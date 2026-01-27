Подкормила овощи рисовой водой — некоторые культуры откликнулись особенно хорошо

Вода после промывания или варки риса чаще всего отправляется в раковину, хотя для огорода она может быть полезной находкой. В ней остаются питательные вещества, которые поддерживают рост растений, а при правильном применении она ещё и помогает снизить количество отходов на кухне. Но у такого способа есть нюансы: важно соблюдать дозировку и понимать, каким культурам он подходит лучше всего. Об этом сообщает House Digest.

Чем полезна рисовая вода и как её использовать

Рисовую воду можно получать двумя способами: сохранить жидкость после промывания зёрен или слить воду после варки риса — второй вариант обычно более насыщенный. В обоих случаях речь идёт о доступном и экологичном способе подкормки. Отмечается, что такая вода помогает увлажнять посадки и приносит ряд элементов, включая калий, азот, фосфор, магний, кальций, железо, серу и витамины группы B.

Наносить рисовую воду предлагают либо в почву вокруг основания растения, либо по листу. Для отпугивания вредителей упоминается ферментированная рисовая вода: её предварительно выдерживают, чтобы усилить защитный эффект. При этом автор подчёркивает умеренность — излишек крахмалов и сахаров способен сыграть против садовода, привлекая вредителей и стимулируя рост плесени.

Овощи, которым небольшое количество рисовой воды особенно подходит

Морковь

Ферментированная рисовая вода может стимулировать рост корней за счёт содержащейся в ней индол-3-уксусной кислоты (IAA), поэтому корнеплоды реагируют на неё заметно. Однако морковь предпочитает почвы с более низким уровнем азота, поэтому добавлять рисовую воду советуют понемногу — поливая у основания или распыляя по листьям несколько раз в неделю.

Баклажан

Баклажаны также выигрывают от рисовой воды, особенно промытой, но здесь важен тайминг. Культура относится к "сильно питающимся", поэтому подкормку рекомендуют начинать рано. При этом избыточный азот в середине сезона может дать пышную листву в ущерб размеру плодов.

Салат

Салат хорошо реагирует на небольшую подкормку рисовой водой, особенно при внесении в почву вокруг растения. Упоминается исследование Pertanika (2021), где отмечалось улучшение развития корней. Если на листьях появляются коричневые пятна, это может быть сигналом, что рисовой воды слишком много, либо признак дисбаланса кальция/калия или недостаточного полива.

Перцы

Для перцев рисовая вода выступает как дополнительный источник базовых элементов, важных для листвы и урожая. В тексте подчёркивается, что перцы "сильно кормятся", поэтому рисовую воду можно добавлять регулярно, но лучше ориентироваться на состояние почвы и при возможности делать её анализ.

Картофель

Как и другие паслёновые, картофель может дать более крепкие корни и крупные листья при умеренном использовании рисовой воды. Но здесь же обозначен риск: излишек сахаров и крахмалов способен повышать вероятность грибков, бактерий и привлечения вредителей, поэтому подкормка должна быть аккуратной.

Шпинат

Шпинат "любит" рисовую воду: в материале подчёркивается, что она может работать даже лучше некоторых альтернативных домашних удобрений. Особенно полезно питание для корней, а вместе с ним — для более плотной, насыщенной зелёной массы.

Помидоры

Для томатов рисовая вода может улучшать рост плодов: крахмалы разрыхляют почву, и растение легче забирает влагу и питательные вещества. Но чрезмерное применение, как предупреждают авторы, способно привлечь вредителей и плесень, что уже опасно для посадок.

Батат

Батат получает выгоду от витаминно-минерального "коктейля" рисовой воды так же, как и другие культуры. Отдельно отмечается, что стимулируется рост не только клубней, но и листьев, которые сами по себе могут быть питательным продуктом.