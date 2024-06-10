Валерий Карпин, главный тренер сборной России по футболу допустил прекращение контракта с РФС летом этого года. Матч против Беларуси может стать последним в качестве тренера сборной.

По словам Карпина, матч против Белоруссии, который состоялся 7 июня и закончился со счётом 4:0, возможно, может стать для него последним во главе сборной.

"И теоретически, и практически он мог быть последним", — цитирует тренера "Чемпионат".

Контракт с Российским футбольным союзом истекает в августе, но официального предложения о продлении контракта пока не поступало. С руководством РФС были только предварительные разговоры на эту тему.

"Тут много нюансов: срок действия контракта, штаб. Опять же вопрос совмещения с "Ростовом": как и что это будет", — подчеркнул тренер.

Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. В настоящее время он совмещает работу в национальной команде с деятельностью в ФК "Ростов" (Ростов-на-Дону).

Ранее в РФС неоднократно заявляли о своём желании продолжить сотрудничество с тренером. По словам Александра Дюкова, присутствие Валерия Карпина на посту главного тренера невозможно только в случае его работы в зарубежном футбольном клубе.

Сборная России отстранена от участия в международных турнарах, поэтому с марта 2022 года она проводит только товарищеские матчи.

Фото: Артем Гусев (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)