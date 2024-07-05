Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия выступает за полноценное и окончательное решение украинского конфликта.

Президент подчеркнул, что это должно быть не перемирие или пауза, служающая для довооружения украинской армии и киевского режима, а полноценное и окончательное завершение конфликта на Украине.

Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации(Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿