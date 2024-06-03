Министерство финансов и инноваций Литвы в начале недели заключило с немецкой военной корпорацией Rheinmetall контракт на возведение завода боеприпасов, как передала информацию пресс-служба ведомства.



Создание завода Rheinmetall в Литве будет способствовать обеспечению постоянного доступа к необходимому вооружению и боеприпасам, поскольку производство продукции для защиты Европы будет осуществляться нашим собственным трудом. По мнению министра финансов и нововведений Литвы Аушрине Армонайте, после вложений свыше 180 миллионов евро, на новом заводе появится не менее 150 рабочих мест.



Местоположение строительства завода будет объявлено впоследствии, планируется, что на новом предприятии будет производиться "десятки тысяч боеприпасов ежегодно". Министерство также уведомило о том, что проекту был присвоен статус "крупного" и для него установлены льготные инвестиционные условия.

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