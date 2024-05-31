На турнире для рыболов в США мужчина отпустил окуня, который принёс бы ему приз в 100 тысяч долларов. Он рассчитывал поймать его вновь, но желанная «золотая рыбка» не угодила на крючок повторно, написал сайт Lake Expo.
Ежегодно на водохранилище Озарк проводиться необычный рыбный турнир, в котором принимают участие сотни и даже тысячи человек. По окончании соревнования победителю выдают 100 тысяч долларов (девять миллионов рублей). Условия для получения большой суммы денег - поимка самого большого окуня водохранилища. Организаторы мероприятия даже создали специальную проверку на детекторе лжи, дабы не пропустить на конкурс обманщиков, желающих испортить всё веселье.
Крис Ларкинс, желавший испытать удачу, тоже отправился участвовать в конкурсе. Мужчина совместно с сыном по прибытии на место моментально приметили громадную рыбу. В погоне за выигрышем они старались подцепить окуня. Когда рыба оказалась в лодке участников, они заметили, что крючок был зацеплен не за рот. Это сильно нарушало правила рыбного турнира, поэтому им пришлось смириться с тем, что надо всё же вернуть окуня обратно в воду.
Переспав ночь со своей неудачей, на утро Крис Ларкинс вновь отправился на Озарк. Обрадовавшись, что тот самый окунь опять клюнул, он увидел, что крючок снова оказался не в том месте. Спустя время мужчина увидел, как желанную рыбку поймала другая компания. Они сразу же её разделали и насладились приятным вкусом победы.
Крис Ларкенс отметил, что окунь весил аж 3,62 килограмма.
Фото: PxHere
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