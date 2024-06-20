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Путин заверил, что Южной Корее нечего боятся
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 20:16

Путин заверил, что Южной Корее нечего боятся

Южной Корее не о чем тревожиться, поддержка России в военной области для КНДР будет предоставлена лишь в случае агрессии, по словам президента России Владимира Путина.

"Для Республики Кореи нет повода для беспокойства, так как наша поддержка (Северной Корее) в сфере обороны согласно договору, который мы подписали, предусмотрена только при возможной агрессии со стороны одной из сторон, участвующих в его подписании. Как мне кажется, Республика Корея не намеревается допустить акт агрессии против КНДР, следовательно, нет необходимости волноваться о нашем сотрудничестве в этой сфере", — ответил Путин на вопросы журналистов.

Фото: www. flickr. com/Korean Culture and Information Service (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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