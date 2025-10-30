Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Рис
Рис
© flickr.com by IRRI Images is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Екатерина Мельникова Опубликована вчера в 23:40

Тарелка, которая работает на вас: как выбрать рис под свои цели

В одной чашке коричневого риса в пять раз больше клетчатки, чем в белом

Рис — один из самых популярных гарниров в мире. Он присутствует в рационе миллиардов людей, от японских суши до испанской паэльи, и стал символом доступного, питательного и универсального продукта. Но когда дело доходит до выбора между белым и коричневым рисом, возникает вечный вопрос: какой из них полезнее и почему мнения диетологов нередко расходятся?

Что отличает коричневый рис от белого

По словам Кэтрин Перес, магистра наук и владельца Plant-BasedRD, разница между двумя видами риса заключается в степени обработки: коричневый рис — цельнозерновой продукт, сохраняющий отруби и зародыш, а в белом эти части удаляются. Именно поэтому белый рис становится более мягким, но теряет часть питательных веществ.

"Цельные зерна сохраняют как отруби, так и зародыши, в то время как обработанные зерна обычно удаляют эту оболочку", — пояснила Перес.

Удаление внешней оболочки снижает содержание клетчатки, витаминов группы B и минералов, но делает продукт быстрее готовящимся и мягче по структуре. Отсюда и репутация "менее полезного" белого риса — хотя на деле всё не так однозначно.

Немного цифр: сравнение состава

Показатель

Коричневый рис (1 чашка)

Белый рис (1 чашка)

Калории

238

204

Белки

5,3 г

4,2 г

Жиры

1,9 г

0,4 г

Клетчатка

3,1 г

0,6 г

Магний

76 мг

19 мг

Фосфор

199 мг

67,9 мг

Витамин B6

0,24 мг

0,15 мг

Разница видна: коричневый рис насыщеннее по микроэлементам и клетчатке, но калорийность почти одинакова. Белый рис легче переваривается, а обогащённые марки компенсируют часть потерь витаминов.

Польза и особенности коричневого риса

Коричневый рис часто выбирают сторонники правильного питания. Его высокая клетчатка способствует сытости, помогает контролировать аппетит и поддерживает здоровое пищеварение.

Перес отмечает, что цельные отруби и зародыши содержат антиоксиданты и фитонутриенты, полезные для сердца и иммунитета. Исследования показывают: регулярное употребление коричневого риса снижает риск диабета 2 типа и ожирения.

Кроме того, коричневый рис — источник магния, калия и селена, необходимых для нервной системы и обмена веществ. Однако у него есть и минусы: фитаты, содержащиеся в оболочке, могут мешать усвоению некоторых минералов, а варится он дольше белого.

А что насчёт белого риса?

Белый рис не стоит считать "пустым" продуктом. При обогащении он также содержит витамины группы B и железо.

"При обогащении белый рис будет содержать множество витаминов и минералов, поэтому различия между коричневым и белым рисом не столь значительны", — отметила Майя Феллер, диетолог из Maya Feller Nutrition.

Она подчёркивает, что белый рис остаётся важной частью питания во многих культурах и не должен ассоциироваться с "вредной" едой. Он мягче по текстуре, легче усваивается, особенно у людей с чувствительным желудком, и отлично подходит как гарнир к овощам и белковым блюдам.

"Белый рис окружён традициями, семьёй и связями. Это выходит за рамки просто физического питания", — сказала Перес.

Советы шаг за шагом: как выбрать и готовить рис

  1. Если вы контролируете уровень сахара в крови — выбирайте коричневый, дикий или красный рис. Они дольше перевариваются.
  2. Для быстрого гарнира — белый рис: он готовится за 10-15 минут.
  3. Замачивайте коричневый рис на несколько часов — это снижает содержание фитатов и ускоряет варку.
  4. Проверяйте упаковку: выбирайте варианты с пометкой "обогащённый" (enriched).
  5. Комбинируйте рис с овощами и белками — это балансирует гликемический индекс блюда.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: употребление белого риса в больших количествах без добавок.
    → Последствие: быстрый рост уровня сахара в крови.
    → Альтернатива: добавьте овощи, курицу или бобовые для замедления усвоения углеводов.
  • Ошибка: длительное хранение коричневого риса.
    → Последствие: окисление масел в отрубях, неприятный запах.
    → Альтернатива: храните в холодильнике в герметичной ёмкости.
  • Ошибка: варка без промывки.
    → Последствие: излишки крахмала делают рис липким.
    → Альтернатива: промойте до прозрачной воды.

А что если есть рис каждый день?

"Если кто-то хочет есть рис каждый день, это абсолютно нормально", — говорит Феллер. Главное — следить за размером порции и сочетанием с другими продуктами.

Диетологи советуют ограничивать порцию до половины чашки готового риса, особенно при контроле веса. Рис — не враг, если в рационе есть место белку, овощам и полезным жирам.

Плюсы и минусы

Параметр

Коричневый рис

Белый рис

Плюсы

Много клетчатки, витаминов, антиоксидантов

Быстро готовится, легче усваивается

Минусы

Дольше варится, содержит фитаты и мышьяк

Меньше клетчатки, повышает гликемию

Мифы и правда

Миф 1. Белый рис вреден и ведёт к ожирению.
Правда: при умеренном потреблении он безопасен, особенно в сочетании с белком и овощами.

Миф 2. Коричневый рис полностью лишён рисков.
Правда: в нём может содержаться мышьяк, но исследования не выявили угрозы для здоровья при нормальных количествах.

Миф 3. Только коричневый рис помогает худеть.
Правда: разница минимальна — важнее общий рацион и калорийность.

FAQ

Какой рис полезнее для похудения?
Коричневый рис с высоким содержанием клетчатки помогает дольше сохранять сытость, но в целом оба вида одинаковы по калорийности.

Можно ли давать белый рис детям?
Да, особенно в варёном виде без соли и масла. Он мягкий и легко переваривается.

Как снизить содержание мышьяка?
Промывайте рис и варите в большом объёме воды (1:6), затем сливайте жидкость — это уменьшает концентрацию элемента на 50-60%.

Исторический контекст

Белый рис стал массовым продуктом в XIX веке, когда технологии шлифовки зерна позволили увеличить срок хранения.

3 интересных факта

  1. В Азии рис — символ богатства и плодородия; его подбрасывают на свадьбах.
  2. В Индии выращивают более 6000 сортов риса.
  3. Дикий рис на самом деле не рис, а злак другого рода — Zizania.

