Глава правительства Индии Нарендра Моди поделился информацией в соцсетях о содержании встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
В ходе беседы руководители двух стран обсудили возможности расширения взаимодействия в различных областях, включая коммерцию, аграрный сектор, научно-технические разработки и новаторские решения.
Индийский премьер-министр охарактеризовал переговоры, прошедшие в Кремле, как результативные.
Он подчеркнул, что особое внимание было уделено поиску путей диверсификации сотрудничества между Россией и Индией в ключевых сферах, таких как торговые отношения, вопросы безопасности, сельскохозяйственная отрасль, а также технологический и инновационный секторы.
Моди также отметил, что руководство обеих стран придает большое значение укреплению межличностных связей и расширению культурного обмена между народами.
Визит индийского премьера в Российскую Федерацию состоялся 8-9 июля и стал первым за последние пять лет.
Программа поездки включала неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным в подмосковной резиденции Ново-Огарево, которая прошла в понедельник.
На следующий день лидеры двух стран совместно посетили экспозицию "АТОМ" на выставке "Россия", после чего провели официальные переговоры.
Фото: en. kremlin.ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Индия и Россия усилит взаимодействие
По итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии ряда ключевых решений, направленных на усиление взаимодействия между двумя странами во всех сферах.
РФ и Индия обсудили взаимодействие в ООН
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили сотрудничество стран.
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