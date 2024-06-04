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РФ за исключение талибов* из санкционных списков СБ ООН
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:29

РФ за исключение талибов* из санкционных списков СБ ООН

Российская Федерация за исключение некоторых участников организации "Талибан", которая находится под международными санкциями из-за своей террористической деятельности, из списков лиц, на которых налагаются санкции Советом Безопасности ООН.

Такое заявление сделал Замир Кабулов, руководитель второго отдела по делам Азии в Министерстве иностранных дел РФ.

По мнению Кабулова, в случае отмены статуса террористической организации для "Талибан"* в России, логичным будет поддержать и исключить отдельных представителей этой группировки из списка лиц, на которых налагаются международные санкции.

Он отметил, что решение по этому вопросу будет зависеть от позиции пятнадцати стран-членов Совбеза ООН, включая пять постоянных членов с правом вето. Россия будет выступать за данную инициативу, однако окончательное решение принимается Совбезом.

В начале августа 2021 года "Талибан"* нарастил активность против правительственных войск в Афганистане, захватив Кабул 15 августа, а на следующий день заявил об окончании войны. В последние две недели августа из аэропорта Кабула, охраняемого американскими военными, проходила массовая эвакуация иностранных граждан и сотрудников Запада. Ночью на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, завершив практически двадцатилетнее присутствие США в стране. В начале сентября было объявлено временное правительство Афганистана под руководством Мохаммада Хасана Ахунда, который занимал пост министра иностранных дел в предыдущем правлении "Талибана" и находится под санкциями ООН с 2001 года.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна намерена принять решение об исключении организации "Талибан"* из списка террористических организаций.

По информации Замира Кабулова, МИД и Минюст завершили анализ вопроса о возможном снятии статуса террористической организации "Талибан"* в России и направили предложение в администрацию президента. Окончательное решение будет принимать глава государства.

Фото: commons.wikimedia.org/Rakoon (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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