Сделала каннеллони с рикоттой и шпинатом — результат удивил гостей на Новый год
Когда хочется приготовить что-то особенное для праздника или воскресного обеда, каннеллони, фаршированные рикоттой и шпинатом, — идеальный выбор. Запечённые с томатами и соусом бешамель, эти паста-роллы могут стать настоящим кулинарным шедевром на вашем столе. Для экономии времени я использовала сушёные каннеллони, которые, если паста хорошего качества, ничем не уступают свежим. Главный секрет — отварить их на минуту перед запеканкой, чтобы паста пропеклась в духовке. Начинка готовится быстро, а соус, хоть и простой, но невероятно вкусный, добавляет нужный вкус и аромат.
Ингредиенты для каннеллони с рикоттой и шпинатом
-
12 яичных каннеллони (сухих)
-
300 г шпината (или уже очищенной зелени)
-
280 г рикотты
-
2 ст. ложки тертого сыра пармезан
-
250 г соуса бешамель
-
300 г томатной мякоти
-
Оливковое масло первого холодного отжима
-
Соль по вкусу
-
Перец по вкусу
-
Молоко (2-3 ст. ложки, если необходимо)
Инструменты, которые понадобятся
-
Форма для выпечки
-
Горшок
-
Кастрюля
-
Чаша
-
Дуршлаг
Пошаговая подготовка
-
Прежде всего, тщательно промойте и очистите шпинат. Затем обжарьте его на сковороде с небольшим количеством оливкового или сливочного масла и щепоткой соли. Как только шпинат станет мягким, нужно отжать лишнюю жидкость и мелко нарезать.
-
Переложите нарезанный шпинат в миску, добавьте рикотту, немного соли и перца, а также ложку пармезана. Перемешайте до однородности, и отставьте в сторону.
-
Следующий шаг — бланширование каннеллони. Опустите пасту в кипящую подсоленную воду и отварите всего 1 минуту (не больше, иначе потом будет трудно заполнять каннеллони). После этого слейте воду и дайте пасте немного обсохнуть на кухонном полотенце или бумажных салфетках.
-
Теперь займёмся соусами. Для томатного соуса вылейте томатную мякоть в небольшую кастрюлю, добавьте немного оливкового масла, щепотку соли и, если любите пряности, можно добавить орегано или базилик. Готовьте соус на среднем огне в течение 5-6 минут, пока он не немного загустеет.
-
Если соус бешамель получается слишком густым, добавьте 2-3 столовые ложки молока, чтобы он стал более жидким и легко распределялся.
-
Далее приготовьте каннеллони: с помощью кондитерского мешка (без насадки) аккуратно наполните каждый каннеллони начинкой из рикотты и шпината. Начинайте с одной стороны пасты, затем с другой, чтобы начинка распределилась равномерно.
-
Возьмите форму для запеканки и выложите на дно немного соуса бешамель и томатного соуса. Затем аккуратно разместите каннеллони, чтобы они лежали близко друг к другу.
-
Полейте каннеллони оставшимися соусами — томатным и бешамель. Посыпьте сверху оставшимся пармезаном.
-
Поставьте форму в разогретую духовку (180-190° с вентилятором) и запекайте около 30 минут, пока паста не станет золотистой.
-
После того как каннеллони будут готовы, дайте им немного остыть, прежде чем подавать на стол.
Советы и заметки по приготовлению
-
Вместо шпината можно использовать мангольд или другие зелёные листья. Можно даже взять замороженный шпинат, но я всегда рекомендую использовать свежие ингредиенты для лучшего вкуса.
-
Для начинки можно экспериментировать и использовать смесь рикотты с молоком от разных производителей — коровьим или овечьим.
-
Если вы используете томатное пюре, то готовить его на плите не нужно. Просто добавьте масло и специи, перемешайте и готово.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Перекипятить каннеллони при варке.
Последствие: Они могут стать слишком мягкими и легко рваться при наполнении.
Альтернатива: Варите каннеллони не больше 1 минуты, чтобы они оставались упругими и удобными для наполнения.
-
Ошибка: Использование слишком густого соуса бешамель.
Последствие: Соус плохо распределяется по пасте и запеканка получается сухой.
Альтернатива: Добавьте молоко в соус бешамель, чтобы добиться нужной консистенции.
-
Ошибка: Каннеллони не заполняются равномерно.
Последствие: Начинка распределяется неравномерно, паста не получается вкусной.
Альтернатива: Используйте кондитерский мешок для аккуратного распределения начинки.
А что если…
…вы не любите соус бешамель? В таком случае можно полностью заменить его на томатный соус. Просто увеличьте его количество, чтобы каннеллони получились не менее вкусными и сочными.
Плюсы и минусы каннеллони с рикоттой и шпинатом
|Плюсы
|Минусы
|Лёгкие в приготовлении
|Требуют предварительного отваривания пасты
|Вкусная начинка
|Нужно время на запеканку в духовке
|Отлично сочетаются с соусами
|Соус бешамель можно сделать слишком густым
FAQ
Как выбрать правильные каннеллони?
Лучше всего использовать пасту высокого качества, желательно с крупными отверстиями, чтобы начинки не было слишком мало. Сушёные каннеллони тоже подойдут, если их правильно отварить.
Сколько времени нужно для запеканки каннеллони?
Запекайте каннеллони в духовке 30 минут при температуре 180-190°С с вентилятором.
Что лучше: томатный соус или соус бешамель?
Это зависит от ваших предпочтений. Томатный соус придаёт свежесть и кислинку, а бешамель — мягкость и насыщенность. Можно использовать оба соуса для более богатого вкуса.
Мифы и правда о каннеллони
Миф: Каннеллони — это слишком сложное блюдо для домашнего приготовления.
Правда: На самом деле каннеллони легко приготовить, если придерживаться пошаговой инструкции. Главное — не перекипятить пасту.
Интересные факты
-
Каннеллони, как и другие паста-формы, возникли в Италии, в регионе Кампании.
-
В Италии существуют целые традиции, как правильно заполнять каннеллони, в зависимости от региона.
-
Первоначально каннеллони запекались с простым соусом, без добавления сыра, как это принято сегодня.
Исторический контекст каннеллони
-
В 1910 году был впервые запатентован рецепт каннеллони, который использовал пасту с прямыми трубочками, наполненными различными начинками.
-
В 1940-х годах каннеллони стали популярными в США, в первую очередь благодаря иммигрантам из Италии.
-
В 1950-х годах в Италии появилось множество рецептов каннеллони с различными начинками, включая мясо, сыр, рыбу и овощи.
