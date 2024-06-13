Хирург Александр Умнов порекомендовал съесть рисовую молочную кашу, чтобы быстрее протрезветь, так как она обволакивает желудок и способствует заживлению повреждений от алкоголя.

Другие методы включают прогулку, холодный душ, массаж ступней и ушей, вызов рвоты, питьё сладкого черного чая и прием активированного угля. Важно также пить негазированную минеральную воду для восстановления водно-электролитного баланса.

Общие правила для облегчения состояния включают гидратацию, питательную еду, отдых, легкую физическую активность и избегание кофеина.

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