Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Морковь
Морковь
© unsplash.com by Jonathan Kemper is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Садоводство
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 17:42

Подкормила овощи рисовой водой — некоторые культуры откликнулись особенно хорошо

Вода после варки риса работает как жидкая подкормка — House Digest

Вода после промывания или варки риса чаще всего отправляется в раковину, хотя для огорода она может быть полезной находкой. В ней остаются питательные вещества, которые поддерживают рост растений, а при правильном применении она ещё и помогает снизить количество отходов на кухне. Но у такого способа есть нюансы: важно соблюдать дозировку и понимать, каким культурам он подходит лучше всего. Об этом сообщает House Digest.

Чем полезна рисовая вода и как её использовать

Рисовую воду можно получать двумя способами: сохранить жидкость после промывания зёрен или слить воду после варки риса — второй вариант обычно более насыщенный. В обоих случаях речь идёт о доступном и экологичном способе подкормки. Отмечается, что такая вода помогает увлажнять посадки и приносит ряд элементов, включая калий, азот, фосфор, магний, кальций, железо, серу и витамины группы B.

Наносить рисовую воду предлагают либо в почву вокруг основания растения, либо по листу. Для отпугивания вредителей упоминается ферментированная рисовая вода: её предварительно выдерживают, чтобы усилить защитный эффект. При этом автор подчёркивает умеренность — излишек крахмалов и сахаров способен сыграть против садовода, привлекая вредителей и стимулируя рост плесени.

Овощи, которым небольшое количество рисовой воды особенно подходит

Морковь

Ферментированная рисовая вода может стимулировать рост корней за счёт содержащейся в ней индол-3-уксусной кислоты (IAA), поэтому корнеплоды реагируют на неё заметно. Однако морковь предпочитает почвы с более низким уровнем азота, поэтому добавлять рисовую воду советуют понемногу — поливая у основания или распыляя по листьям несколько раз в неделю.

Баклажан

Баклажаны также выигрывают от рисовой воды, особенно промытой, но здесь важен тайминг. Культура относится к "сильно питающимся", поэтому подкормку рекомендуют начинать рано. При этом избыточный азот в середине сезона может дать пышную листву в ущерб размеру плодов.

Салат

Салат хорошо реагирует на небольшую подкормку рисовой водой, особенно при внесении в почву вокруг растения. Упоминается исследование Pertanika (2021), где отмечалось улучшение развития корней. Если на листьях появляются коричневые пятна, это может быть сигналом, что рисовой воды слишком много, либо признак дисбаланса кальция/калия или недостаточного полива.

Перцы

Для перцев рисовая вода выступает как дополнительный источник базовых элементов, важных для листвы и урожая. В тексте подчёркивается, что перцы "сильно кормятся", поэтому рисовую воду можно добавлять регулярно, но лучше ориентироваться на состояние почвы и при возможности делать её анализ.

Картофель

Как и другие паслёновые, картофель может дать более крепкие корни и крупные листья при умеренном использовании рисовой воды. Но здесь же обозначен риск: излишек сахаров и крахмалов способен повышать вероятность грибков, бактерий и привлечения вредителей, поэтому подкормка должна быть аккуратной.

Шпинат

Шпинат "любит" рисовую воду: в материале подчёркивается, что она может работать даже лучше некоторых альтернативных домашних удобрений. Особенно полезно питание для корней, а вместе с ним — для более плотной, насыщенной зелёной массы.

Помидоры

Для томатов рисовая вода может улучшать рост плодов: крахмалы разрыхляют почву, и растение легче забирает влагу и питательные вещества. Но чрезмерное применение, как предупреждают авторы, способно привлечь вредителей и плесень, что уже опасно для посадок.

Батат

Батат получает выгоду от витаминно-минерального "коктейля" рисовой воды так же, как и другие культуры. Отдельно отмечается, что стимулируется рост не только клубней, но и листьев, которые сами по себе могут быть питательным продуктом.

Автор Наталья Полетаева
Наталья Полетаева — агроном (КГСХА) с 20-летним стажем. Эксперт по защите растений, декоративному садоводству и ландшафтному проектированию.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Семена брокколи прорастают при температуре от 4 градусов — Real Self-Sufficiency сегодня в 14:14
Брокколи перестала быть "капризной", когда стало понятно, что с ней происходит на каждом этапе

Брокколи: история, 8 стадий роста и практические советы по почве и поливу — как добиться плотной головки и стабильного урожая.

Читать полностью » Рыбная эмульсия работает как мягкая подкормка для паучьего растения — House Digest сегодня в 11:10
Паучье растение чахло, пока не добавила это — листья пошли стеной, ростки полезли одна за одной

Паучье растение в горшке теряет цвет из‑за истощённой почвы. Жидкая рыбная эмульсия даёт мягкий азот и рост — как подкармливать раз в 2 недели.

Читать полностью » Снежная плесень поражает газон под плотным слоем снега — агрономы вчера в 18:48
На газоне после зимы появились светлые пятна — это снежная плесень: что сделать в первые дни

Снежная плесень может сильно повредить газон. Узнайте, как быстро восстановить траву и предотвратить появление заболевания в будущем.

Читать полностью » Сеют правильно, а результат нулевой: что губит рассаду еще до начала дачного сезона вчера в 14:00

Агроном Владимир Викулов рассказал NewsInfo о главных ошибках садоводов при выращивании рассады.

Читать полностью » Неприхотливые сорта моркови дают стабильный урожай в разных условиях — огородники вчера в 13:15
Сеют годами и не разочаровываются: морковь с характером растёт, когда другим не до этого

Неприхотливая морковь, которая стабильно даёт урожай даже в сложных условиях, давно стала фаворитом дачников и не теряет популярности из сезона в сезон.

Читать полностью » Урожайные сорта огурцов для дачников отобрали к сезону — агрономы вчера в 13:06
Огурцы идут в рост, как на дрожжах: шесть сортов, которые возвращают деньги вёдрами урожая

Какие сорта огурцов выбрать в предпосевной сезон, чтобы получить щедрый урожай, вкусные салаты и удачные заготовки без лишних экспериментов.

Читать полностью » Помадное растение размножают черенками весной — House Digest вчера в 10:03
Срезала побег "помадного" растения — к весне вырос новый куст: главное правило черенкования

Укоренение помадного растения на подоконнике: берём 4‑листовый черенок, сажаем в лёгкий субстрат (вермикулит/перлит 1:1), делаем мини‑теплицу и следим за влажностью.

Читать полностью » Древесная зола улучшила рост салата и шпината на грядках - House Digest 25.01.2026 в 19:27
Каминный "мусор" спас огород — салат и шпинат ожили после одной хитрости

Древесная зола — домашнее удобрение для листовой зелени: улучшит почву, регулирует pH и поможет защитить зелень от болезней, если соблюдать дозировку и избегать переизбытка.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Старица сохраняет историческую застройку без туристической витринности
Дом
Режим ожидания заставляет технику потреблять электричество круглые сутки — Real Simple
Туризм
Стоимость летних туров на Бали снизилась на треть — Ассоциация туроператоров России
Питомцы
Дом превращается в поле боя: почему невоспитанная собака берет власть в семье
Еда
Финики придают смузи карамельные нотки вкуса — Simply Recipes
Красота и здоровье
Орторексия развивается на фоне фиксации на правильном питании — диетолог Карлсон
Наука
Генетический анализ показал падение численности людей до 1280 особей 930–813 тыс лет назад— журнал Science
Дом
Древесная зола действует как щёлочь и помогает очищать металл — House Digest
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet