Южной Корее не о чем тревожиться, поддержка России в военной области для КНДР будет предоставлена лишь в случае агрессии, по словам президента России Владимира Путина.



"Для Республики Кореи нет повода для беспокойства, так как наша поддержка (Северной Корее) в сфере обороны согласно договору, который мы подписали, предусмотрена только при возможной агрессии со стороны одной из сторон, участвующих в его подписании. Как мне кажется, Республика Корея не намеревается допустить акт агрессии против КНДР, следовательно, нет необходимости волноваться о нашем сотрудничестве в этой сфере", — ответил Путин на вопросы журналистов.

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