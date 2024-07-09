Глава российского государства Владимир Путин выразил теплые пожелания мира и процветания народу Индии, которого он охарактеризовал как дружественный.

После проведения переговоров в узком формате в Кремле, российский лидер вручил премьер-министру Индии Нарендре Моди награду - орден Святого апостола Андрея Первозванного.

В своем обращении к индийскому премьеру Путин искренне поздравил его с получением столь высокой российской награды. Президент России пожелал Моди крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего, а также выразил надежду на мир и процветание для дружественного индийского народа.

Визит Нарендры Моди в Россию, состоявшийся 8-9 июля, стал первым за последние пять лет. Программа визита началась с неформальной встречи с президентом Путиным в подмосковной резиденции Ново-Огарево в понедельник.

На следующий день лидеры двух стран совместно посетили павильон "АТОМ" на выставке "Россия". Кроме того, в рамках визита состоялись официальные переговоры между главами государств.

Фото: kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)