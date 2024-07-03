Президент РФ Владимир Путин объявил, что Российская Федерация поддерживает Китай в отстаивании его интересов и прав, а также выступает против вмешательства во внутренние дела страны извне, как пояснило агентство Синьхуа.



Диалог главы государства России Владимира Путина с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином состоялся в среду в столице Казахстана.



Официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин поговорили по всем секциям двусторонних связей России и Китая, обменились взглядами на региональные аспекты.



Они четко подчеркнули бесперспективность любых форматов урегулирования обстановки в Украине без активного участия России.



По версии агентства, "Путин утверждает, что Россия оказывает поддержку Китаю в защите его ключевых интересов и законных прав, выступает против внешнего вмешательства во внутренние дела Китая и вопросов, касающихся Южно-Китайского моря".

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