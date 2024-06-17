Партнёрство между Россией и КНДР широко раскручивается, отметил глава Российской Федерации Владимир Путин в материале для газеты "Нодон синмун" под названием "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", опубликованном на официальном сайте Кремля.



Путин подчеркнул, что в наше время, так же как и ранее, Россия и Народно-Демократическая Республика Корея активно укрепляют связи в различных областях.

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