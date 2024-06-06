Евгений Балицкий заявил РИА Новости, что в России будет создан новый федеральный округ.

По словам Балицкого, он будет создан в ближайшее время из четырех новых регионов и Крыма.

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