Валерий Карпин, главный тренер сборной России по футболу допустил прекращение контракта с РФС летом этого года. Матч против Беларуси может стать последним в качестве тренера сборной.
По словам Карпина, матч против Белоруссии, который состоялся 7 июня и закончился со счётом 4:0, возможно, может стать для него последним во главе сборной.
"И теоретически, и практически он мог быть последним", — цитирует тренера "Чемпионат".
Контракт с Российским футбольным союзом истекает в августе, но официального предложения о продлении контракта пока не поступало. С руководством РФС были только предварительные разговоры на эту тему.
"Тут много нюансов: срок действия контракта, штаб. Опять же вопрос совмещения с "Ростовом": как и что это будет", — подчеркнул тренер.
Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. В настоящее время он совмещает работу в национальной команде с деятельностью в ФК "Ростов" (Ростов-на-Дону).
Ранее в РФС неоднократно заявляли о своём желании продолжить сотрудничество с тренером. По словам Александра Дюкова, присутствие Валерия Карпина на посту главного тренера невозможно только в случае его работы в зарубежном футбольном клубе.
Сборная России отстранена от участия в международных турнарах, поэтому с марта 2022 года она проводит только товарищеские матчи.
Фото: Артем Гусев (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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