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Путин подчеркнул укрепление сотрудничества с КНДР
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 0:37

Путин подчеркнул укрепление сотрудничества с КНДР

Партнёрство между Россией и КНДР широко раскручивается, отметил глава Российской Федерации Владимир Путин в материале для газеты "Нодон синмун" под названием "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", опубликованном на официальном сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что в наше время, так же как и ранее, Россия и Народно-Демократическая Республика Корея активно укрепляют связи в различных областях.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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