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Россия поддерживает Китай
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Россия поддерживает Китай

Президент РФ Владимир Путин объявил, что Российская Федерация поддерживает Китай в отстаивании его интересов и прав, а также выступает против вмешательства во внутренние дела страны извне, как пояснило агентство Синьхуа.

Диалог главы государства России Владимира Путина с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином состоялся в среду в столице Казахстана.

Официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин поговорили по всем секциям двусторонних связей России и Китая, обменились взглядами на региональные аспекты.

Они четко подчеркнули бесперспективность любых форматов урегулирования обстановки в Украине без активного участия России.

По версии агентства, "Путин утверждает, что Россия оказывает поддержку Китаю в защите его ключевых интересов и законных прав, выступает против внешнего вмешательства во внутренние дела Китая и вопросов, касающихся Южно-Китайского моря".

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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