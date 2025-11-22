Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
каннеллони
каннеллони
© ask.chadgpt.ru is licensed under free for commercial use
Главная / Еда
Артём Соколов Опубликована сегодня в 2:35

Сделала каннеллони с рикоттой и шпинатом — результат удивил гостей на Новый год

Каннеллони с рикоттой и шпинатом легко приготовить за 30 минут — кулинары

Когда хочется приготовить что-то особенное для праздника или воскресного обеда, каннеллони, фаршированные рикоттой и шпинатом, — идеальный выбор. Запечённые с томатами и соусом бешамель, эти паста-роллы могут стать настоящим кулинарным шедевром на вашем столе. Для экономии времени я использовала сушёные каннеллони, которые, если паста хорошего качества, ничем не уступают свежим. Главный секрет — отварить их на минуту перед запеканкой, чтобы паста пропеклась в духовке. Начинка готовится быстро, а соус, хоть и простой, но невероятно вкусный, добавляет нужный вкус и аромат.

Ингредиенты для каннеллони с рикоттой и шпинатом

  1. 12 яичных каннеллони (сухих)

  2. 300 г шпината (или уже очищенной зелени)

  3. 280 г рикотты

  4. 2 ст. ложки тертого сыра пармезан

  5. 250 г соуса бешамель

  6. 300 г томатной мякоти

  7. Оливковое масло первого холодного отжима

  8. Соль по вкусу

  9. Перец по вкусу

  10. Молоко (2-3 ст. ложки, если необходимо)

Инструменты, которые понадобятся

  1. Форма для выпечки

  2. Горшок

  3. Кастрюля

  4. Чаша

  5. Дуршлаг

Пошаговая подготовка

  1. Прежде всего, тщательно промойте и очистите шпинат. Затем обжарьте его на сковороде с небольшим количеством оливкового или сливочного масла и щепоткой соли. Как только шпинат станет мягким, нужно отжать лишнюю жидкость и мелко нарезать.

  2. Переложите нарезанный шпинат в миску, добавьте рикотту, немного соли и перца, а также ложку пармезана. Перемешайте до однородности, и отставьте в сторону.

  3. Следующий шаг — бланширование каннеллони. Опустите пасту в кипящую подсоленную воду и отварите всего 1 минуту (не больше, иначе потом будет трудно заполнять каннеллони). После этого слейте воду и дайте пасте немного обсохнуть на кухонном полотенце или бумажных салфетках.

  4. Теперь займёмся соусами. Для томатного соуса вылейте томатную мякоть в небольшую кастрюлю, добавьте немного оливкового масла, щепотку соли и, если любите пряности, можно добавить орегано или базилик. Готовьте соус на среднем огне в течение 5-6 минут, пока он не немного загустеет.

  5. Если соус бешамель получается слишком густым, добавьте 2-3 столовые ложки молока, чтобы он стал более жидким и легко распределялся.

  6. Далее приготовьте каннеллони: с помощью кондитерского мешка (без насадки) аккуратно наполните каждый каннеллони начинкой из рикотты и шпината. Начинайте с одной стороны пасты, затем с другой, чтобы начинка распределилась равномерно.

  7. Возьмите форму для запеканки и выложите на дно немного соуса бешамель и томатного соуса. Затем аккуратно разместите каннеллони, чтобы они лежали близко друг к другу.

  8. Полейте каннеллони оставшимися соусами — томатным и бешамель. Посыпьте сверху оставшимся пармезаном.

  9. Поставьте форму в разогретую духовку (180-190° с вентилятором) и запекайте около 30 минут, пока паста не станет золотистой.

  10. После того как каннеллони будут готовы, дайте им немного остыть, прежде чем подавать на стол.

Советы и заметки по приготовлению

  • Вместо шпината можно использовать мангольд или другие зелёные листья. Можно даже взять замороженный шпинат, но я всегда рекомендую использовать свежие ингредиенты для лучшего вкуса.

  • Для начинки можно экспериментировать и использовать смесь рикотты с молоком от разных производителей — коровьим или овечьим.

  • Если вы используете томатное пюре, то готовить его на плите не нужно. Просто добавьте масло и специи, перемешайте и готово.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Перекипятить каннеллони при варке.
    Последствие: Они могут стать слишком мягкими и легко рваться при наполнении.
    Альтернатива: Варите каннеллони не больше 1 минуты, чтобы они оставались упругими и удобными для наполнения.

  • Ошибка: Использование слишком густого соуса бешамель.
    Последствие: Соус плохо распределяется по пасте и запеканка получается сухой.
    Альтернатива: Добавьте молоко в соус бешамель, чтобы добиться нужной консистенции.

  • Ошибка: Каннеллони не заполняются равномерно.
    Последствие: Начинка распределяется неравномерно, паста не получается вкусной.
    Альтернатива: Используйте кондитерский мешок для аккуратного распределения начинки.

А что если…

…вы не любите соус бешамель? В таком случае можно полностью заменить его на томатный соус. Просто увеличьте его количество, чтобы каннеллони получились не менее вкусными и сочными.

Плюсы и минусы каннеллони с рикоттой и шпинатом

Плюсы Минусы
Лёгкие в приготовлении Требуют предварительного отваривания пасты
Вкусная начинка Нужно время на запеканку в духовке
Отлично сочетаются с соусами Соус бешамель можно сделать слишком густым

FAQ

Как выбрать правильные каннеллони?
Лучше всего использовать пасту высокого качества, желательно с крупными отверстиями, чтобы начинки не было слишком мало. Сушёные каннеллони тоже подойдут, если их правильно отварить.

Сколько времени нужно для запеканки каннеллони?
Запекайте каннеллони в духовке 30 минут при температуре 180-190°С с вентилятором.

Что лучше: томатный соус или соус бешамель?
Это зависит от ваших предпочтений. Томатный соус придаёт свежесть и кислинку, а бешамель — мягкость и насыщенность. Можно использовать оба соуса для более богатого вкуса.

Мифы и правда о каннеллони

Миф: Каннеллони — это слишком сложное блюдо для домашнего приготовления.
Правда: На самом деле каннеллони легко приготовить, если придерживаться пошаговой инструкции. Главное — не перекипятить пасту.

Интересные факты

  1. Каннеллони, как и другие паста-формы, возникли в Италии, в регионе Кампании.

  2. В Италии существуют целые традиции, как правильно заполнять каннеллони, в зависимости от региона.

  3. Первоначально каннеллони запекались с простым соусом, без добавления сыра, как это принято сегодня.

Исторический контекст каннеллони

  1. В 1910 году был впервые запатентован рецепт каннеллони, который использовал пасту с прямыми трубочками, наполненными различными начинками.

  2. В 1940-х годах каннеллони стали популярными в США, в первую очередь благодаря иммигрантам из Италии.

  3. В 1950-х годах в Италии появилось множество рецептов каннеллони с различными начинками, включая мясо, сыр, рыбу и овощи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Авокадо придаёт Кобб-салату кремовую текстуру — диетологи вчера в 22:29
Впервые сделал лёгкий Кобб-салат — и гости попросили рецепт сразу

Слоёный Кобб-салат с брезаолой сочетает свежесть овощей, мягкость курицы и нежный йогуртовый соус, превращаясь в эффектное блюдо с насыщенным вкусом.

Читать полностью » Карамелизированная груша подчёркивает вкус свиного языка в салате — кулинары вчера в 22:05
Карамелизовала грушу и добавила к языку — салат получился как из ресторана

Нежный язык, сладкая карамелизированная груша и пряная ореховая заправка создают необычный вкус, который делает салат ярким и подходящим даже для праздничного меню.

Читать полностью » Кальмар в салате остаётся нежным при варке не дольше двух минут — повара вчера в 21:58
Смешала кальмара, огурцы и яйца — результат удивил даже мужа: теперь готовлю только так

Нежный салат с кальмаром, свежими огурцами и яйцами легко приготовить, но при правильной подаче он превращается в универсальное блюдо для любого случая.

Читать полностью » Апельсин усиливает свежесть зимнего салата — диетологи вчера в 21:24
Никогда не думала, что бри так гармонично сочетается с пекинской капустой и апельсином, пока не попробовала этот салат

Лёгкий зимний салат с хрустящей зеленью, цитрусами и сыром бри сочетает свежесть, яркость вкуса и праздничное настроение.

Читать полностью » Горбуша в собственном соку придаёт салату мягкий вкус — кулинары вчера в 20:53
Беру консерву горбуши и лимон — гости в восторге, просят рецепт прямо за столом

Нежный рыбный салат из горбуши приобретает необычный вкус и эффектную подачу, если разместить его не в тарелке, а в ароматных лимонных половинках.

Читать полностью » Тёплый салат усиливает вкус курицы после маринада — шеф-повара вчера в 20:18
Смешала тёплые овощи с курицей — и поняла, что нашла идеальный зимний салат

Тёплый салат с курицей и запечёнными овощами сочетает мягкость грудки, сочность помидоров и ароматную цитрусовую заправку, создавая уютное и яркое блюдо.

Читать полностью » Маринованные маслята делают салат ароматным и лёгким — повара вчера в 19:43
Беру маслята, картошку и два огурца — гости просят добавку, не веря, что всё так просто

Основанный на простых продуктах салат с маринованными маслятами может звучать буднично, но сочетание вкусов делает его неожиданно выразительным и подходящим даже для праздничного меню.

Читать полностью » Капустное тесто делает овощные вафли более хрустящими — технологи вчера в 19:32
Смешал картофель и капусту — и получил вафельки, которые тают внутри и хрустят снаружи

Овощные вафельки из картофеля и капусты с сочной начинкой из редьки и яблока — оригинальная закуска, которая легко готовится и красиво смотрится на столе.

Читать полностью »

Новости
Еда
Слоёный салат с курицей и гранатом приобретает выразительный вкус — повар
Красота и здоровье
Отсутствие утреннего аппетита признано нормой у многих людей — Анна Летягина
Спорт и фитнес
Лёгкие ожоги не помешали спортсменке выйти на дистанцию — врач Адам Колкер
Авто и мото
Лобовые столкновения на дорогах чаще происходят из-за превышения скорости и невнимательности водителей — инспектор ГАИ
Питомцы
Щенки рискуют заболеть до проведения вакцинации — ветеринары
Туризм
Бали принял тысячи начинающих сёрферов на песчаных спотах — эксперты
УрФО
Рыбаки Прикамья назвали мембранный костюм основой зимней экипировки
ЮФО
Отсыпка без разрешений привела к повреждению плодородной краснокнижных растений — прокуратура Геленджика
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet