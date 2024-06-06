Евгений Балицкий заявил РИА Новости, что в России будет создан новый федеральный округ.
По словам Балицкого, он будет создан в ближайшее время из четырех новых регионов и Крыма.
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Украинские пограничники дежурят на вокзалах
Пограничники осуществляют наблюдение на железнодорожных станциях на западе Украины с целью выявления тех, кто прибыл в близлежащие территории с намерением незаконно покинуть Украину, передал информацию пресс-секретарь пограничного отряда в Черновцах, Константин Лисник.
Шор: Молдавия находится под внешним влиянием
Молдова — страна спокойная, однако оказывается под большим влиянием Запада, отметил на Петербургском международном экономическом форуме оппозиционный политик из Молдовы Илан Шор.
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В Лондоне разработали способ предсказания развития деменции до первых симптомов
Исследователи из Лондонского университета королевы Марии разработали метод, позволяющий предсказывать развитие деменции за девять лет до первых видимых симптомов.