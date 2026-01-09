Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 0:32

Беру рисовую муку и молоко — на выходе ажурные блины, которые не рвутся: теперь всегда делаю так

Блины на рисовой муке получаются тонкими — повар

Пышные, тонкие и нежные блины можно приготовить даже без привычной пшеничной муки — и это займёт всего несколько минут. Рисовая мука делает тесто лёгким, а готовые блинчики получаются мягкими, с приятной нейтральной сладостью и тонким ароматом ванили. Такой вариант особенно ценят те, кто придерживается безглютенового рациона или просто хочет разнообразить завтраки. Об этом сообщает 1000. menu.

Почему рисовая мука подходит для блинов

Рисовая мука отличается мягким вкусом и хорошо сочетается как со сладкими, так и с нейтральными добавками. В отличие от пшеничной, она не содержит глютен, поэтому тесто ведёт себя иначе: оно быстрее оседает и требует небольшого отдыха. Зато результат радует: блины выходят тонкими, ровными и легко сворачиваются в рулетики или конвертики.

Ещё один плюс — универсальность основы. Для этого рецепта обычно берут молоко, но его можно заменить кефиром или водой, если хочется сделать вкус более лёгким. Жирность молока тоже не принципиальна: подойдёт любое, главное — соблюдать консистенцию теста.

Как замесить тесто быстро и без комков

Приготовление начинается с простых шагов. Яйца взбивают с сахаром и солью до появления лёгкой пены так тесто становится более воздушным. Количество сахара лучше не увеличивать слишком сильно: чем он выше, тем активнее блины подрумяниваются и тем проще их пересушить или "поймать" подгорание.

Затем в смесь вливают молоко и растительное масло и снова перемешивают. Рисовую муку добавляют частями, каждый раз тщательно размешивая венчиком или миксером. Важно ориентироваться не на граммы, а на густоту: тесто должно быть почти как для классических блинов, но немного плотнее. Если мука ещё осталась, а масса уже стала нужной, добавлять всё до последней крошки не обязательно.

Отдых теста и правильная жарка

После замеса тесту нужно дать постоять 10-15 минут. Это не формальность: рисовая мука должна набухнуть, иначе блинчики могут рваться при переворачивании. Для жарки лучше выбрать сковороду с хорошим покрытием и прогреть её заранее. Масло чаще всего требуется только для первого блина, потому что оно уже есть в тесте, но при необходимости сковороду можно слегка смазывать перед каждой порцией.

Ещё одна особенность — тесто нужно перемешивать перед каждым блином: рисовая мука тяжелее и быстрее оседает на дно. Жарят блинчики на среднем огне до румяности с обеих сторон, а готовые смазывают растопленным сливочным маслом и накрывают полотенцем, чтобы они дольше оставались мягкими.

С чем подавать и как разнообразить вкус

Рисовые блины отлично сочетаются с привычными сладкими дополнениями: сметаной, вареньем, джемом или сгущёнкой. Их удобно подавать на завтрак, к чаю, кофе или какао, а также делать порционные рулетики. Если хочется разнообразия, можно уменьшить сахар и подать блины с творожной начинкой или фруктами — нейтральная основа позволяет легко менять настроение блюда. Такой рецепт выручает, когда нужно быстро приготовить что-то домашнее и понятное, но при этом чуть более лёгкое и современное по составу, с тонкими, румяными и ажурными блинами на любой день.

