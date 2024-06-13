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Хирург Умнов: чтобы быстрее протрезветь необходимо съесть рисовую молочную кашу
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:36

Хирург Умнов: чтобы быстрее протрезветь необходимо съесть рисовую молочную кашу

Хирург Александр Умнов порекомендовал съесть рисовую молочную кашу, чтобы быстрее протрезветь, так как она обволакивает желудок и способствует заживлению повреждений от алкоголя.

Другие методы включают прогулку, холодный душ, массаж ступней и ушей, вызов рвоты, питьё сладкого черного чая и прием активированного угля. Важно также пить негазированную минеральную воду для восстановления водно-электролитного баланса.

Общие правила для облегчения состояния включают гидратацию, питательную еду, отдых, легкую физическую активность и избегание кофеина.

Фото: commons.wikimedia.org/Bananenfalter (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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