Яблочный уксус и рис
© freepik.com by KamranAydinov is licensed under Public domain
Анастасия Шевелева Опубликована сегодня в 23:41

Смешала рис с водой — результат поразил: волосы стали гуще и мягче уже через день

Рисовая вода использовалась для ухода за волосами в Японии и Китае — Жанетт Граф

В последнее время TikTok буквально взорвался роликами о пользе рисовой воды. Одни обещают мгновенный блеск, другие — ускорение роста и восстановление повреждённых прядей. Кажется, будто мы нашли чудо-средство, способное заменить десятки масок и сывороток. Но так ли это?

Что такое рисовая вода и откуда пошла традиция

Рисовая вода — это жидкость, остающаяся после замачивания или варки риса. На первый взгляд всё просто: рис + вода = питательный настой. Однако идея использовать его в уходе за волосами родилась не в соцсетях.

"Применение рисовой воды для волос — древняя японская и китайская практика", — отметила дерматолог Жанетт Граф.

Ещё сотни лет назад жительницы Юньнаня и гейши в Киото использовали этот способ для укрепления волос и поддержания их блеска. Традиция сохранилась и в Корее, и в Таиланде, где рисовая вода применялась как тоник для кожи и натуральный кондиционер.

Чем полезна рисовая вода

По составу рис богат витаминами группы B, аминокислотами, антиоксидантами и минералами. Часть этих веществ переходит в настой, что делает его потенциально полезным для волос.

"Витамин B5 помогает смягчить волосы, антиоксиданты защищают от окислительного стресса, а аминокислоты укрепляют структуру волоса", — пояснила Жанетт Граф.

Исследования подтверждают, что рис содержит восемь аминокислот — строительных блоков кератина. А феруловая кислота, присутствующая в зёрнах, может уменьшать повреждения, вызванные солнцем и загрязнением воздуха. Теоретически это помогает сохранить эластичность и блеск волос.

Существует и версия о пользе ферментированной рисовой воды — её получают, оставляя настой бродить. Считается, что ферментация повышает концентрацию антиоксидантов, но убедительных данных пока нет.

Сравнение: обычная и ферментированная рисовая вода

Вид средства Особенности Потенциальные плюсы Возможные минусы
Обычная Замачивание или варка риса Мягкое очищение, блеск Менее концентрированная
Ферментированная Брожение 1-2 дня Больше антиоксидантов Резкий запах, риск раздражения кожи

Может ли рисовая вода ускорить рост волос

Этот вопрос вызывает больше всего споров.

"Рис содержит инозитол (витамин B8), который может поддерживать рост волос, но доказательства получены только в экспериментах на мышах и при приёме внутрь", — подчеркнула Жанетт Граф.

Другие специалисты отмечают, что утолщение волос после применения может быть просто визуальным эффектом: рисовый крахмал обволакивает стержень, делая его плотнее. Это не новый рост, а косметическое улучшение.

Советы шаг за шагом: как приготовить и использовать

  1. Возьмите ½ стакана белого риса, тщательно промойте его.

  2. Залейте 2-3 стаканами воды и оставьте на 30-60 минут.

  3. Процедите настой — он должен стать мутно-белым.

  4. Наносите на сухие волосы: равномерно распределите по длине или распылите из пульверизатора.

  5. Оставьте на 20-30 минут, затем вымойте голову с мягким шампунем и нанесите кондиционер.

  6. Делайте процедуру 1-2 раза в неделю, не чаще.

"Если использовать рисовую воду слишком часто, белки могут накапливаться и вызывать раздражение кожи головы", — предупредила врач Мэри Вендел.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: держать настой на волосах всю ночь.
    Последствие: закупорка фолликулов и зуд.
    Альтернатива: наносите максимум на 30 минут.

  • Ошибка: использовать рисовую воду как замену увлажняющих масок.
    Последствие: сухость и ломкость, особенно при кудрявом типе волос.
    Альтернатива: чередуйте с питательными средствами на основе масел и кератина.

  • Ошибка: применять каждый день.
    Последствие: избыток белка, тусклость.
    Альтернатива: раз в неделю или по необходимости.

А что если волосы вьющиеся или окрашенные?

"Средство подходит для всех типов волос, если нет аллергии на рис", — уточнила Жанетт Граф.

Однако эффект зависит от состояния волос. Повреждённые пряди впитывают питательные вещества активнее, поэтому результат заметнее. А вот вьющиеся и пористые волосы требуют больше увлажнения, поэтому рисовую воду стоит сочетать с маслами или масками.

Рик Уэллман, стилист из Нью-Йорка, советует избегать коричневого и чёрного риса для блондинок: тёмные сорта могут дать сероватый оттенок.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Натуральный состав Недоказанная эффективность
Придаёт блеск и мягкость Может сушить при частом применении
Простота приготовления Короткий срок хранения (до 3 дней)

FAQ

Как хранить рисовую воду?
В холодильнике в плотно закрытой банке не дольше трёх суток.

Подходит ли она для кожи головы?
Да, но держите недолго, чтобы не забивать поры. Лучше наносить по длине.

Можно ли использовать после окрашивания?
Да, средство мягкое и не смывает пигмент, но не заменяет профессиональный уход.

Мифы и правда

Миф: рисовая вода ускоряет рост волос.
Правда: она делает волосы плотнее и сильнее, но не влияет на фолликулы напрямую.

Миф: чем дольше настой, тем лучше.
Правда: после суток брожения средство может вызвать раздражение кожи.

Миф: натуральные средства всегда безопасны.
Правда: у некоторых людей возможна аллергическая реакция, поэтому стоит сделать патч-тест.

Интересные факты

• В древнем японском городе Хэйан женщины мыли волосы рисовой водой и расчёсывали их 100 раз в день.
• TikTok-видео с хэштегом #ricewaterhair набрали свыше 1,5 млрд просмотров.
• В рисе содержится восемь аминокислот — больше, чем в пшенице или овсе.

