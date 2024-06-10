Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.06.2024 : 88,7606
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.06.2024 : 96,6916
Возможно Карпин не продлит контракт с РФС
  1. Главная
  2. Спорт
  • Ульянов Марк Владимирович
  • Опубликована сегодня в 12:14

Возможно Карпин не продлит контракт с РФС

Валерий Карпин, главный тренер сборной России по футболу допустил прекращение контракта с РФС летом этого года. Матч против Беларуси может стать последним в качестве тренера сборной.

По словам Карпина, матч против Белоруссии, который состоялся 7 июня и закончился со счётом 4:0, возможно, может стать для него последним во главе сборной.

"И теоретически, и практически он мог быть последним", — цитирует тренера "Чемпионат".

Контракт с Российским футбольным союзом истекает в августе, но официального предложения о продлении контракта пока не поступало. С руководством РФС были только предварительные разговоры на эту тему.

"Тут много нюансов: срок действия контракта, штаб. Опять же вопрос совмещения с "Ростовом": как и что это будет", — подчеркнул тренер.

Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. В настоящее время он совмещает работу в национальной команде с деятельностью в ФК "Ростов" (Ростов-на-Дону).

Ранее в РФС неоднократно заявляли о своём желании продолжить сотрудничество с тренером. По словам Александра Дюкова, присутствие Валерия Карпина на посту главного тренера невозможно только в случае его работы в зарубежном футбольном клубе.

Сборная России отстранена от участия в международных турнарах, поэтому с марта 2022 года она проводит только товарищеские матчи.

Фото: Артем Гусев (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

Мир

В Швейцарии работают над подключением России к мирному процессу по Украине

В Швейцарии работают над подключением России к мирному процессу по Украине

Швейцария прорабатывает способы подключения России к мирному процессу по Украине, - Заявил глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Берне.

Читать полностью
Khmer Times: Камбоджа не будет участвовать в саммите по Украине без России

Khmer Times: Камбоджа не будет участвовать в саммите по Украине без России

Камбоджа не собирается участвовать в международной встрече глав правительств по Украине в Швейцарии из-за отсутствия на ней России. О решении государства в Юго-Восточной Азии со ссылкой на дипломатические источники сообщает камбоджийская газета Khmer Times.

Читать полностью

Общество

Зоозащитники выступили против решения суда Астрахани об убийстве уличных собак

Зоозащитники выступили против решения суда Астрахани об убийстве уличных собак

Зоозащитники не смогли обжаловать региональный законопроект о намеренном умерщвлении бездомных собак в Астрахани. Количество животных, которых усыпили, растёт с каждым днём, сообщает РИА Новости.

Читать полностью
Мурашко: при рисках недостатка лекарств принимаются решения по ускоренному доступу

Мурашко: при рисках недостатка лекарств принимаются решения по ускоренному доступу

В случае срочной необходимости или опасности недостатка медицинских препаратов в стране, прилагаются меры по их быстрому допуску в торговые точки. Сроки доставки никак не влияют на качество продукции, сообщил в беседе с РИА Новости на мероприятии ПМЭФ министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Читать полностью

Новости