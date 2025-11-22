Сделала каннеллони с рикоттой и шпинатом — результат удивил гостей на Новый год

Когда хочется приготовить что-то особенное для праздника или воскресного обеда, каннеллони, фаршированные рикоттой и шпинатом, — идеальный выбор. Запечённые с томатами и соусом бешамель, эти паста-роллы могут стать настоящим кулинарным шедевром на вашем столе. Для экономии времени я использовала сушёные каннеллони, которые, если паста хорошего качества, ничем не уступают свежим. Главный секрет — отварить их на минуту перед запеканкой, чтобы паста пропеклась в духовке. Начинка готовится быстро, а соус, хоть и простой, но невероятно вкусный, добавляет нужный вкус и аромат.

Ингредиенты для каннеллони с рикоттой и шпинатом

12 яичных каннеллони (сухих) 300 г шпината (или уже очищенной зелени) 280 г рикотты 2 ст. ложки тертого сыра пармезан 250 г соуса бешамель 300 г томатной мякоти Оливковое масло первого холодного отжима Соль по вкусу Перец по вкусу Молоко (2-3 ст. ложки, если необходимо)

Инструменты, которые понадобятся

Форма для выпечки Горшок Кастрюля Чаша Дуршлаг

Пошаговая подготовка

Прежде всего, тщательно промойте и очистите шпинат. Затем обжарьте его на сковороде с небольшим количеством оливкового или сливочного масла и щепоткой соли. Как только шпинат станет мягким, нужно отжать лишнюю жидкость и мелко нарезать. Переложите нарезанный шпинат в миску, добавьте рикотту, немного соли и перца, а также ложку пармезана. Перемешайте до однородности, и отставьте в сторону. Следующий шаг — бланширование каннеллони. Опустите пасту в кипящую подсоленную воду и отварите всего 1 минуту (не больше, иначе потом будет трудно заполнять каннеллони). После этого слейте воду и дайте пасте немного обсохнуть на кухонном полотенце или бумажных салфетках. Теперь займёмся соусами. Для томатного соуса вылейте томатную мякоть в небольшую кастрюлю, добавьте немного оливкового масла, щепотку соли и, если любите пряности, можно добавить орегано или базилик. Готовьте соус на среднем огне в течение 5-6 минут, пока он не немного загустеет. Если соус бешамель получается слишком густым, добавьте 2-3 столовые ложки молока, чтобы он стал более жидким и легко распределялся. Далее приготовьте каннеллони: с помощью кондитерского мешка (без насадки) аккуратно наполните каждый каннеллони начинкой из рикотты и шпината. Начинайте с одной стороны пасты, затем с другой, чтобы начинка распределилась равномерно. Возьмите форму для запеканки и выложите на дно немного соуса бешамель и томатного соуса. Затем аккуратно разместите каннеллони, чтобы они лежали близко друг к другу. Полейте каннеллони оставшимися соусами — томатным и бешамель. Посыпьте сверху оставшимся пармезаном. Поставьте форму в разогретую духовку (180-190° с вентилятором) и запекайте около 30 минут, пока паста не станет золотистой. После того как каннеллони будут готовы, дайте им немного остыть, прежде чем подавать на стол.

Советы и заметки по приготовлению

Вместо шпината можно использовать мангольд или другие зелёные листья. Можно даже взять замороженный шпинат, но я всегда рекомендую использовать свежие ингредиенты для лучшего вкуса.

Для начинки можно экспериментировать и использовать смесь рикотты с молоком от разных производителей — коровьим или овечьим.

Если вы используете томатное пюре, то готовить его на плите не нужно. Просто добавьте масло и специи, перемешайте и готово.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Перекипятить каннеллони при варке.

Последствие: Они могут стать слишком мягкими и легко рваться при наполнении.

Альтернатива: Варите каннеллони не больше 1 минуты, чтобы они оставались упругими и удобными для наполнения.

Ошибка: Использование слишком густого соуса бешамель.

Последствие: Соус плохо распределяется по пасте и запеканка получается сухой.

Альтернатива: Добавьте молоко в соус бешамель, чтобы добиться нужной консистенции.

Ошибка: Каннеллони не заполняются равномерно.

Последствие: Начинка распределяется неравномерно, паста не получается вкусной.

Альтернатива: Используйте кондитерский мешок для аккуратного распределения начинки.

А что если…

…вы не любите соус бешамель? В таком случае можно полностью заменить его на томатный соус. Просто увеличьте его количество, чтобы каннеллони получились не менее вкусными и сочными.

Плюсы и минусы каннеллони с рикоттой и шпинатом

Плюсы Минусы Лёгкие в приготовлении Требуют предварительного отваривания пасты Вкусная начинка Нужно время на запеканку в духовке Отлично сочетаются с соусами Соус бешамель можно сделать слишком густым

FAQ

Как выбрать правильные каннеллони?

Лучше всего использовать пасту высокого качества, желательно с крупными отверстиями, чтобы начинки не было слишком мало. Сушёные каннеллони тоже подойдут, если их правильно отварить.

Сколько времени нужно для запеканки каннеллони?

Запекайте каннеллони в духовке 30 минут при температуре 180-190°С с вентилятором.

Что лучше: томатный соус или соус бешамель?

Это зависит от ваших предпочтений. Томатный соус придаёт свежесть и кислинку, а бешамель — мягкость и насыщенность. Можно использовать оба соуса для более богатого вкуса.

Мифы и правда о каннеллони

Миф: Каннеллони — это слишком сложное блюдо для домашнего приготовления.

Правда: На самом деле каннеллони легко приготовить, если придерживаться пошаговой инструкции. Главное — не перекипятить пасту.

Интересные факты

Каннеллони, как и другие паста-формы, возникли в Италии, в регионе Кампании. В Италии существуют целые традиции, как правильно заполнять каннеллони, в зависимости от региона. Первоначально каннеллони запекались с простым соусом, без добавления сыра, как это принято сегодня.

Исторический контекст каннеллони