги и документы всё равно приходится вам. Это тот случай, когда лишний вопрос не мешает, а спасает: в сделке одна неточность в договоре или нестыковка по расчётам быстро превращается в проблемы. Поэтому лучше сразу прояснить, что именно делает агент, как он проверяет объект и кто закрывает юридические риски. Если промолчать на старте, потом уже будет поздно переспрашивать на бегу у банка, МФЦ или в день подписания бумаг.

"У каждого риелтора свой набор услуг. Например, одни сами проверяют документы на квартиру, а другие передают эту работу юристу, и за неё вы платите отдельно. С ипотекой так же: один агент ездит с клиентами в банки и ведёт заявку, пока банк не одобрит кредит, другой — просто даёт контакт знакомого менеджера. Спросите прямо, чего агент не делает: так вы заранее узнаете, за какие услуги заплатите сверх комиссии". консультант по уборке и уходу за домом, клинер-менеджер Ирина Полякова

Обычно всё начинается с короткого звонка или встречи, когда человек ещё только присматривается к агенту. Один рассказывает, какую квартиру хочет купить или продать, называет бюджет и сроки, а другой уже по реакции понимает, потянет ли он такую задачу. Тут и проявляется первое правило: риелтору надо задавать не общие, а конкретные вопросы. Сколько лет он работает, с какой недвижимостью, есть ли юрист в команде и сколько сделок он провёл за последний год именно в вашем районе и в похожем ценовом диапазоне.

Последний вопрос особенно полезен, потому что стаж сам по себе мало что говорит. А вот если агент недавно провёл несколько сделок в соседних домах, он уже знает местные цены, спрос и типовые проблемы конкретных зданий. Такой специалист быстрее почувствует подвох в документах и не будет гадать наугад, как часто бывает у людей, которые берутся за всё подряд.

На этом же этапе полезно проверить, как риелтор вообще работает с клиентом. Сразу спросите, чего он не делает, как будет держать вас в курсе и сколько объектов ведёт одновременно. Если агент уходит в общие слова, это тревожный сигнал: потом такие "мелочи" обычно всплывают в виде доплат, задержек и срыва сроков.

Именно здесь уместно почитать материал о том, как проходит передача квартиры в управление, если вы не хотите тонуть в бытовой рутине. Логика одна и та же: пока условия не зафиксированы, стороны легко по-разному понимают один и тот же договор. В сделке с жильём это особенно дорого обходится.

Договор и комиссия

Когда доходит до договора, расслабляться уже поздно. Именно в нём должно быть написано, что делает риелтор, сколько стоит его работа и когда наступает момент оплаты. Если на словах вам обещали одно, а в бумаге этого нет, потом доказать что-либо будет сложно. Поэтому документ надо читать полностью, без "да там стандартный шаблон".

Отдельно уточните, что входит в комиссию и в какой момент её нужно платить. Обычно риелтор получает деньги после регистрации сделки в Росреестре, но иногда просит часть суммы заранее — например, после внесения аванса. Такой вариант допустим только тогда, когда в договоре прямо написано, в каком случае деньги возвращаются.

Не менее важен вопрос о срыве сделки. Банку могут не понравиться документы, продавец может передумать, Росреестр может приостановить регистрацию из-за ошибки. Нормальный порядок такой: если проблема возникла по вине агента, он не берёт комиссию и возвращает деньги; если сделка сорвалась не по его вине, он ищет новый вариант по тому же договору. Всё это лучше закрепить заранее, а не выяснять потом на повышенных тонах.

Если хочется сверить базовую логику расчётов, пригодится разбор о том, как меняются условия ипотеки и почему в сделках с банком не бывает лишних деталей. Вопрос не только в ставке, но и в том, как быстро и через кого проходит весь процесс. Здесь мелочей не бывает.

Как формируется цена

Риелтор предлагает свою цену и при покупке, и при продаже, но последнее слово всё равно остаётся за вами. Чтобы не принять цифру "на веру", спросите, на чём она основана. Обычно агент сравнивает объект с похожими квартирами по площади, комнатам, ремонту и локации, а потом смотрит и объявления, и реальные суммы сделок.

Покупателю полезно уточнить, какой торг считается нормальным, а продавцу — где проходит нижняя граница, ниже которой опускаться нельзя. Если этого не обсудить, агент легко примет невыгодное предложение, а потом объяснит, что "так вышло по ситуации". Именно такие ответы и выдают слабого специалиста.

Если цена заметно выбивается из рынка, у риелтора надо просить объяснение, а не верить на слово. Учитываются этаж, вид из окна, шум с дороги, состояние ремонта и то, сколько объект уже висит в продаже. Когда квартира стоит месяцами и ещё несколько раз дешевеет, на это почти всегда есть причина — и не всегда приятная.

Для сравнения полезно посмотреть и на смежные решения для жилья, например материал о том, как вписать технику в интерьер без лишних проблем. Там тоже работает простой принцип: сначала расчёт, потом красота. Иначе за "удобно" приходится платить дважды.

"Сделка может сорваться на последнем этапе, когда вы уже выбрали квартиру и внесли аванс. Причины бывают разные: банк отказал в ипотеке, продавец передумал, Росреестр приостановил регистрацию из-за ошибки в документах. Спросите риелтора, что происходит с комиссией в каждом из этих случаев. Часто практика выглядит так: если сделка сорвалась из-за ошибки агента, например он неправильно оформил документы, он не берёт комиссию и возвращает деньги. Если отказал в сделке продавец или банк, риелтор ищет новый вариант по тому же договору". консультант по уборке и уходу за домом, клинер-менеджер Татьяна Костина

День сделки и расчёты

В день подписания договора купли-продажи уже нет времени на импровизацию. Покупатель и продавец ставят подписи, деньги уходят по согласованной схеме, а документы отправляются на регистрацию. Риелтор в этот момент должен не "просто быть рядом", а собирать стороны, согласовывать время с банком или нотариусом и держать весь процесс под контролем.

Самый важный вопрос здесь — каким способом вы рассчитываетесь. Это может быть банковский сервис безопасных расчётов, аккредитив или другой вариант, который заранее понятен обеим сторонам. Если вы продаёте одну квартиру и сразу покупаете другую, появляются цепочки, где одно звено тянет за собой следующее. Если выпадает один участник, срывается вся конструкция.

Не стоит соглашаться на передачу денег из рук в руки до регистрации права. Если Росреестр приостановит сделку или откажет в ней, вернуть деньги без нормального механизма будет непросто. Поэтому в этот день особенно важно понимать, где именно лежат деньги, кто отвечает за подачу документов и сколько ждать результата.

Отдельно риелтор должен заранее сказать, какие ещё расходы вас ждут. Госпошлина, услуги банка, нотариус, расчёты через ячейку или аккредитив — всё это должно быть посчитано до сделки, а не всплывать внезапно по дороге. Иначе в финале окажется, что основная сумма уже ушла, а на дополнительные платежи никто не закладывался.

Что проверить после регистрации

После того как Росреестр зарегистрировал переход права, сделка формально не закончена. Квартира уже ваша, но продавец ещё ждёт деньги, а покупатель — ключи и нормальный передаточный акт. В этот момент риелтор обязан не исчезнуть, а довести процесс до конца.

В передаточном акте фиксируют состояние квартиры, мебель и технику, которые остаются, показания счётчиков и число ключей. На этом же этапе проверяют, нет ли долгов по коммунальным платежам и всё ли закрыто по расчётам. Если акт подписывается наспех, потом начинается классическая история: "мы так не договаривались".

После сделки покупатель ещё переоформляет лицевые счета на свет, воду и газ и сообщает о смене собственника в управляющую компанию. Хороший риелтор на этом этапе не теряется, а подсказывает, куда идти и какие бумаги понадобятся. Если агент пропадает сразу после получения комиссии, это уже не работа, а её имитация.

Для общего понимания рисков полезно посмотреть и материал о том, как меняется ответственность собственника после оформления жилья. Переход права — это не только новые ключи, но и новые обязательства. Их лучше понимать заранее, а не разбираться с ними уже после переезда.

FAQ

Что спросить у риелтора на первой встрече?

Уточните стаж, профиль работы, количество сделок в вашем районе и наличие юриста в команде. Ещё полезно спросить, сколько объектов агент ведёт одновременно и как он будет сообщать вам новости.

Когда риелтор должен получать комиссию?

Чаще всего после регистрации сделки в Росреестре. Если часть суммы берут заранее, это должно быть прямо прописано в договоре, включая условия возврата.

Что делать, если сделка сорвалась?

Нужно смотреть, по чьей вине это произошло и что написано в договоре. Если ошибся агент, он обычно не берёт комиссию и возвращает деньги, а если проблема не на его стороне — ищут новый вариант.

Какие документы риелтор должен проверить до аванса?

Свежую выписку из ЕГРН, историю перехода прав, долги за коммунальные услуги, согласие супруга и документы по детским долям, если квартира покупалась с материнским капиталом. Перед авансом продавать или покупать "на доверии" слишком рискованно.

Проверено экспертом: консультант по уборке и уходу за домом, клинер-менеджер Ирина Полякова

Читайте также