Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о готовности России принимать участие в переговорах относительно Украины и подчеркнул, что страна не отказывалась этого процесса.



На пресс-конференции по итогам встречи с белорусскими коллегами в Минске он напомнил, что Россия всегда была открыта для участия в переговорах и никому не мешала начинать их. Позиция России всегда была в пользу дипломатического урегулирования проблемы.

Путин добавил, что поддерживает диалог как инструмент достижения мирного решения конфликтов и подчеркнул важность проведения конструктивных переговоров для нахождения общего землячества.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)