Партнёрство между Россией и КНДР широко раскручивается, отметил глава Российской Федерации Владимир Путин в материале для газеты "Нодон синмун" под названием "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", опубликованном на официальном сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что в наше время, так же как и ранее, Россия и Народно-Демократическая Республика Корея активно укрепляют связи в различных областях.
Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Путин: Россия открыта для равноправного диалога
Президент России Владимир Путин отметил в статье для журнала "Нодон синмун" под заголовком "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", опубликованной на официальном сайте Кремля, что Россия открыта для равноправного обсуждения всех наиболее сложных вопросов.
Путин: Расчеты между РФ и КНДР станут неподконтрольны Западу
В статье, опубликованной на сайте Кремля, президент России Владимир Путин отметил, что Россия и КНДР намерены развивать альтернативные, независимые от Запада системы расчетов и сотрудничать в противодействии неправомерным ограничениям.
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