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В России создадут новый федеральный округ
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 16:16

В России создадут новый федеральный округ

Евгений Балицкий заявил РИА Новости, что в России будет создан новый федеральный округ.

По словам Балицкого, он будет создан в ближайшее время из четырех новых регионов и Крыма.

Фото: www.flickr.com/Sergey Rodovnichenko (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license) ﻿

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