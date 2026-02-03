Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Бургер
Бургер
© unsplash.com by Douglas Lopez is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Еда
Артём Соколов Опубликована сегодня в 17:57

Домашние бургеры получались сухими — один сырный трюк спасает котлеты без лишних специй

Домашние бургеры легко превратить в личный кулинарный ритуал: кто-то делает их строго по классике, а кто-то каждый раз экспериментирует с сыром, специями и соусами. Но даже при хорошем фарше котлеты иногда получаются суховатыми или заметно "усаживаются" на гриле, теряя сочность и объём. Есть простой трюк, который помогает избежать этих проблем и при этом не перебивает вкус говядины — добавить в смесь рикотту. Об этом сообщает Tasting Table.

Почему рикотта делает котлеты мягче и сочнее

Рикотта обычно ассоциируется с пастой или десертами, но в бургерах она работает как скрытый усилитель текстуры. Если вмешать примерно полстакана рикотты в фунт сырого говяжьего фарша на этапе формирования котлет, мясо становится более нежным и сочным. Сыр добавляет влаги и лёгкий объём, благодаря чему котлета меньше пересыхает и реже превращается в "плоский диск" после жарки.

При этом рикотта не обладает резким вкусом, поэтому не забивает мясной профиль и не превращает бургер в блюдо "про сыр". Она даёт едва заметную сливочность и более мягкий укус, сохраняя ощущение классической говядины.

Удобный бонус: рикотта помогает "склеить" бургер

Ещё одно преимущество рикотты — она работает как связующий компонент. Это особенно полезно, если вы любите добавлять в фарш дополнительные ингредиенты: мелко нарезанный лук, тёртый сыр, зелень или специи. В таких случаях котлета может начать крошиться и разваливаться на решётке или на сковороде, но рикотта делает массу более стабильной.

В итоге получается бургер, который держит форму, остаётся сочным внутри и даёт приятную, почти кремовую текстуру без ощущения лишней "пастообразности".

Как готовить и с чем сочетать, чтобы вкус раскрылся

После того как рикотта смешана с фаршем, можно спокойно добавлять любые приправы — сыр не будет конфликтовать с ними. Это даёт свободу: вы можете оставить вкус традиционным или уйти в итальянские, мексиканские, азиатские и другие направления.

Нужно учитывать один нюанс: дополнительная влажность может слегка замедлить подрумянивание, потому что реакции Майяра требуется более сухая поверхность. Поэтому бургер может чуть дольше набирать корочку на гриле или сковороде, но разница обычно небольшая.

Если хочется подчеркнуть сливочный оттенок рикотты, хорошо работают лук, итальянские травы и томатно-перцовый релиш — тогда бургер начинает напоминать "фрикадельку в формате котлеты". Для более насыщенного варианта подойдут карамелизированный лук, обжаренные грибы или сырный соус, а баланс можно добавить свежей зеленью вроде рукколы или салатом с кислым винегретом.

Автор Артём Соколов
Артём Соколов — бренд-шеф и технолог (РГУТИС). Эксперт по ресторанному консалтингу, итальянской кухне и концепции Slow Food. Опыт в индустрии — 13+ лет.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Майонез в салате из тунца больше не нужен — замена делает блюдо легче и 01.02.2026 в 8:53

Одна–две столовые ложки оливкового масла вместо майонеза сохраняют хлопья тунца, усиливают солёные нотки и делают салат легче и ярче за минуты.

Читать полностью » Этот шоколадный торт смешивается за 10 минут — получается как классика, но без лишних продуктов 31.01.2026 в 23:14

Рецепт Рэйчел Риггс: одна миска, 10 минут смешивания, миндальная мука и ганаш из кокосового молока. Ломтик — 18 г белка, с ганашем около 39 г сахара.

Читать полностью » Зимой варю только такой суп: острый, сливочный и настолько сытный, что хватает миски 31.01.2026 в 15:29

Кхао све превращает тарелку в интерактивный обед: кокосовый бульон, медленно обжаренные специи и набор гарниров позволяют собрать вкус под себя.

Читать полностью » Рыба на сковороде больше не пахнет: добавила один пряный ингредиент — результат поразил 31.01.2026 в 7:35

Простой маринад из имбиря, чеснока, чили и куркумы даёт хрустящую корку и убирает неприятные запахи — готовится за полчаса без сложной подготовки.

Читать полностью » Открыл холодильник — шпинат и яйца спасли ужин: тёплое блюдо собрано за минуты 30.01.2026 в 19:21

Простой рецепт: шпинат доводят в микроволновке, складывают слоями с яйцом, беконом и сыром на майонезе — тёплая, сытная запеканка без обжарки и лишней посуды.

Читать полностью » 5 простых ингредиентов — и лосось получается идеальным: сочный и без хлопот 30.01.2026 в 14:49

Готовьте запечённый лосось за 12–15 минут: пять базовых ингредиентов, простые приёмы (комнатная выдержка, бумага для выпечки) и три лёгких нюанса вкуса.

Читать полностью » Полезно, но в меру: эти продукты незаметно запускают жировую болезнь печени 30.01.2026 в 13:01

Диетолог Ольга Рождественская рассказала NewsInfo, почему переедание фруктов и ягод может быть опасно для здоровья.

Читать полностью » Добавляю в куриные крылышки один напиток — гости в шоке от вкуса: липкие, румяные и улетают мгновенно 29.01.2026 в 21:28

Куриные крылышки, запечённые и глазированные на Dr Pepper, становятся хрустящими, липкими и насыщенными — простой соус и приём в духовке.

Читать полностью »

Новости
Наука
То, что раньше охлаждали и выбрасывали, теперь думает само: тепло внутри чипов взяли на работу
Красота и здоровье
Мышцы и кости требуют: продукты, ускоряющие восстановление после травмы
Недвижимость
Простыни плохо высохли и “пошли” запахом — этот быстрый трюк спасает без большой стирки
Питомцы
Питомец ведёт себя “почти как всегда”, но есть один тревожный нюанс — он говорит о проблеме
Туризм
Пляж у моря снова притягивает россиян — туристический рынок не ожидал такого разворота
Красота и здоровье
Клетка была захвачена, а не создана: вирус из мутной воды ставит под удар наше происхождение
Спорт и фитнес
Зал и “железо” не обязательны: одна привычка делает ноги сильнее уже через пару недель
Туризм
Рынок застыл перед рывком: мартовские цены на перелёты выглядят подозрительно стабильными
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet