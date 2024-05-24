Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о готовности России принимать участие в переговорах относительно Украины и подчеркнул, что страна не отказывалась этого процесса.
На пресс-конференции по итогам встречи с белорусскими коллегами в Минске он напомнил, что Россия всегда была открыта для участия в переговорах и никому не мешала начинать их. Позиция России всегда была в пользу дипломатического урегулирования проблемы.
Путин добавил, что поддерживает диалог как инструмент достижения мирного решения конфликтов и подчеркнул важность проведения конструктивных переговоров для нахождения общего землячества.
Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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