Глава правительства Индии Нарендра Моди поделился информацией в соцсетях о содержании встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

В ходе беседы руководители двух стран обсудили возможности расширения взаимодействия в различных областях, включая коммерцию, аграрный сектор, научно-технические разработки и новаторские решения.

Индийский премьер-министр охарактеризовал переговоры, прошедшие в Кремле, как результативные.

Он подчеркнул, что особое внимание было уделено поиску путей диверсификации сотрудничества между Россией и Индией в ключевых сферах, таких как торговые отношения, вопросы безопасности, сельскохозяйственная отрасль, а также технологический и инновационный секторы.

Моди также отметил, что руководство обеих стран придает большое значение укреплению межличностных связей и расширению культурного обмена между народами.

Визит индийского премьера в Российскую Федерацию состоялся 8-9 июля и стал первым за последние пять лет.

Программа поездки включала неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным в подмосковной резиденции Ново-Огарево, которая прошла в понедельник.

На следующий день лидеры двух стран совместно посетили экспозицию "АТОМ" на выставке "Россия", после чего провели официальные переговоры.

Фото: en. kremlin.ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿