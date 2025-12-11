Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Советы по уходу за кожей в зрелом возрасте
Советы по уходу за кожей в зрелом возрасте
Анастасия Шевелева Опубликована сегодня в 14:22

Всего два дня — и моя кожа стала как у кореянок: эта вода творит чудеса

Рисовая вода разглаживает мелкие морщины — косметологи

Удивительная гладкость и сияние корейской кожи кажутся результатом феноменальной генетики и дорогостоящей косметики, но это миф. На самом деле основу их ухода веками составляет простое, доступное каждому средство — рисовая вода. Этот натуральный эликсир используют для очищения, омоложения и восстановления кожи уже сотни лет, и сегодня он переживает настоящий ренессанс благодаря своей эффективности и безопасности. Об этом сообщает дзен-канал "Школа Жизни".

Почему рисовая вода — натуральный омолаживающий состав

Рисовая вода содержит комплекс активно действующих веществ:

  • Витамины группы B — дают клеткам энергию, улучшают метаболизм.

  • Феруловая и фолиевая кислоты — усиливают синтез аминокислот, стимулируют выработку коллагена.

  • Аллантоин — снимает воспаление, ускоряет регенерацию, выравнивает тон кожи.

При регулярном использовании рисовая вода:

  • разглаживает мелкие морщины на лице;

  • делает глубокие менее заметными;

  • нормализует pH и устраняет жирный блеск;

  • уменьшает сухость и стянутость;

  • сужает поры;

  • снимает раздражение и воспаления;

  • выравнивает тон кожи и осветляет пигментацию.

Неудивительно, что это средство стало настоящей альтернативой дорогостоящим сывороткам.

Как приготовить рисовую воду: 4 простых способа

Способ приготовления зависит от вашей цели — очищение, лифтинг или питание кожи. Лучше всего подходит бурый рис, но можно использовать и обычный.

1. Рисовый настой — для жирной и комбинированной кожи

Этот способ подходит, если вы хотите нормализовать выработку кожного сала, уменьшить воспаления и сузить поры.

Как приготовить:

  • Промойте 0,5 стакана риса.

  • Залейте 1,5 литрами фильтрованной воды.

  • Настаивайте 30 минут, периодически помешивая.

Как использовать:

  • Умывайтесь настоем утром и вечером.

  • Для сухой кожи можно добавить 1-2 капли миндального масла.

2. Рисовый отвар — универсальное средство для тоников и масок

Отвар содержит больше активных веществ и подходит для антивозрастного ухода, приготовления тоников, масок, компрессов.

Как приготовить:

  • Промойте 0,5 стакана риса.

  • Залейте 0,5 литра воды.

  • Варите 20 минут.

  • Остудите и процедите.

Как использовать:

  • применяйте как тоник;

  • добавляйте в кремы;

  • делайте примочки на зоны с воспалениями;

  • используйте как основу для масок.

3. Ферментированная рисовая вода — мощный омолаживающий концентрат

Это самый эффективный вариант. После ферментации концентрация антиоксидантов значительно увеличивается.

Как приготовить:

  • Промойте рис и выложите его в закрывающуюся банку.

  • Залейте водой в пропорции 1:4.

  • Плотно закройте.

  • Уберите в тёплое место на 4 дня.

Готовность легко определить: появляются пузырьки и лёгкий кисловатый запах. После ферментации процедите жидкость и прокипятите её.

Как использовать:

  • добавлять в крем;

  • делать антивозрастные маски;

  • наносить как сыворотку 2-3 раза в неделю.

4. Рисовый лёд — для упругости и свежести

Отлично стимулирует кровообращение, уменьшает отёчность, улучшает тонус кожи.

Как сделать:

  • Заморозьте рисовый отвар в формочках для льда.

Как использовать:

  • Протирайте лицо утром быстрыми движениями по массажным линиям.

Важно: при чувствительной коже рисовый лёд противопоказан — может вызвать покраснение.

Тканевые маски с рисовой водой — экспресс-омоложение

Самый удобный метод, если нужен быстрый визуальный эффект.

Что нужно:

  • сухие тканевые маски (целлюлоза);

  • рисовый отвар.

Применение:

  • обильно смочите маску;

  • наложите на лицо на 15 минут;

  • после снятия не смывайте, нанесите крем.

Через неделю регулярного применения кожа заметно посветлеет, станет плотнее и ровнее.

Если нет тканевых масок, можно использовать ватные диски.

Рисовый СПА для ступней — нежные пятки за 2 недели

Отвар риса отлично смягчает грубую кожу стоп.

Как приготовить:

  • Отварите 1 стакан риса в 3 литрах воды.

  • Перелейте жидкость в таз.

  • Добавьте горячую воду, чтобы покрыть ступни.

  • По желанию — морскую соль или соду, эфирное масло лаванды, сосны или чайного дерева.

Применение:

  • держите ноги 20-30 минут, пока раствор не остынет;

  • обработайте пемзой;

  • ополосните тем же отваром;

  • нанесите питательный крем и наденьте хлопковые носки.

Через 10-14 дней кожа заметно станет мягче и розовее.

Частые ошибки при использовании рисовой воды

  1. Хранение более 2-3 дней.
    Средство быстро теряет активность. Используйте только свежий состав.

  2. Использование на грязной коже.
    Лучшее проникновение происходит после мягкого очищения.

  3. Слишком частое применение ферментированной воды.
    Из-за высокой концентрации может пересушить кожу. Оптимально — 2 раза в неделю.

  4. Использование холодного настоя при куперозе.
    Может усилить покраснение.

  5. Добавление слишком большого количества кислотных компонентов.
    Лимонный сок, алоэ или кислоты должны быть в минимальных дозах.

Практические советы

  • Если кожа сухая, всегда завершайте уход кремом.

  • Для жирной кожи рисовую воду можно использовать вместо тоника.

  • Смешивайте рисовый отвар с алоэ — получите мощную успокаивающую сыворотку.

  • Компрессы с рисовой водой отлично работают при воспалениях.

  • Для тела можно добавлять отвар в ванну — кожа становится мягкой и гладкой.

FAQ

Можно ли хранить рисовую воду в холодильнике?
Да, но не дольше 48 часов. Ферментированную — до 5 дней.

Подходит ли средство для чувствительной кожи?
Да, но избегайте рисового льда и кислотных добавок (лимон).

Осветляет ли рисовая вода кожу?
Да, при регулярном использовании она делает тон более ровным и светлым.

Можно ли использовать рисовую воду на волосы?
Можно. Она укрепляет корни, уменьшает выпадение, делает длину гладкой.

Подходит ли рисовый отвар мужчинам?
Разумеется — он универсален и уменьшает раздражение после бритья.

Можно ли использовать каждый день?
Настой — да. Отвар — через день. Ферментированную — 2 раза в неделю.

